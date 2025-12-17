Proceedings of the December 11 MTG., Antelope County Commissioners

ANTELOPE COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS
Neligh, Nebraska
December 9th, 2025
Chairman opened the meeting. Notice of meeting published as required by statute.
Approved agenda. Approved minutes of the December 2nd, 2025 BOC meeting.
Approved payroll.
Approved vendor claims.
General: MELVIN AHLERS ps 24.00; AMAZON ex 105.59; AMERITAS ins 22,777.10; AMY PICKREL ex 20.00; ANTELOPE CO COURT ex 234.00; APPEARA ex 80.50; APPLIED CONN TECH ex 6,269.90; FIRSTNET ut 643.48; BEAR GRAPHICS ex 572.17; BECKY KERKMAN ex 20.00; BLACK HILLS ENERGY ut 824.97; BCBS ins 80,378.87; BOMGAARS ex 92.92; BRITE ex 5,760.00; MARCY BROWN ex 100.00; ARDITH CARR ps 108.00; CITY OF NELIGH ut 2,070.15; CITY OF NELIGH-RECY ut 1,000.00; CLEARFLY ut 159.42; CLERK OF THE DIST COURT ex 72.00; COLDTYPE PUB ex 922.63; JUDITH COLE ps 10.00; COLONIAL LIFE ins 108.40; CUBBYS ex 885.29; D&L TIRE ex 81.15; DAS STATE ACCTG ex 1,214.60; DUSTYS ex 793.88; EAKES OFFICE SOL ex 38.49; JAMES EGLEY ex 100.00; ELGIN ONE STOP ex 127.75; ELGIN REVIEW ex 132.31; ELITE COURT REPORTING SVC ex 444.35; ELITE OFC PRODS ex 278.72; FED W/H tax 13,735.09; FIRST CONCORD ins 3,079.96; FLOOR MAINTENANCE ex 359.08; GREAT PLAINS COMMS ut 309.71; DARRELL HAMILTON ps 11.00; MAX HIETER ps 36.00; INTL ASSOC OF ASSESSING OFFICIALS ex 255.00; JACKS UNIFORMS ex 289.78; JAMIE SCHRADER ex 20.00; JONNY DODGE ex 160.97; K&M REPORTING ex 100.00; KLEIN LAW OFC ex 464.10; KOINZAN ENT ex 175.00; LIBERTY NATL ins 87.19; LICHTENBERG TIRE ex 986.62; MADISON CO DIST COURT ex 50.00; MADISON CO SHRF ex 30.41; MADISON NATL LIFE ins 133.04; MARLIN MATSON ps 48.00; MENARDS ex 17.95; MICROFILM IMAGING SYSTEMS ex 122.00; DUANE MILLER ex 12.00; MIPS ex 3,244.04; MUTUAL OF OMAHA ins 992.24; N&B GAS ex 60.00; NACO ex 320.00; NATL INS SVC ins 58.50; NEBR DEPT OF REV tax 6,316.57; NEBR FIRE SPRINKLER CORP ex 515.00; NEBR SHRFS ASSOC ex 200.00; NIELSEN INS ex 40.00; VSP – NACO VISION ins 563.88; NCPPD ut 56.33; NE NEBR HEATING & AIR ex 1,368.33; BRUCE OFE ps 108.00; CONNIE OFE ps 84.00; ONE OFC SOL ex 576.67; LISA PAYNE ex 63.98; PETTY CASH (CO CLERK) ex 20.00; PINNACLE BANK ex 71.87; PITNEY BOWES LEASE ex 1,063.26; PITNEY BOWES RESERVE ex 3,000.00; PITZER DIGITAL ex 45.00; PLATTE VALLEY COMM ex 518.50; RAZOR TRACKING ex 700.08; JANICE RIDDER ps 10.00; JERALD SCHWAGER ps 36.00; MONTE SHABRAM ps 36.00; CAROLINE SIEMS ps 25.00; WEX BANK ex 936.21; SOC SEC 29,312.98; STEALTH BROADBAND ut 1,141.06; RYAN STOVER ex 100.00; THRIFTWAY ex 22.10; TRUSTMARK ins 243.67; UNIV OF NEBR-LINCOLN ut 45.02; WASHINGTON NATL ins 285.92; WESTERN OIL II ex 580.00; JAMES WILCOX ps 72.00; SUE WILLIAMS ex 40.00; UNIV OF NEBR-LINCOLN ex 50.00; ANTELOPE CO TREAS ex 100,000.00; PAYROLL 148,233.12;
Road/Bridge: AKRS ex 1,286.62; AMERITAS ins 12,208.63; AMH ex 19.00; APPEARA ex 75.72; FIRSTNET ut 140.24; BECKMAN LUMBER ex 340.00; BLACK HILLS ENERGY ut 641.51; BLACKSTRAP ex 1,320.05; BCBS ins 59,535.27; BOMGAARS ex 1,167.23; CARHART LUMBER ex 29.50; CATERPILLAR ex 40,836.22; CITY OF ELGIN ut 7.50; CITY OF TILDEN ut 70.78; COLONIAL LIFE ins 370.83; CONSTELLATION ut 8.17; CORNER HARDWARE ex 29.61; CREDIT MNGT SVCS garn 373.27; CUBBYS ex 951.68; DINKEL IMPLEMENT ex 207.70; DIXON CONSTRUCTION ex 110,532.62; DUSTYS ex 171.46; ELGIN ONE STOP ex 95.35; ERPPD ut 1,033.13; EMME SAND & GRAVEL ex 16,505.69; FARMERS PRIDE ex 24,700.41; FED W/H tax 6,790.36; FIRST CONCORD ins 793.81; FORCE AMERICA DISTR ex 113.81; FRONTIER COMM ut 730.83; GREAT PLAINS COMMS ut 346.09; GRUBB GRINDING ex 475.50; HEARTLAND FIRE PROTECTION ex 171.25; ISLAND SUPPLY WELDING ex 220.80; JOEL SINCLAIR ex 10,451.95; JEO CONSULTING ex 8,656.00; JONNY DODGE ex 3,953.32; K&S DOOR ex 166.00; KAYTON INTERNATL ex 3,964.13; KIMBALL-MIDWEST ex 96.72; LAWSON PRODS ex 82.00; LAZY T TIRE ex 50.00; LIBERTY NATL ins 154.27; LICHTENBERG TIRE ex 370.57; MADISON NATL LIFE ins 64.77; GEORGE MAJERUS ex 1,522.50; MATTEO SAND & GRAVEL ex 22,102.71; MEIS FARMS ex 650.00; ETHANS REPAIR ex 340.20; MR S’S ex 1,337.34; MURPHY TRACTOR ex 19,895.06; MUTUAL OF OMAHA ins 776.73; N&B GAS ex 1,140.90; NACO ex 320.00; NATL INS SVC ins 56.75; NEBR CHILD SUPPORT ex 1,048.50; NEBR DEPT OF REV tax 3,220.65; NPPD ut 219.04; NELIGH AUTO & MACHINE ex 308.90; VSP – NACO VISION ins 417.21; NMC EXCHANGE ex 12,033.53; NCPPD ut 224.03; NORTH CONSTRUCTION ex 10,294.40; NE NEBR HEATING & AIR ex 586.00; NNTC ut 75.86; LISA PAYNE ex 12.35; QUALITY IRON & METAL ex 384.00; QUICK SERVE OIL ex 111.48; RAKA ex 381.89; RAZOR TRACKING ex 1,577.50; RDO TRUCK CENTERS ex 190.00; BRUCE ROEBER ex 4,187.50; ROYAL ONE STOP ex 182.84; SAPP BROTHER PETRO ex 7,032.14; WEX BANK ex 882.15; SOC SEC 16,671.82; SPUD CONSTRUCTION ex 78,660.86; STEALTH BROADBAND ut 95.75; MARV THIEMAN ex 150.00; TRUSTMARK ins 340.19; TWO RIVERS AUTO PARTS ex 839.80; VILLAGE OF BRUNSWICK ut 54.50; VILLAGE OF ORCHARD ut 82.80; WASHINGTON NATL ins 99.60; WEST-HODSON LUMBER ex 3,626.00; WESTERN OIL II ex 295.97; 319 GRAPHICS ex 315.00; PAYROLL 83,518.64;
Register of Deeds: MIPS ex 361.20;
Law Enforcement: AMERICAN SCREENING ex 248.10; APPLIED CONN TECH ex 1,332.29; BLACK HILLS ENERGY ut 337.65; CASH-WA DISTR ex 2,386.40; CITY OF NELIGH ut 2,290.87; STEPHEN CAREY ex 2,430.00; CUBBYS ex 5.98; CULLIGAN ex 95.75; APRIL CURTISS ex 96.00; FAITH REGIONAL HEALTH SVCS ex 270.00; HILAND DAIRY ex 427.40; MERIT MECHANICAL ex 570.00; NEBR BEAN ex 24.00; NEBR SVC PLUS ex 262.82; PINNACLE BANK ex 114.00; DENDINGER DRUG ex 1,525.62; THRIFTWAY ex 1,816.19; DENDINGER DRUG ex 85.91; U-SAVE PHARMACY ex 88.88;
Commissary: CASH-WA DISTR ex 262.58; KEEFE SUPPLY ex 191.36; NEBR POPCORN SALES ex 66.00; PINNACLE BANK ex 476.78.
Public comments. Correspondence was reviewed. Sheriffs Fee Report. Treasurer’s Fund Balance, Miscellaneous Revenue, and Sweep Account Statement, and Clerk of the District Court Fee Report for November were presented.
Zoning Administrator report and permit report. Short discussion, and no action on official wages and employee handbook. County attorney will work with village attorney on interlocal agreements. Approved memorandum of understanding for Juvenile Services with Madison County. County attorney reviewed open meetings regulations.
Road Superintendent Report. Approved nine (9) oversize permits. Tabled road closing – for further information.
Meeting Adjourned.
Antelope County Board of Commissioners
CHARLIE HENERY
Chairman of County Board
Attest: LISA PAYNE /s/
Antelope County Clerk
PUBLISH: December 17, 2025
