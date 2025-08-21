Wheeler Central Public Schools BoE Mtg

By
Lynell Morgan
-

NOTICE OF REGULAR MEETING

OF

WHEELER CENTRAL PUBLIC SCHOOLS

BOARD OF EDUCATION MEETING

DISTRICT #45-WHEELER COUNTY

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT A REGULAR MEETING OF THE BOARD OF EDUCATION OF THE WHEELER CENTRAL PUBLIC SCHOOLS WILL BE HELD AT THE WHEELER CENTRAL OLD MEDIA ROOM IN BARTLETT, NEBRASKA.

ON:MONDAY, AUGUST 25, 2025

TIME:7:00 P.M.

WHICH MEETING WILL BE OPEN TO THE PUBLIC. AN AGENDA FOR SUCH

MEETING IS AVAILABLE FOR PUBLIC INSPECTION AT THE OFFICE OF THE SUPERINTENDENT, WHEELER CENTRAL SCHOOLS, BARTLETT, NEBRASKA.

DREW KASSELDER

CHAIRMAN, BOARD OF EDUCATION WHEELER CENTRAL SCHOOLS

PUBLISH: August 27, 2025