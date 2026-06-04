Friday, June 5, 2026
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Euse to coach; Erickson to play in NEN All-Star game Friday

By
Lynell Morgan
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Northeast Nebraska’s top 40 boys and girls basketball players will compete in Norfolk in all-star games next week.

On Friday, June 5, the Northeast Nebraska All-Star Basketball Games will be played at Norfolk Catholic High School, not Northeast Community College as in previous years. The girls game will begin at 6 p.m. and the boys will play at 8 p.m.

Admission for the game is $7 for adults and $5 for entering grades K-12. Pre-K is free.

Players scheduled to play in the games are:

GIRLS TEAMS

Light

Bo Caskey, Norfolk

Madalyn Dolliver, Pender

Haley Kramer, Wayne

Kenna Oligmueller, Wynot

Mikkel Parker, Omaha Nation

Taylen Stark, Niobrara/Verdigre

Kenadie Throener, Howells-Dodge

Hadley Walsh, Pender

Sidonia Wattier, Norfolk Catholic

Whitney Wegener, Archangels

Coaches

Jason Dolliver, Pender

Greg Wegner, Stanton

Dark

Emerson Bellar, Wisner-Pilger

Bergyn Classen, O’Neill

Taylor Dawson, Wausa

Charlie Dinslage, Guardian Angels

Sonya Guzinski, Oakland-Craig

Kailee Patzel, Newman Grove/SE

Miley Pike, Santee

Lauren Sterup, North Bend

Addison Walter, Cedar Catholic

Gracie Williamson, St. Mary’s

Coaches

Scott Guzinski, Oakland-Craig

Andy Imus, Boone Central

BOYS TEAMS

Light

Mason Baller, Cedar Catholic

Brenden Johannes, Archangels

Cael Johnson, Wakefield

Andre Martin, Howells-Dodge

Kyle McMullin, Clarkson-Leigh

Peyton Penrose, West Point-Beemer

Isaac Rudloff, Battle Creek

Hunter Swanson, West Point-Beemer

Nathan Tomcak, Howells-Dodge

Izac Zautke, Madison

Coaches

Tyler Polacek, West Point-Beemer

Nick Haslehorst, Cedar Catholic

Dark

Leighton Burbach, Norfolk Catholic

Brock Collison, Pierce

Jarek Erickson, EPPJ

Gage Hedstrom, St. Mary’s

Turner Heiss, O’Neill

Keesan Kaaihule, Omaha Nation

Callen Marshall, Norfolk Catholic

Ian McDonald. LHNE

Drew Schmaderer, Stuart

Izac Zautke, Madison

Gavin Schutt, Norfolk Catholic

Coaches

Matt Euse, EPPJ

Ryon Nilson. Creighton

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