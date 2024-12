Proceedings of Tuesday, December 10, 2024 Meeting, The Antelope County Board of Commissioners

ANTELOPE COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS

Neligh, Nebraska

December 10th, 2024

Chairman opened the meeting. Notice of meeting published as required by statute.

Approved agenda. Approved minutes of the November 12th, 2024, BOC meeting. Public comment.

Approved payroll claims. Approved vendor claims.

General: MELVIN AHLERS ps 24.00; AMAZON CAPITAL SVCS (EXT) ex 176.42; AMERITAS LIFE INS CORP ins 20,337.96; ANTELOPE CO COURT ex 186.00; ANTELOPE CO SHRF ex 65.52; APPEARA ex 34.22; APPLIED CONN TECH ex 4,947.10; GORDON BAKER ps 72.00; BLACK HILLS ENERGY ut 382.05; BCBS ins 74,728.07; BOMGAARS ex 191.83; ARDITH CARR ex 108.00; CASEYS ex 79.97; CITY OF NELIGH ut 2,078.13; CITY OF NELIGH-RECY ut 1,000.00; CLEARFLY ut 156.22; CLERK OF THE DIST COURT ex 72.00; COLDTYPE PUBLISHING ex 657.92; JUDITH COLE ps 10.00; COLONIAL LIFE/ACC INS ins 100.88; THE CORNHUSKER HOTEL ex 199.00; THE COUNCIL HOLDING CO (TCHCE) ex 200.00; CUBBYS ex 374.55; DAS STATE ACCTG ex 1,095.35; EAKES OFFICE SOL ex 38.49; EGLEY, FULLNER, MONTAG, MORLAND & E ex 569.32; ELECTION GN 2024 ex 12,038.19; ELECTION SYSTEMS & SOFTWARE ex 5,679.98; ELGIN REVIEW ex 457.51; ELITE OFFICE PRODS ex 147.80; FED W/H tax 12,434.29; FIRST CONCORD BEN ins 874.98; GREAT PLAINS COMMS ut 333.42; DARRELL HAMILTON ps 11.00; MAX HIETER ps 36.00; HILLTOP AUTO SALES ex 235.00; INTL ASSOC OF ASSESSING OFFICIALS ex 240.00; IOWA PRISON IND ex 8.40; JACKS UNIFORMS/EQUIP ex 1,930.78; JONNY DODGE ex 113.34; KIESLER POLICE SUPPLY ex 688.89; KIMBERLY YOUNG ex 112.56; KOINZAN ENTERPRISES ex 150.00; BEVERLY KRUTZ ex 253.26; ROSEMARY LEGATE ex 23.45; LIBERTY NATL ins 87.19; MADISON NATL LIFE ins 123.53; MARLIN MATSON ex 48.00; DEMANDA MCGOWEN ex 23.45; MICROFILM IMAGING SYSTEMS ex 198.00; DUANE MILLER ps 12.00; MIPS ex 3,117.82; NACO ex 2,669.70; NATL INS SVC ins 58.50; NEBR STATE FIRE MARSHALL ELEVATOR ex 120.00; NEBR CHILD SUPPORT PMT CENTER ex 643.00; NEBR DEPT OF REV tax 6,114.06; NEBR HEALTH/HUMAN SVCS ex 93.00; NIELSEN INS ex 75.00; VSP-NACO VISION ex 542.60; WESLEY EISENMANN ex 1,082.51; BRUCE OFE ps 108.00; CONNIE OFE ps 84.00; PAMELA SLAYMAKER ex 60.13; SHEILA PARKS ex 20.10; LISA PAYNE ex 254.61; PETTY CASH (CO SHRF) ex 18.85; PHYSICIANS LAB ex 30.00; PINNACLE BANK ex 287.48; PITNEY BOWES LEASE ex 864.18; PITZER DIGITAL ex 456.91; PLATTE VALLEY COMMS ex 390.00; JANICE RIDDER ex 10.00; JERALD SCHWAGER ps 36.00; MONTE SHABRAM ps 36.00; CAROLINE SIEMS ps 25.00; WEX BANK ex 1,125.90; SOC SEC 26,952.72; STEALTH BROADBAND ut 1,136.76; STRATTON DELAY DOELE CARLSON & BUET ex 1,912.00; THRIFTWAY MARKET ex 8.64; THE TILDEN CITIZEN ex 880.00; UNIV OF NEBR-LINCOLN ex 45.02; US CELL ut 640.08; WASHINGTON NATL INS CO ins 285.92; JAMES WILCOX ps 72.00; 319 GRAPHICS ex 122.50; HOLIDAY INN EXPRESS-KEARNEY ex 269.90; ANTELOPE CO TREAS ex 300,000.00; Payroll: 135,218.71

Road/Bridge: AKRS ex 2,695.70; AMERITAS LIFE INS CORP ins 12,395.32; AMH ex 114.00; APPEARA ex 136.00; FIRSTNET ut 140.18; B’S ENTERPRISES ex 10,267.00; BLACK HILLS ENERGY ut 398.61; BLACKSTRAP ex 1,384.50; BCBS ins 44,036.76; BOMGAARS ex 1,184.45; CARQUEST ex 638.80; CITY OF NELIGH ut 24.00; CITY OF TILDEN ut 71.02; COLONIAL LIFE/ACC INS ins 18.00; CONSTELLATION ut 1.82; CORNER SVC ex 3,925.55; CREDIT MNGMT SVCS garn 501.12; CUBBYS ex 802.70; DUSTYS ex 143.44; ELGIN ONE STOP ex 53.00; EMME SAND/GRAVEL ex 22,403.67; FARMERS PRIDE ex 24,179.75; FED W/H tax 7,839.65; FIRST CONCORD BEN ins 266.66; FRONTIER COMM ut 477.62; GREAT PLAINS COMMS ut 312.63; ISLAND SUPPLY WELDING ex 220.80; JOEL SINCLAIR ex 6,002.59; JEO CONSULTING GROUP ex 11,847.50; JONNY DODGE ex 3,994.96; KAYTON INTERNATL ex 2,109.24; KIMBALL-MIDWEST ex 289.59; LAZY T TIRE ex 1,316.76; LIBERTY NATL ins 154.27; LICHTENBERG TIRE ex 4,975.27; MADISON NATL LIFE ins 55.82; MATTEO SAND/GRAVEL ex 10,367.20; MURPHY TRACTOR ex 24,834.20; NACO ex 160.00; NATL INS SVC ins 56.75; NEBR DEPT OF REV tax 3,799.13; NPPD ut 229.18; NELIGH AUTO/MACHINE ex 495.77; VSP-NACO VISION ins 312.07; NMC EXCHANGE ex 3,655.29; NCPPD ut 191.22; NNTC ut 255.24; ORCHARD LUMBER ex 26.72; POLLOCK REDI MIX ex 1,148.09; QUALITY IRON/METAL ex 121.95; QUICK SERVE OIL ex 1,051.76; RAZOR TRACKING ex 975.00; RDO TRUCK CENTER ex 1,796.86; ROAD BUILDERS ex 1,250.96; ROYAL ONE STOP ex 900.02; SANNE SVC ex 300.00; SAPP BROTHER PETRO ex 4,151.14; SCHLECHT TRUCKING ex 4,665.36; WEX BANK ex 825.90; SOC SEC 17,378.26; SPENCER QUARRIES ex 3,362.21; SPUD CONSTRUCTION ex 112,650.89; STEALTH BROADBAND ut 95.56; STRAIGHT-LINE STRIPING ex 1,395.35; TRUCK CENTER ex 631.98; ULINE SHIPPING ex 353.48; VILLAGE OF BRUNSWICK ut 54.50; VILLAGE OF CLEARWATER ut 73.50; WASHINGTON NATL INS CO ins 277.90; WESTERN OIL II ex 403.56; VILLAGE OF ORCHARD ut 82.03; CARHART LUMBER ex 7.99; ERPPD ut 533.58; SWITZER WELDING–BRIAN ex 616.50; Payroll: 87,661.24

Register of Deeds: MIPS ex 349.80;

Veterans Aid: ANTELOPE CO VETS SVC OFFICE ex 2,000.00; THOMAS NELSON ex 945.00;

Law Enforcement: AMERICAN SCREENING ex 255.00; BLACK HILLS ENERGY ut 285.61; BOMGAARS ex 47.11; CASH-WA DISTR ex 2,193.00; CITY OF NELIGH ut 2,359.98; CULLIGAN ex 66.25; APRIL CURTISS ex 90.00; HILAND DAIRY ex 434.72; M&O DOOR PRODS ex 410.00; MENARDS ex 218.12; MIDWEST RESTAURANT SUPPLY ex 188.51; NCPPD ut 51.03; PETTY CASH (CO SHRF) ex 28.55; PINNACLE BANK ex 197.32; PLATTE VALLEY COMMS ex 416.85; REASSURANCE SOLUTIONS ex 7,400.00; SPEED SVCS ex 225.00;

Commissary: KEEFE SUPPLY CO ex 594.24; PINNACLE BANK ex 409.68; WALKENHORSTS ex 61.25.

Correspondence was reviewed. Treasurer’s Fund Balance Report, Treasurer’s Miscellaneous Revenue Report, Treasurer’s Sweep Account Statement, Clerk of the District Court Report, and Sheriff Fee Report for November.

Zoning Administrator: shared Zoning Permit Report, approved two (2) administrative plats.

Approved a promotional grant request.

Approved two (2) Memorandum of Understandings regarding juvenile justice cooperation with Madison County.

Road Superintendent Report: one (1) access permit was approved, five (5) oversize permits.

Open sealed bid and sold 1991 International.

Purchased motor grader from John Deere with trade-in of paving machine – $3,100.00 credit.

Purchased motor grader from CAT.

Authorized advertising for reroofing Antelope County Museum.

Meeting Adjourned.

Antelope County Board of Commissioners

CHARLIE HENERY

Chairman of County Board

Attest: LISA PAYNE /s/

Antelope County Clerk

PUBLISH: December 18, 2024

ZNEZ