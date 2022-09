Proceedings-Antelope County Commissioners

ANTELOPE COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS

Neligh, Nebraska

September 13th, 2022

Vice-chairman opened meeting. Notice of meeting published as required by statute.

Open meeting. Approved agenda and minutes of 08-09-2022, 08-24-2022, 09-01-2022 and 09-06-2022 BOC Meetings, and 08-09-2022 BOE Meeting. Correspondence was reviewed. Sheriff Fee Report for August. Correspondence was reviewed.

Approve payroll claims.

Pledge Collateral was reviewed. Approved the following vendor claims:

General: AMERITAS LIFE INS CORP ins 17,309.54; ANTELOPE CO COURT ex 331.94; ANTELOPE CO SHERIFF ex 404.17; APPEARA ex 34.22; BLACK HILLS ENERGY ut 265.29; BCBS ins 65,809.61; BOMGAARS ex 78.46; DEBORAH BRANSTITER ex 54.29; C&R SUPPLY ex 127.24; CASEYS ex 432.57; CITY OF NELIGH ut 4,260.38; CITY OF NELIGH-RECY ut 250.00; CLEARFLY COMM ut 156.08; CLEARWATER PUBLIC LIBRARY ex 3,500.00; CLERK OF THE DISTRICT COURT ex 183.00; COBBLESTONE INN/SUITES ex 96.00; COLDTYPE PUBLISHING ex 338.27; JUDITH COLE ps 10.00; COLONIAL LIFE/ACCIDENT INS ins 228.19; CONSOLIDATED MANAGEMENT ex 30.15; THE CORNHUSKER HOTEL ex 169.00; CUBBYS ex 858.07; DAS STATE ACCTG ex 562.68; DOERR & KLEIN ex 4,963.93; DUSTYS ex 43.88; EAKES OFFICE SOLUTIONS ex 374.40; ECHO ELECTRIC SUPPLY ex 16.20; ELGIN ONE STOP ex 218.47; ELGIN PUBLIC LIBRARY ex 3,500.00; ELGIN REVIEW ex 354.61; ELITE OFFICE PRODS ex 370.20; ESRI ex 400.00; FED W/H tax 9,982.03; FIRST CONCORD BENEFITS ins 1,045.82; FITZGERALD, VETTER & TEMPLE ex 875.62; GREAT PLAINS COMM ut 383.15; DARRELL HAMILTON ps 11.00; LYLE HART ex 200.00; HI-WAY MART ex 317.10; JONNY DODGE ex 1,690.72; K&M REPORTING ex 176.25; KNOX CO TREAS ex 1,990.34; LANCASTER CO SHERIFF ex 19.97; LIBERTY NATIONAL ins 117.51; MADISON NATIONAL LIFE ins 96.54; MICROFILM IMAGING SYSTEMS ex 122.00; DUANE MILLER ps 12.00; MIPS ex 2,985.31; MOYER & MOYER ex 17,147.60; KELLY MUELLER-OLTJENBRUNS ex 46.25; NACO ex 480.00; NEBR DEPT OF PROPERTY ASSESSMEN ex 450.00; NEBR DEPT OF REV tax 5,042.23; NEBR HEALTH/HUMAN SVCS ex 273.00; NEBR LAW ENFORCEMENT TRAIN CENT ex 50.00; NEBR PLANNING/ZONING ASSN ex 190.00; NEBR WEED CONTROL ASSN ex 130.00; NELIGH POSTMASTER ex 170.00; THOMAS NELSON ex 57.78; VSP-NACO VISION ins 501.74; NORFOLK LODGE/SUITES ex 328.47; NCPPD ut 38.66; NORTHEAST NEBR HEATING/COOLING ex 180.00; OAKDALE PUBLIC LIBRARY ex 3,500.00; ORCHARD PUBLIC LIBRARY ex 3,500.00; LISA PAYNE ex 149.90; PETTY CASH (CO DIST COURT) ex 170.00; PINNACLE BANK ex 159.21; PITNEY BOWES ex 864.18; PITZER DIGITAL ex 2,883.72; RAMADA INN ex 231.00; JANICE RIDDER ps 10.00; MARLENE SCHINDLER ex 40.30; SEC OF STATE-ELECTION ex 50.00; CAROLINE SIEMS ps 25.00; WEX BANK ex 1,144.26; SOC SEC 23,959.78; BRITTANY SPIEKER ex 371.50; STEALTH BROADBAND ut 1,130.09; CHUCK THIEMANN ex 80.00; RAYMOND A WHITWER TILDEN PUBLIC LIB ex 3,500.00; UNIV OF NEBR-LINCOLN ut 45.02; UNIV OF NEBR LINCOLN ex 85.00; WASHINGTON NATIONAL INS CO ins 285.92; 319 GRAPHICS/T’S ex 117.50; PITNEY BOWES ex 5,000.00; ANTELOPE COUNTY TREAS ex 1,300,000.00; Payroll 122,847.85;

Road/Bridge: AG/INDUSTRIAL EQUIP ex 744.34; AKRS ex 1,237.46; AMERITAS LIFE INS CORP ins 14,719.88; ANTELOPE MEMORIAL HOSPITAL ex 312.00; B’S ENTERPRISES ex 16,225.00; BARCO MUNICIPAL PRODS ex 3,989.73; BLACK HILLS ENERGY ut 231.32; BCBS ins 39,158.47; BOMGAARS ex 3,732.92; CARHART LUMBER ex 78.68; CARHART LUMBER ex 88.34; CARQUEST OF NELIGH ex 2,588.26; CITY OF NELIGH ut 20.00; CITY OF TILDEN ut 74.31; COLONIAL LIFE/ACCIDENT INS ins 45.05; COLONIAL RESEARCH CHEMICAL COR ex 773.28; CONSTELLATION ut 14.93; CORNER HARDWARE ex 9.29; CORNHUSKER INTERNATIONAL TRUCK ex 64.56; CREDIT MANAGEMENT SVCS garn 482.41; CUBBYS ex 1,394.04; D&M MACHINERY ex 156.36; DLL FINANCIAL PARTNER ex 19,749.75; DUSTYS ex 75.50; EASTERN NEBRASKA TRAILER REPAIR ex 263.50; ELGIN BODY & GLASS ex 90.00; ELGIN ONE STOP ex 60.46; ERPPD ut 523.60; EMME SAND/GRAVEL ex 29,649.92; FARMER’S PRIDE ex 45,435.19; FED W/H tax 10,737.19; FIRST CONCORD BENEFITS ins 233.33; MATT FRIEND TRUCK EQUIP ex 3,692.31; FRONTIER COMM ut 289.47; G I TRAILER ex 351.33; GRAHAM TIRE CO ex 664.17; GREAT PLAINS COMM ut 266.90; ISLAND SUPPLY WELDING CO ex 228.16; JOEL SINCLAIR ex 4,930.82; JEBRO ex 22,260.00; JEO CONSULTING GROUP ex 11,382.50; JONNY DODGE ex 5,058.77; KAYTON INTERNATIONAL ex 6,273.72; LAMMERS TRAILER REPAIR ex 408.07; LAWSON PRODS ex 5,246.03; LAZY T TIRE/IMP ex 11.12; LIBERTY NATIONAL ins 235.77; LICHTENBERG TIRE SVC ex 1,262.54; MADISON NATIONAL LIFE ins 78.09; MATTEO SAND/GRAVEL ex 1,197.90; MIDWEST SERVICE/SALES ex 3,900.00; MISSOURI PETROLEUM PRODS ex 738,226.96; MITCHELL MACHINE WORKS /CUSTOM ex 1,114.98; MITTEIS GRAVEL ex 14,702.09; MR S’S ex 863.54; MURPHY TRACTOR-POWER PLAN ex 43,236.52; NEBR CHILD SUPPORT PMT CENTER ex 153.00; NEBR DEPT OF REV tax 5,065.01; NPPD ut 174.20; NELIGH AUTO/MACHINE ex 173.41; VSP-NACO VISION ins 326.53; NCPPD ut 165.04; NORTHEAST GLASS ex 175.00; NNTC ut 75.31; ORCHARD LUMBER ex 2.25; POLLOCK REDI MIX ex 8,077.10; QUALITY IRON/METAL ex 655.50; QUICK SERVE OIL ex 516.39; RAZOR TRACKING ex 925.00; RDO TRUCK CENTER ex 7,700.84; ROAD BUILDERS MACHINERY/SUPPLY ex 405.90; ROSE EQUIP ex 1,125.00; ROYAL ONE STOP ex 436.54; SAPP BROTHER PETRO ex 15,501.55; SCHLECHT TRUCKING ex 701.73; WAYNE SCHWAGER ex 420.00; WEX BANK ex 967.90; SIOUX CITY TARP ex 1,446.64; SOC SEC 20,854.60; SPENCER QUARRIES ex 1,219.53; STEALTH BROADBAND ut 94.79; SWITZER WELDING ex 1,516.00; TRUCK CENTER OF NORFOLK ex 658.40; VERIZON WIRELESS ut 190.41; VILLAGE OF BRUNSWICK ut 53.50; VILLAGE OF CLEARWATER ut 67.75; VILLAGE OF ORCHARD ut 53.30; WASHINGTON NATIONAL INS CO ins 277.90; WELDON PARTS NORFOLK ex 206.85; WEST PLAINS VINYL WINDOWS ex 957.46; WILLIE’S SERVICE ex 14.19; HERBERT FEED/GRAIN ex 1,000.00; Payroll 103,389.71;

Register of Deeds: MIPS ex 342.80;

Disaster 2019 Flood: JEO CONSULTING GROUP ex 1,318.75;

Law Enforcement: AMH FAMILY PRACTICE ex 205.00; BLACK HILLS ENERGY ut 397.20; BOB BARKER CO ex 640.74; CASH-WA DISTRIBUTING ex 4,314.00; CULLIGAN OF NORFOLK ex 173.00; APRIL CURTISS ex 262.50; ELGIN APPLIANCE/MORE ex 316.30; FAITH REGIONAL HEALTH SVCS ex 135.00; HILAND DAIRY ex 616.35; CASH-WA DISTRIBUTING ex 436.66; MENARDS ex 888.99; MOTOROLA SOLUTIONS ex 18,361.29; JUSTICE DATA SOLUTIONS ex 5,525.00; THRIFTWAY MARKET ex 803.34; TRANE U S ex 10,292.12; ULINE SHIPPING SUPPLY SPECIALISTS ex 1,557.93; WANEK PHARMACY ex 64.61;

Commissary: CASH-WA DISTRIBUTING ex 518.39; KEEFE SUPPLY ex 238.56; CASH-WA DISTRIBUTING ex 143.48; MAHASKA ex 4,000.00; PINNACLE BANK ex 445.68; THRIFTWAY MARKET ex 208.35; 319 GRAPHICS/T’S ex 2,027.75;

Building: VILLAGE OF CLEARWATER ex 10.00.

Zoning Administrator no report.

Road Superintendent Report: Approved access permit.

Approved 2022-2023 County Library Agreements.

Received Summit Carbon Solutions update.

Budget Public Hearings x 2. Approved increase, budget and tax asking.

Meeting Adjourned.

Antelope County Board of Commissioners

CHARLIE HENERY /s/