Proceedings of May 14, 2025 Meeting, Antelope County Board of Commissioners

ANTELOPE COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS

Neligh, Nebraska

May 13th, 2025

Chairman opened the meeting. Notice of meeting published as required by statute.

Approved agenda. Held minutes – not majority present.

Approved payroll.

Approved vendor claims.

General: AMAZON CAPITAL SVCS ex 272.04; AMERITAS ins 21,670.69; ANTELOPE CO COURT ex 214.00; ANTELOPE CO SHRF ex 583.91; APPEARA ex 34.22; APPLIED CONN TECH ex 7,414.55; BLACK HILLS ENERGY ut 1,176.48; BCBS ins 72,556.49; BOMGAARS ex 21.15; BROGAN & GRAY ex 498.75; CARNEY LAW ex 11,427.00; CASEYS ex 202.96; CITY OF NELIGH ut 2,129.93; CITY OF NELIGH-RECY ut 1,000.00; CIVIL PROCESS COLLECTION ex 30.55; CLEARFLY ut 159.00; CLERK OF THE DIST COURT ex 36.00; COLDTYPE PUB ex 366.82; JUDITH COLE ps 10.00; COLONIAL LIFE & ACC ins 100.88; CORNER SVC ex 128.80; BRYAN CORNETT ex 84.38; CUBBYS ex 802.32; DAS STATE ACCT ex 1,653.10; DOLLAR GENERAL ex 11.00; DUSTYS ex 456.91; EAKES OFC SOL ex 1,023.67; ELGIN REVIEW ex 331.40; ELITE COURT REPORTING SVC ex 1,137.10; ELITE OFC PRODS ex 297.89; FARM & HOME PUB ex 405.00; FED W/H tax 12,996.04; FIRST CONCORD ins 8,022.51; FLOOR MNT ex 657.85; GREAT PLAINS COMMS ut 309.32; DARRELL HAMILTON ps 11.00; HEARTLAND FIRE PROTECTION ex 627.58; JACKS UNIFORMS & EQUIP ex 11.00; JONNY DODGE ex 131.13; KOINZAN ENT ex 814.15; LA QUINTA INNS ex 660.00; LAWNS R US ex 1,221.00; LIBERTY NATL ins 87.19; MADISON CO SHRF ex 116.23; MADISON NATL LIFE ins 129.99; MICROFILM IMAGING SYSTEMS ex 122.00; DUANE MILLER ps 12.00; MIPS ex 3,117.82; NACO ex 50.00; NATL INS SVC ins 58.50; NEBR ASSOC OF COUNTY ex 135.00; NEBR DEPT OF REV tax 6,145.11; NEBR FIRE SPRINKLER CORP ex 3,616.00; NEBR HEALTH & HUMAN SVCS ex 84.00; NEBR PLANNING & ZONING ASSN ex 235.00; VSP – NACO VISION ins 526.98; NCPPD ut 60.70; NE NEBR CNTY ASSRS ASSN ex 25.00; NE NEBR ECO DEVLPMNT ex 925.00; NE NEBR AREA AGENCY ex 5,264.00; O’NEILL PEST CONTROL ex 160.00; O’NEILL SHOPPER ex 271.89; OLD MILL SALES ex 28,500.00; PAGE MY CELL ex 3,000.00; PAMELA SLAYMAKER ex 745.50; LISA PAYNE ex 103.97; PINNACLE BANK ex 104.99; PITZER DIGITAL ex 528.77; QUILL ex 42.97; REGION 4 BEHAVIORAL HEALTH SYSTEM ex 6,044.00; JANICE RIDDER ps 10.00; BILL KACZOR ex 1,044.40; SANNE REPAIR ex 1,059.38; SCHINDLER ELEVATOR ex 1,519.56; SCHROEDER LAND SURVEYING ex 435.00; CAROLINE SIEMS ps 25.00; WEX BANK ex 845.92; SOC SEC 28,690.80; STEALTH BROADBAND ut 1,137.68; STRATTON DELAY DOELE CARLSON & BUET ex 1,438.72; CHUCK THIEMANN ex 40.00; SMARTSAFETY SOFTWARE ex 378.00; TYLER TECH ex 449.00; UNIV OF NEBR-LINCOLN ex 55.02; UNL PRINT & COPY SVCS ex 271.26; US CELL ut 644.63; VFW ex 48.96; WARREN GARAGE DOOR ex 270.00; WASHINGTON NATL INS CO ins 285.92; MEGAN WINGATE ex 55.80; PIERCE CO SHRF ex 99.78; DOUGLAS CO SHRF ex 8.75; PITNEY BOWES ex 5,000.00; ANTELOPE CO TREAS ex 1,000,000.00; PAYROLL 145,477.42;

Road/Bridge: AG & INDUSTRIAL EQUIP ex 1,671.21; AKRS ex 2,348.78; AMERITAS LIFE INS CORP ins 14,264.72; APPEARA ex 100.90; FIRSTNET ut 140.20; ATCO INTERNATL ex 304.25; B’S ENT ex 8,089.50; BANK OF ELGIN ex 440,308.74; BAUER WELDING ex 4,947.85; BELL BANK EQUIP FIN ex 27,424.10; BLACK HILLS ENERGY ut 892.31; BCBS ins 46,939.46; BOMGAARS ex 1,520.48; BOONE CNTY HEALTH CENTER ex 110.00; CARHART LUMBER ex 5.99; CARQUEST ex 414.87; CINTAS ex 4.52; CITY OF ELGIN ut 202.31; CITY OF TILDEN ut 70.71; COLONIAL LIFE & ACC ins 18.00; COLONIAL RESEARCH ex 444.30; CONSTELLATION ut 859.33; CREDIT MNGMT SVCS garn 547.04; CUBBYS ex 541.41; DUSTYS ex 129.40; ELGIN ONE STOP ex 44.89; ERPPD ut 539.07; EMME SAND & GRAVEL ex 61,505.71; FARMERS PRIDE ex 28,510.63; FED W/H tax 9,838.70; FIRST CONCORD ins 5,691.35; FRONTIER COMM ut 637.32; GREAT PLAINS COMMS ut 312.83; GRUBB GRINDING ex 2,775.00; DALE STELLING ex 403.14; ISLAND SUPPLY ex 220.80; JEBRO ex 25,846.45; JOHN DEERE ex 62,665.20; DUANE JONES ex 40.45; JONNY DODGE ex 3,368.33; K&S DOOR ex 119.50; KAYTON INTERNATL ex 5,147.32; LAWSON PRODS ex 2,075.87; LAZY T TIRE ex 734.90; LIBERTY NATL ins 154.27; LICHTENBERG TIRE SVC ex 3,108.58; MADISON NATL LIFE ins 58.76; MARX REPAIR ex 293.85; MATTEO SAND & GRAVEL ex 18,043.20; MIDWEST COATINGS ex 232,933.38; MIDWEST SVC ex 1,095.30; MR S’S ex 1,795.76; MURPHY TRACTOR ex 253.22; NATL INS SVC ins 56.75; NEBR DEPT OF REV tax 4,398.84; NPPD ut 255.94; VSP – NACO VISION ins 343.91; NMC EXCHANGE ex 3,317.95; NCPPD ut 207.12; NORTHEAST GLASS ex 970.00; NNTC ut 76.82; ORCHARD LUMBER ex 10.99; QUALITY IRON & METAL ex 2,919.21; QUICK SERVE OIL ex 430.94; RAZOR TRACKING ex 975.00; RDO TRUCK CENTERS ex 4,836.03; ROSE EQUIP ex 76.90; ROYAL ONE STOP ex 460.75; RYAN’S TRUCK & TRACTOR REPAIR ex 2,015.63; SAPP BROTHER PETRO ex 8,208.35; WEX BANK ex 992.88; SOC SEC 20,023.22; SPENCER QUARRIES ex 477.70; SPUD CONSTRUCTION ex 79,167.19; STEALTH BROADBAND ut 95.60; TRUCK CENTER ex 6,492.12; VILLAGE OF BRUNSWICK ut 109.00; VILLAGE OF CLEARWATER ut 75.50; VILLAGE OF ORCHARD ut 165.60; WASHINGTON NATL INS CO ins 277.90; WESTERN OIL II ex 199.22; PAYROLL 100,244.35;

County Visitor Promotion: AMERICAN LEGION POST 172 ex 350.00; NELIGH CHAMBER OF COMMERCE ex 350.00; NELIGH POLICE FOUNDATION ex 350.00; YOUNG N LIVELY ex 227.27;

County Visitors Improvement: ROYAL ROPING CLUB ex 1,750.00;

Register of Deeds: MIPS ex 349.80;

Veterans Aid: ANTELOPE CO VETS SVC OFC ex 1,500.00;

Law Enforcement Center: BLACK HILLS ENERGY ut 408.04; BULLER FIXTURE ex 5,550.00; CASH-WA DIST ex 1,758.19; CITY OF NELIGH ut 2,090.34; CULLIGAN ex 158.00; DEANS MARKET ex 468.18; FAITH REGIONAL HEALTH SVCS ex 540.00; HILAND DAIRY ex 594.60; HILLTOP DRUG ex 11.04; MERIT MECHANICAL ex 370.00; O’NEILL PEST CONTROL ex 95.00; PINNACLE BANK ex 210.65; DAVID SCHMITT ex 305.15; SHIRLEY OSBORN ex 70.00; THRIFTWAY ex 159.38;

Commissary: BOB BARKER CO ex 89.98; CASH-WA DIST ex 151.15; CHARM-TEX ex 2,739.32; COMBINED PUBLIC COMMS ex 500.00; CUBBYS ex 42.41; GREATER AMERICA DISTR ex 6,050.00; NORFOLK DAILY NEWS ex 197.00; PINNACLE BANK ex 384.93; 319 GRAPHICS ex 2,167.75.

Public comments. Correspondence was reviewed. Sheriffs Fee Report.

Approved historical maker placement at courthouse rock bed.

Approved BC/BS NACO for 2025-2026 fiscal year.

No action on basement water issues. No appointment to RC&D board.

Rehire approved – Weed Department.

Zoning Administrator report was heard. Approved two administrative plats.

Heard report from extension office.

Road Superintendent Report. Approved hot mix bid from Knife River. Approved Micro-surfacing change order, notice of award, notice to proceed, and contractor agreement. Approved Stop sign resolution.

Meeting Adjourned.

Antelope County Board of Commissioners

CHARLIE HENERY

Chairman of County Board

Attest: LISA PAYNE /s/

Antelope County Clerk

PUBLISH: May 21, 2025

