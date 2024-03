Regular Meeting of The Antelope County Board of Commissioners

ANTELOPE COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS

Neligh, Nebraska

March 12th, 2024

Chairman opened the meeting. Notice of meeting published as required by statute.

Approved agenda. Approved minutes of the 3-5-2024 BOC Meeting.

Approved Payroll.

Approved Vendor Claims.

General: AMERITAS LIFE INS CORP ins 19,047.64; ANTELOPE CO COURT ex 168.00; APPEARA ex 35.31; APPLIED CONN TECH ex 4,829.82; BLACK HILLS ENERGY ut 2,697.68; BCBS ins 60,532.81; BOMGAARS ex 191.93; BROGAN & STAFFORD ex 616.75; CANDLEWOOD SUITES ex 319.90; CARNEY LAW ex 15,209.00; CITY OF NELIGH ut 3,434.45; CITY OF NELIGH-RECY ex 1,000.00; CITY OF NORFOLK ex 24,426.00; CLEARFLY ut 155.74; CLERK OF THE DIST COURT ex 37.00; COLDTYPE PUBLISHING ex 584.31; JUDITH COLE ps 10.00; COLONIAL LIFE/ACC INS ins 100.88; THE CORNHUSKER HOTEL ex 149.00; CORNHUSKER STATE INDUSTRIES ex 1,460.00; CUBBYS ex 907.44; CUMING CO ASSESSOR’S OFFICE ex 25.00; DAS STATE ACCTG ex 1,095.35; DRIVERS LICENSE GUIDE CO ex 33.95; DUSTYS ex 451.25; EAKES OFFICE SOLUTIONS ex 382.54; ELGIN ONE STOP ex 163.76; ELGIN REVIEW ex 330.04; ELITE OFFICE PRODS ex 142.71; FED W/H tax 11,159.64; FIRST CONCORD BENEFITS ins 3,334.40; GREAT PLAINS COMM ut 330.96; DARRELL HAMILTON ps 11.00; LYLE HART ex 250.00; JACKS UNIFORMS/EQUIPMENT ex 159.89; JONNY DODGE ex 679.64; KLEIN LAW OFFICE ex 2,504.21; LIBERTY NATL ins 87.19; LICHTENBERG TIRE SVC ex 24.00; LUNA PLUMBING/HEATING/AC ex 171.68; MADISON NATL LIFE ins 117.06; MARVIN PLANNING CONSULTANTS ex 1,390.00; MICROFILM IMAGING SYSTEMS ex 122.00; DUANE MILLER ps 12.00; MIPS ex 3,048.13; KELLY MUELLER-OLTJENBRUNS ex 27.25; NACO ex 80.00; NATIONAL INS SVC ins 53.25; NEBR ASSN OF CO CLERK ex 50.00; NEBR DEPT OF REV tax 5,605.45; NEBR HEALTH/HUMAN SVCS ex 93.00; NEBR WEED CONTROL ASSN ex 150.00; VSP-NACO VISION ins 572.86; NCPPD ut 63.36; NORTHEAST COMMUNITY COLLEGE ex 1,639.00; LISA PAYNE ex 1,968.97; PETTY CASH (CO DIST COURT) ex 20.24; PINNACLE BANK ex 85.99; PITNEY BOWES LEASE ex 864.18; PITZER DIGITAL ex 306.33; PROTEX CENTRAL ex 228.50; QUILL CORP ex 275.22; REGION 4 BEHAVIORAL HEALTH SYSTEM ex 6,249.00; JANICE RIDDER ps 10.00; SANNE REPAIR ex 1,861.99; CAROLINE SIEMS ps 25.00; SOC SEC 25,986.76; STEALTH BROADBAND ut 1,145.32; UNIV OF NEBR-LINCOLN ut 45.02; US CELL ut 639.73; WASHINGTON NATL INS CO ins 285.92; LISA WELDING ex 23.95; WESTERN OIL II ex 122.09; ANTELOPE CO TREAS ex 200,000.00;

Road/Bridge: AG & INDUSTRIAL EQUIPMENT ex 154.20; AKRS ex 13,108.75; AMERITAS LIFE INS CORP ins 12,929.17; AMH ex 309.00; FIRSTNET ut 140.08; B’S ENTERPRISES ex 9,821.00; BAR U FARMS ex 1,312.52; BAUER BUILT ex 55.00; BLACK HILLS ENERGY ut 2,431.77; BCBS ins 45,466.04; BOMGAARS ex 3,426.78; CARHART LUMBER ex 43.46; CARQUEST ex 663.15; CITY OF TILDEN ut 71.40; COLONIAL LIFE/ACC INS ins 18.00; COLONIAL RESEARCH CHEMICAL COR ex 1,856.60; CORNER HARDWARE ex 4.99; CORNER SVC/TIRE ex 1,765.55; CREDIT MANAGEMENT SVCS garn 521.50; CUBBYS ex 443.02; DINKEL IMPLEMENT ex 7,146.90; DUSTYS ex 66.50; ELGIN ONE STOP ex 124.93; ERPPD ut 597.53; EMBASSY SUITES HOTELS ex 535.00; EMME SAND/GRAVEL ex 50,147.63; FARMERS PRIDE ex 18,417.76; FED W/H tax 8,244.62; FIRST CONCORD BENEFITS ins 796.91; FRONTIER COMM ex 369.01; FUNK CONSTRUCTION ex 1,950.00; LARRY FUNK FARMS ex 3,393.75; G I TRAILER ex 761.87; G WORKS ex 4,155.00; GRAHAM TIRE ex 760.48; GREAT PLAINS COMM ut 277.82; GRUBB GRINDING ex 3,052.50; HEARTLAND FIRE PROTECTION ex 2,494.10; HEARTLAND HYDRAULICS ex 179.49; HILLTOP AUTO SALES ex 5,150.00; HOLT CO TIRE ex 195.00; ISLAND SUPPLY WELDING CO ex 213.44; HEATHER JAMES-GUGGENMOS ex 21.70; JEO CONSULTING GROUP ex 7,742.50; JONES AUTOMOTIVE ex 1,799.99; JONNY DODGE ex 4,483.95; KAYTON INTL ex 2,674.04; KIMBALL-MIDWEST ex 383.96; LEIGH KLUTHE ex 27.95; LAWSON PRODS ex 6,903.75; LAZY T TIRE ex 968.42; LIBERTY NATL ins 235.77; MADISON NATL LIFE ins 54.76; MAIN STREET REPAIR ex 80.00; MATTEO SAND/GRAVEL ex 10,052.10; MBFS USA LLC (DAIMLER TRUCK FIN) ex 27,938.04; MEDICAL ENTERPRISES ex 210.00; MITCHELL MACHINE WORKS ex 125.00; MURPHY TRACTOR-POWER PLAN ex 13,849.58; N&B GAS CO ex 1,148.49; NACO ex 20.00; NATIONAL INS SVC ins 58.75; NEBR INTERGOVERNMENTAL RISK MGT ASN ex 780.00; NEBRASKA CHILD SUPPORT PMT CENTER ex 153.00; NEBR DEPT OF REV tax 3,926.80; NPPD ut 278.88; NELIGH AUTO/MACHINE ex 176.84; VSP-NACO VISION ins 426.90; NMC EXCHANGE ex 2,258.01; NCPPD ut 277.97; NNTC ut 77.36; ORCHARD LUMBER ex 233.49; PINNACLE BANK ex 33,071.05; ADAM POFAHL ex 25.95; QUALITY IRON/METAL ex 902.64; QUICK SERVE OIL ex 547.99; R.F. MACHINE WORKS ex 175.00; RAZOR TRACKING ex 900.00; RDO TRUCK CENTER ex 1,900.34; ROYAL ONE STOP ex 441.83; SCHLECHT TRUCKING ex 7,961.73; WEX BANK ex 595.97; SOC SEC 18,130.38; SPENCER QUARRIES ex 6,048.25; SPUD CONSTRUCTION ex 22,826.48; STEALTH BROADBAND ut 95.44; MYLES SVATOS ex 2,475.00; TAYLORMADE CATERING ex 459.03; NATHAN THIEMAN ex 26.95; VILLAGE OF BRUNSWICK ut 109.00; VILLAGE OF CLEARWATER ut 85.50; VILLAGE OF ORCHARD ut 56.78; WASHINGTON NATL INS CO ins 277.90; WESTERN OIL II ex 1,752.46;

Register of Deeds: MIPS ex 347.80;

Veterans Aid: ANTELOPE CO VETERANS SVC OFFICE ex 285.04;

Law Enforcement: APPLIED CONN TECH ex 1,531.86; BLACK HILLS ENERGY ut 467.10; BLOOD PHARMACY ex 10.61; BOMGAARS ex 12.01; CASH-WA DISTRIBUTING ex 3,339.43; CITY OF NELIGH ut 5,568.39; EAKES OFFICE SOLUTIONS ex 38.49; ELGIN PHARMACY ex 21.32; HILAND DAIRY ex 549.08; HUNT INS GROUP ex 4,456.20; NORTHLAND BUSINESS SYSTEMS ex 3,782.69; PINNACLE BANK ex 642.30; DAVID SCHMITT ex 1,173.48; THRIFTWAY MARKET ex 445.60; TRANE U S ex 14,491.00;

Commissary: CASH-WA DISTRIBUTING ex 845.57; CHARM-TEX ex 798.20; KEEFE SUPPLY CO ex 240.00; OMAHA WORLD HERALD ex 342.99; PINNACLE BANK ex 736.74; THRIFTWAY MARKET ex 50.96;

Building: URBANEC’S FURNITURE 750.95.

Correspondence was reviewed. Clerk of the District Court Miscellaneous Report for February. Treasurer’s Return of Public Sale report.

Zoning Administrator Report.

Road Superintendent Report: Approved two (2) Oversize Permits, approved four (4) Underground Permits.

Meeting Adjourned.

Antelope County Board of Commissioners

CHARLIE HENERY

Chairman of County Board

Attest: DENISE KURPGEWEIT/s/

Antelope County Clerk, Deputy

PUBLISH: March 20, 2024

ZNEZ