Proceedings from April 7, 2026 MTG., Antelope County Commissioners

ANTELOPE COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS
Neligh, Nebraska
April 7, 2026
Chairman opened the meeting. Notice of meeting published as required by statute.
Approved agenda. Approved minutes of March 10th, 2026 Board of Commissioner Meeting. Public comments. Correspondence was reviewed. Treasurer’s Fund Balance and Miscellaneous Revenue Report, Sweep Account Statements, and Clerk of District Court Report for March were accepted.
No action on Great Plains Communication, Viking Fire Protection and quarterly jail inspection.
Approved Weed Department Fees, Extension Office hiring summer intern and Catastrophic Inmate Medical Insurance.
No report for Zoning Administrator.
Thank you for 841st Road follow-up, public defender contract was presented for review. Presentation from Kings Crushing regarding crushed material.
Heard from contractors and legal counsel regarding improvements to the old courthouse building.
Road Superintendent Report: approved 72 oversized permits, four (4) access permits and four (4) underground permits. Approved purchase agreement on skid loader.
Meeting Adjourned.
Antelope County Board of Commissioners
CHARLIE HENERY
Chairman of County Board
Attest: LISA PAYNE /s/
Antelope County Clerk