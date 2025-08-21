Wheeler Central Public Schools BoE Mtg

NOTICE OF REGULAR MEETING
OF
WHEELER CENTRAL PUBLIC SCHOOLS
BOARD OF EDUCATION MEETING
DISTRICT #45-WHEELER COUNTY
NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT A REGULAR MEETING OF THE BOARD OF EDUCATION OF THE WHEELER CENTRAL PUBLIC SCHOOLS WILL BE HELD AT THE WHEELER CENTRAL OLD MEDIA ROOM IN BARTLETT, NEBRASKA.
ON:MONDAY, AUGUST 25, 2025
TIME:7:00 P.M.
WHICH MEETING WILL BE OPEN TO THE PUBLIC. AN AGENDA FOR SUCH
MEETING IS AVAILABLE FOR PUBLIC INSPECTION AT THE OFFICE OF THE SUPERINTENDENT, WHEELER CENTRAL SCHOOLS, BARTLETT, NEBRASKA.
DREW KASSELDER
CHAIRMAN, BOARD OF EDUCATION WHEELER CENTRAL SCHOOLS
PUBLISH: August 27, 2025