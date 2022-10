Proceedings-Antelope County Commissioners

ANTELOPE COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS

Neligh, Nebraska

October 11th, 2022

Chairman opened meeting. Notice of meeting published as required by statute.

Open meeting. Approved agenda and minutes of 10-04-2022 BOC Meeting. Correspondence was reviewed. Sheriff Fee Report, Clerk of the District Court Report, Treasurer Fund Balance Report and Treasurer Miscellaneous Revenue Report for September were reviewed.

Approve payroll claims.

Pledge Collateral was reviewed. Approved the following vendor claims:

General: AMERITAS LIFE INS CORP ins 17,091.80; ANTELOPE CO ATTORNEY TRUST ACCT ex 128.00; ANTELOPE CO COURT ex 105.00; ANTELOPE CO SHERIFF ex 329.96; APPEARA ex 36.05; APPLIED CONN TECH ex 2,596.20; AXON ENT ex 516.37; BLACK HILLS ENERGY ut 429.76; BCBS ins 73,438.26; BOB BARKER CO ex 82.38; BOMGAARS ex 172.67; CASEYS ex 206.38; CITY OF NELIGH ut 3,998.12; CITY OF NELIGH-RECY ex 250.00; CLEARFLY COMMS ut 154.69; COLDTYPE PUBLISHING ex 1,721.98; JUDITH COLE ps 10.00; COLONIAL LIFE/ACCIDENT INS ins 228.19; CONSOLIDATED MANAGEMENT CO ex 77.90; CUBBYS ex 1,292.59; DAS STATE ACCT ex 114.68; DUSTYS ex 496.13; EAKES OFFICE SOL ex 113.16; EGLEY, FULLNER, MONTAG, MORLAND ex 1,049.64; ELECTION SYSTEMS/SOFTWARE ex 2,687.88; ELGIN ONE STOP ex 285.35; ELGIN REVIEW ex 1,721.76; ELITE OFFICE PRODS ex 498.65; FED W/H tax 9,851.70; FIRST CONCORD BENEFITS ins 1,045.82; FLOOR MAINTENANCE ex 423.18; GREAT PLAINS COMMS ut 383.05; DARRELL HAMILTON ps 11.00; HI-WAY MART ex 42.00; JONNY DODGE ex 186.96; KNOX CO TREAS ex 4,011.41; LIBERTY NATIONAL ins 117.51; LYNN PEAVEY CO ex 180.08; MADISON NATIONAL LIFE ins 109.29; MAXIMUS CONSULTING SVCS ex 800.00; MICROFILM IMAGING SYSTEMS ex 122.00; DUANE MILLER ps 12.00; MIPS ex 2,985.31; KELLY MUELLER-OLTJENBRUNS ex 40.00; NACO ex 285.00; NEBR DEPT OF REV tax 4,899.21; NEBR HEALTH/HUMAN SVCS ex 273.00; NEBR LAW ENFORCEMENT TRAIN CENT ex 532.00; NEBR WEED CONTROL ASSN ex 210.00; NELIGH PUBLIC LIBRARY ex 4,200.00; NIELSEN INS ex 110.00; VSP-NACO VISION ins 607.25; NCPPD ut 37.35; LISA PAYNE ex 145.70; PINNACLE BANK ex 39.96; PITZER DIGITAL ex 1,869.06; PLATTE CO DETENTION FACILITY ex 525.00; QUILL CORP ex 407.73; REGION IV ex 2,808.00; REGION 4 BEHAVIORAL HEALTH SYSTEM ex 6,212.25; JANICE RIDDER ps 10.00; CAROLINE SIEMS ps 25.00; WEX BANK ex 897.69; SMPC ex 3,814.00; SOC SEC 22,818.34; BRITTANY SPIEKER ex 10.37; STEALTH BROADBAND ut 1,130.09; STRATTON DELAY DOELE CARLSON & BUET ex 256.50; CHUCK THIEMANN ex 40.00; TOTAL FIRE PROTECTION ex 780.00; UNIV OF NEBR-LINCOLN ut 45.02; US ID MANUAL ex 82.50; WASHINGTON NATIONAL INS CO ins 285.92; 319 GRAPHICS/T’S ex 130.00; LICHTENBERG TIRE SVC ex 17.00; ELITE COURT REPORTING SVC ex 194.90; Payroll 116,520.36

Road/Bridge: AKRS ex 1,029.51; AMERITAS LIFE INS CORP ins 12,904.06; ANTELOPE MEMORIAL HOSPITAL ex 95.00; FIRSTNET ut 976.97; B’S ENTERPRISES ex 480.00; BANK OF ELGIN ex 28,028.59; BARCO MUNICIPAL PRODS ex 4,943.69; BAUER BUILT ex 2,972.00; BLACK HILLS ENERGY ut 236.75; BCBS ins 39,158.47; AARON BOGGS ex 72.59; BOMGAARS ex 2,260.79; CARHART LUMBER ex 25.25; CARQUEST ex 1,829.90; CITY OF ELGIN ut 60.00; CITY OF TILDEN ut 71.83; COLONIAL LIFE/ACCIDENT INS ins 45.05; COLONIAL RESEARCH CHEMICAL COR ex 209.24; CONSTELLATION ut 17.77; CORNHUSKER INTERNATIONAL TRUCK ex 462.57; CREDIT MANAGEMENT SVCS garn 471.69; CUBBYS ex 891.93; D&M MACHINERY ex 75.53; DEAN’S MARKET ex 16.97; DUSTYS ex 88.00; ELGIN ONE STOP ex 16.86; EMME SAND/GRAVEL ex 24,760.47; FARMER’S PRIDE ex 39,098.60; FED W/H tax 8,947.01; FIRST CONCORD BENEFITS ins 233.33; FRONTIER COMM ut 295.49; GREAT PLAINS COMMS ut 265.96; HILLTOP DRUG ex 34.16; HOMETOWN STATION ex 23.80; ISLAND SUPPLY WELDING ex 220.80; JOEL SINCLAIR ex 39,228.81; JJ KELLER & ASSOC ex 159.09; JEBRO ex 104,446.21; JEO CONSULTING GROUP ex 15,021.25; JERRY’S FEED SVC ex 8.69; JONNY DODGE ex 202.28; KAYTON INTERNATIONAL ex 6,152.27; LAWSON PRODS ex 31.50; LAZY T TIRE/IMP ex 1,083.41; LIBERTY NATIONAL ins 235.77; LICHTENBERG TIRE SVC ex 1,222.00; MADISON NATIONAL LIFE ins 78.81; MARX REPAIR ex 2,513.56; MATTEO SAND/GRAVEL ex 899.40; MEDICAL ENTERPRISES ex 175.00; MITTEIS GRAVEL ex 15,912.65; MR S’S ex 725.77; MURPHY TRACTOR-POWER PLAN ex 3,523.44; NEBR CHILD SUPPORT PMT CENTER ex 153.00; NEBR DEPT OF REV tax 4,237.69; NPPD ut 56.92; NELIGH AUTO/MACHINE ex 496.97; VSP-NACO VISION ins 326.53; NCPPD ut 162.95; NORTHEAST GLASS ex 200.00; NNTC ut 75.88; POLLOCK REDI MIX ex 8,372.16; QUALITY IRON /METAL ex 28.50; QUICK SERVE OIL ex 913.41; RAZOR TRACKING ex 950.00; ROSE EQUIPMENT ex 1,125.00; ROYAL ONE STOP ex 292.46; RUTJENS CONSTRUCTION ex 4,597.00; SANNE SVC ex 7.32; SAPP BROTHER PETRO ex 9,798.22; SCHLECHT TRUCKING ex 2,166.83; RAY SCHLECHT ex 349.00; DAVID SIMONS ex 75.00; WEX BANK ex 868.35; SOC SEC 18,313.76; SPENCER QUARRIES ex 18,860.99; SPIKE DIAMOND RANCH TRUCKING ex 776.25; STA-BILT CONSTRUCTION ex 22,458.40; STATE OF NEBR DEPT OF REV MOTOR FUELS ex 3,682.00; STEALTH BROADBAND ut 94.79; THRIFTWAY MARKET ex 16.65; VERIZON ut 430.04; VILLAGE OF CLEARWATER ut 65.75; VILLAGE OF ORCHARD ut 53.30; WASHINGTON NATIONAL INS CO ins 277.90; WILLOW CREEK SAND /GRAVEL ex 2,141.10; 319 GRAPHICS/T’S ex 72.00; ERPPD ut 542.86; NPPD ut 120.28; Payroll 91,418.96;

New Law Enforcement Bond: BOKF ex 451,932.50;

County Visitor Promotion Fund: NELIGH CHAMBER OF COMMERCE ex 700.00;

Register of Deeds: MIPS ex 342.80;

Veterans Aid: ANTELOPE CO VETERANS SVC OFFICE ex 665.35;

Disaster: JEO CONSULTING GROUP ex 5,178.75;

Law Enforcement: AMH FAMILY PRACTICE ex 260.00; ANTELOPE MEMORIAL HOSPITAL ex 2,023.00; APPLIED CONN TECHN ex 400.00; BLACKBURN MANUFACTURING ex 23.20; BOB BARKER CO ex 395.14; BOMGAARS ex 82.62; CASH-WA DISTRIBUTING ex 2,065.02; CHARM-TEX ex 420.70; CULLIGAN ex 94.75; APRIL CURTISS ex 100.00; DAS STATE ACCT ex 586.00; ELITE OFFICE PRODS ex 207.23; FAITH REGIONAL HEALTH SVC ex 2,738.00; HILLTOP DRUG ex 34.99; KELLY’S ex 441.00; MIDWEST SPECIAL SVCS ex 180.25; ODP BUSINESS SOLUTIONS ex 186.94; PETTY CASH (CO SHERIFF) ex 283.18; PINNACLE BANK ex 365.56; R&M MEATS ex 710.30; THRIFTWAY MARKET ex 1,306.30; TRANE U S ex 3,374.06; WANEK PHARMACY ex 249.58; HEATH ZUHLKE ex 410.00; HILAND DAIRY ex 493.08;

Commissary: CASH-WA DISTRIBUTING ex 264.75; KEEFE SUPPLY ex 355.68; PINNACLE BANK ex 271.65; THRIFTWAY MARKET ex 36.23.

Highway Allocation: BOKF ex 304,387.50.

Zoning Administrator no report.

Road Superintendent Report: Approved underground permit.

Adopted One- & Six-Year Road Plan. Motioned to have Highway Superintendent study road between Section 24 & 25.

Tabled City of Neligh dispatch service.

Met with a group of citizens regarding election procedures.

Met as a Board of Equalization.

Meeting Adjourned.

Antelope County Board of Commissioners

CHARLIE HENERY /s/

Chairman of County Board

Attest: LISA PAYNE /s/

Antelope County Clerk

PUBLISH: October 19, 2022

ZNEZ