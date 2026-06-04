Euse to coach; Erickson to play in NEN All-Star game Friday

Northeast Nebraska’s top 40 boys and girls basketball players will compete in Norfolk in all-star games next week.
On Friday, June 5, the Northeast Nebraska All-Star Basketball Games will be played at Norfolk Catholic High School, not Northeast Community College as in previous years. The girls game will begin at 6 p.m. and the boys will play at 8 p.m.
Admission for the game is $7 for adults and $5 for entering grades K-12. Pre-K is free.
Players scheduled to play in the games are:
GIRLS TEAMS
Light
Bo Caskey, Norfolk
Madalyn Dolliver, Pender
Haley Kramer, Wayne
Kenna Oligmueller, Wynot
Mikkel Parker, Omaha Nation
Taylen Stark, Niobrara/Verdigre
Kenadie Throener, Howells-Dodge
Hadley Walsh, Pender
Sidonia Wattier, Norfolk Catholic
Whitney Wegener, Archangels
Coaches
Jason Dolliver, Pender
Greg Wegner, Stanton
Dark
Emerson Bellar, Wisner-Pilger
Bergyn Classen, O’Neill
Taylor Dawson, Wausa
Charlie Dinslage, Guardian Angels
Sonya Guzinski, Oakland-Craig
Kailee Patzel, Newman Grove/SE
Miley Pike, Santee
Lauren Sterup, North Bend
Addison Walter, Cedar Catholic
Gracie Williamson, St. Mary’s
Coaches
Scott Guzinski, Oakland-Craig
Andy Imus, Boone Central
BOYS TEAMS
Light
Mason Baller, Cedar Catholic
Brenden Johannes, Archangels
Cael Johnson, Wakefield
Andre Martin, Howells-Dodge
Kyle McMullin, Clarkson-Leigh
Peyton Penrose, West Point-Beemer
Isaac Rudloff, Battle Creek
Hunter Swanson, West Point-Beemer
Nathan Tomcak, Howells-Dodge
Izac Zautke, Madison
Coaches
Tyler Polacek, West Point-Beemer
Nick Haslehorst, Cedar Catholic
Dark
Leighton Burbach, Norfolk Catholic
Brock Collison, Pierce
Jarek Erickson, EPPJ
Gage Hedstrom, St. Mary’s
Turner Heiss, O’Neill
Keesan Kaaihule, Omaha Nation
Callen Marshall, Norfolk Catholic
Ian McDonald. LHNE
Drew Schmaderer, Stuart
Izac Zautke, Madison
Gavin Schutt, Norfolk Catholic
Coaches
Matt Euse, EPPJ
Ryon Nilson. Creighton