Proceedings of Nov. 10, 2025 Meeting, The Antelope County Commissioners

ANTELOPE COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS
Neligh, Nebraska
November 10th, 2025
Chairman opened the meeting. Notice of meeting published as required by statute.
Approved agenda. Approved minutes of the November 4th, 2025 BOC meeting.
Approved payroll.
Approved vendor claims.
General: A & J TOWING ex 315.00; AMERITAS ins 23,840.00; ANTELOPE CO COURT ex 68.00; ANTELOPE CO TREAS ex 200,000.00; APPEARA ex 81.34; APPLIED CONN TECH ex 5,597.65; FIRSTNET ut 643.48; BENCHMARK GOV SOL ex 73.70; BLACK HILLS ENERGY ut 212.95; BCBS ins 81,691.17; BROGAN & STAFFORD ex 1,923.69; CARNEY LAW ex 3,874.25; CASEYS ex 286.81; CHARM-TEX ex 389.40; CITY OF NELIGH ut 1,577.85; CITY OF NELIGH-RECY ut 1,000.00; CITY OF NORFOLK ex 1,500.00; CLEARFLY COMM ut 159.42; CLERK OF THE DIST COURT ex 36.00; COLDTYPE PUBLISHING ex 119.00; JUDITH COLE ps 10.00; COLONIAL LIFE ins 108.40; COMFORT INN ex 220.00; CUBBYS ex 1,024.25; DAS STATE ACCTG ex 834.60; DOUGLAS CO SHRF ex 9.96; EAKES OFC SOL ex 87.87; ELGIN REVIEW ex 157.16; ELITE COURT REPORTING ex 5,245.45; ELITE OFC PRODS ex 337.25; FED W/H tax 14,371.72; FIRST CONCORD ins 2,851.95; FITZGERALD, VETTER & TEMPLE ex 1,188.70; GREAT PLAINS COMMS ut 309.62; DARRELL HAMILTON ps 11.00; HOLIDAY INN ex 270.00; JACKS UNIFORMS ex 299.33; KLEIN LAW OFC ex 2,820.80; KOINZAN ENT ex 846.29; BROOKE KUMM ex 119.76; LAWNS R US ex 721.00; LIBERTY NATL ins 87.19; MADISON CO DIST COURT ex 50.00; MADISON CO SHRF ex 44.82; MADISON NATL LIFE ins 134.19; MICROFILM IMAGING SYSTEMS ex 122.00; DUANE MILLER ps 12.00; MIPS ex 9,436.65; MUTUAL OF OMAHA ins 3,563.33; NACO ex 2,786.68; NATL INS SVC ins 58.50; NEBR DEPT OF REV tax 6,711.03; NEBR LAW ENFORCEMENT TRAIN CENT ex 50.00; THOMAS NELSON ex 50.00; NIELSEN INS ex 40.00; VSP – NACO VISION ins 573.50; NCPPD ut 63.24; NE NEBR HEATING & AIR ex 1,479.46; NPZA ex 20.00 ; O’NEILL PEST CONTROL-NICKOLAS ex 160.00 ; O’NEILL PEST CONTROL-NEIL ex 95.00; OLD MILL SALES ex 493.00; LISA PAYNE ex 2,102.13; PETTY CASH (CO DIST COURT) ex 13.75; PINNACLE BANK ex 246.77; PITZER DIGITAL ex 437.72; PLATTE CO DETENTION FACILITY ex 150.00; PLATTE VALLEY COMM ex 349.50; JANICE RIDDER ps 10.00; SAFE LIFE DEFENSE ex 91.98; SANNE REPAIR ex 7,116.27; SCHROEDER LAND SURVEYING ex 290.00; CAROLINE SIEMS ps 25.00; WEX BANK ex 905.28; SOC SEC 30,810.38; STEALTH BROADBAND ut 1,141.06; STRATTON DELAY DOELE CARLSON & BUET ex 8,784.81; TRUSTMARK ins 243.67; UNIV OF NEBR-LINCOLN ut 45.02; WASHINGTON NATL ins 285.92; PAYROLL 76656.83;
Road/Bridge: AKRS ex 546.94; AMERITAS ins 14,205.36; APPEARA ex 76.47; ASPHALT SURFACING CO ex 123,171.40; FIRSTNET ut 140.24; B’S ENT ex 12,020.00; BARCO MUNICIPAL PRODS ex 1,093.09; BLACK HILLS ENERGY ut 359.59; BCBS ins 59,535.27; BOMGAARS ex 2,051.66; CITY OF NELIGH ut 31.00; CITY OF TILDEN ut 69.69; COLONIAL LIFE ins 370.83; COLONIAL RESEARCH CHEMICAL COR ex 1,173.20; CONSTELLATION ut 7.84; CORNER SVC & TIRE ex 25.00; CORNHUSKER INTERNATL TRUCK ex 97.92; CREDIT MNGT SVCS garn 478.16; CUBBYS ex 895.10; DINKEL IMPLEMENT ex 167.30; DUSTYS ex 182.72; ELGIN ONE STOP ex 9.16; EMME SAND & GRAVEL ex 53,883.67; FARMERS PRIDE ex 30,151.80; FED W/H tax 8,846.28; FIRST CONCORD ins 3,802.36; FRONTIER COMM ut 730.83; G I TRAILER ex 471.00; GREAT PLAINS COMMS ut 346.76; GRUBB GRINDING ex 7,533.46; HOLIDAY INN ex 270.00; ISLAND SUPPLY ex 228.16; JOEL SINCLAIR ex 21,098.02; JEBRO ex 347,875.11; JEO CONSULTING GROUP ex 25,448.75; K & S DOOR ex 745.50; KAYTON INTERNATL ex 1,475.11; LEIGH KLUTHE ex 97.60; LAZY T TIRE ex 1,800.31; LIBERTY NATL ins 154.27; LICHTENBERG TIRE ex 6,212.62; MADISON NATL LIFE ins 65.87; MATTEO SAND & GRAVEL ex 8,218.98; MIDWEST INFRASTRUCTURE ex 72,739.29; MOUNTAIN TRUCK & EQUIP ex 70,850.00; MURPHY TRACTOR ex 2,453.66; MUTUAL OF OMAHA ins 2,500.38; NATL INS SVC ins 56.75; NEBR CHILD SUPPORT garn 1,048.50; NEBR DEPT OF REV tax 4,072.16; NPPD ut 182.50; NELIGH AUTO ex 74.66; VSP – NACO VISION ins 417.21; NMC EXCHANGE ex 1,366.95; NCPPD ut 188.99; NNTC ut 77.08; OLD MILL SALES ex 1,050.00; QUICK SERVE OIL ex 301.70; RAZOR TRACKING ex 1,050.00; RDO TRUCK CENTERS ex 1,951.23; ROYAL ONE STOP ex 202.03; RYANS TRUCK & TRACTOR REPAIR ex 5,416.31; SAPP BROTHER PETRO ex 7,216.88; BOB SCHILTMEYER ex 150.00; RAY SCHLECHT ex 500.00; WEX BANK ex 862.42; SOC SEC 19,389.10; SPUD CONSTRUCTION ex 56,722.34; STA-BILT CONSTRUCTION ex 91,377.80; STEALTH BROADBAND ut 95.75; TRUCK CENTER ex 939.39; TRUSTMARK ins 340.19; TWO RIVERS AUTO PARTS ex 2,284.10; VILLAGE OF BRUNSWICK ut 54.50; VILLAGE OF ORCHARD ut 82.80; WASHINGTON NATL ins 99.60; MATT WILKINSON ex 575.00; PAYROLL 96097.26;
County Visitor Promotion: NELIGH-OAKDALE TEAMMATES ex 350.00;
Register of Deeds: MIPS ex 361.20;
Inheritance: ANTELOPE CO TREAS ex 1,000,000.00;
Law Enforcement: APPLIED CONN TECH ex 1,719.68; BADER’S HWY & STREET ex 2,956.00; BLACK HILLS ENERGY ut 349.68; BOMGAARS ex 150.30; CASH-WA DISTR ex 2,304.20; CHARM-TEX ex 837.90; CITY OF NELIGH ut 2,408.15; CULLIGAN ex 95.75; APRIL CURTISS e ex 90.00; HILAND DAIRY ex 427.40; HILLTOP COMM PHARMACY ex 113.35; LAWNS R US ex 275.00; LOUS GLOVES ex 768.00; PINNACLE BANK ex 124.97; DENDINGER DRUG ex 376.08; PRECISION GLASS ex 80.00; DENDINGER DRUG ex 2.49; TRANE U S ex 14,672.00; Commissary: CASH-WA DISTR ex 521.14; CHARM-TEX ex 562.80; COMBINED PUBLIC COMM ex 500.00; KEEFE SUPPLY ex 124.48; PINNACLE BANK ex 442.77.
Public comments. Pledge collateral review. Correspondence was reviewed. Sheriffs Fee Report. Treasurer’s Fund Balance, Miscellaneous Revenue, and Sweep Account Statement, and Clerk of the District Court Fee Report for October were presented.
Zoning Administrator report was heard. Weed Department monthly report. Board appointed position reviews were discussed for action. Beginning discussion on official wages.
Road Superintendent Report. Approved two (2) access permits. Approved purchase of two (2) salt spreaders
Employee handbook update beginning discussion.
Meeting Adjourned.
Antelope County Board of Commissioners
CHARLIE HENERY
Chairman of County Board
Attest: LISA PAYNE /s/
Antelope County Clerk
PUBLISH: November 19, 2025
