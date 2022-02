Proceedings- Antelope County Commissioners

ANTELOPE COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS

Neligh, Nebraska

February 8th, 2022

Vice-Chairman opened meeting. Notice of meeting published as required by statute.

Approved agenda. Approved minutes from January 4th and February 1st, 2022 BOC Meeting.

Approved payroll.

Approved vendor claims.

General: AFLAC ins 850.00; AMERITAS LIFE INS CORP ins 15,853.47; ANTELOPE CO COURT ex 88.00; APPEARA ex 31.78; APPLIED CONNECTIVE TECH ex 2,376.88; LUANN BARTOS ex 47.46; BLACK HILLS ENERGY ut 1,014.78; BCBS ins 57,154.05; BLUE360 MEDIA ex 174.59; BOMGAARS ex 285.42; DEBORAH BRANSTITER ex 84.88; BUTCH’S BODY SHOP ex 46.50; CARHART LUMBER ex 54.96; CARNEY LAW ex 6,448.24; CASEYS ex 200.89; CITY OF NELIGH ut 5,264.71; CLEARFLY COMMS ut 153.40; CLERK OF THE DIST COURT ex 164.00; COLDTYPE PUBLISHING ex 613.60; JUDITH COLE ps 10.00; COLONIAL LIFE/ACCIDENT INS ins 100.88; THE CORNHUSKER HOTEL ex 226.00; CREDIT BUREAU SVCS INC garn 20.29; CUBBYS ex 72.06; DAS STATE ACCTNG ex 562.68; DOERR & KLEIN ex 8,611.97; EAKES OFFICE SOLUTIONS ex 811.60; JAMES EGLEY ex 50.00; ELGIN ONE STOP ex 374.40; ELGIN REVIEW ex 425.14; ELITE OFFICE PRODS ex 775.50; FARMER’S PRIDE ex 576.24; FED WH tax 9,999.75; KATHY FEUSSE ex 56.60; FIRST CONCORD BENEFITS ins 1,020.82; FLOOR MAINTENANCE ex 229.42; GREAT PLAINS COMMS ut 489.91; LINDA GROSSERODE ex 90.32; DARRELL HAMILTON ex 11.00; HI-WAY MART ex 128.50; JONNY DODGE ex 107.70; JULIE KRAUSE ex 107.54; BOB KRUTZ ex 98.28; LIBERTY NATL ins 112.22; MADISON NATL LIFE ins 95.15; MICROFILM IMAGING SYSTEMS ex 122.00; MID-STATES ORGANIZED CRIME INFO CTR ex 100.00; DAVID MILLER ex 35.10; DUANE MILLER ex 12.00; MIPS ex 3,088.24; ANGELA MORTENSEN ex 149.90; MR S’S ex 237.91; NACO PLANNING/ZONING ASSOC ex 40.00; NEBR ASSOC OF CO TREAS ex 230.00; NEBR DEPT OF REV tax 4,704.07; NEBR EMERGENCY SER COMM ASSN ex 15.00; NEBR HEALTH/HUMAN SVCS ex 186.00; NIELSEN INS ex 40.00; VSP-NACO VISION ins 495.91; OFFICE DEPOT ex 112.72; VALORIE OLSON ex 50.00; LISA PAYNE ex 252.85; PHYLLIS PERDEW ex 35.10; PINNACLE BANK ex 725.23; PITZER DIGITAL ex 381.52; QUILL CORP ex 170.84; KURT RAKOW ex 35.10; JANICE RIDDER ps 10.00; CAROLINE SIEMS ps 25.00; WEX BANK ex 107.48; SIRCHIE AQUISITION CO ex 131.24; SOC SEC 21,399.62; BRITTANY SPIEKER ex 61.12; STEALTH BROADBAND ut 1,143.42; RYAN STOVER ex 75.00; DANIEL STURGIS ex 50.00; DARREL TIMM ex 55.30; UNIV OF NEBR-LINCOLN ut 45.02; US CELL ut 632.35; WASHINGTON NATL INS CO ins 349.12; BONITA WELKE ps 22.00; DESIRAE WIENEKE ex 70.00; GREG WORTMAN ex 105.30; 319 GRAPHICS/T’S ex 172.48; UNIV OF NEBR-LINCOLN ex 1,597.67;

Road/Bridge: AG/INDUSTRIAL EQUIP ex 130.00; AKRS ex 1,754.27; AFLAC ins 235.76; AMERITAS LIFE INS CORP ins 10,775.64; AMH ex 270.00; BECKMAN LUMBER ex 168.72; BLACK HILLS ENERGY ut 1,262.16; BLACKBURN MFG ex 4,394.87; BCBS ins 35,344.95; AARON BOGGS ex 79.71; BOMGAARS ex 1,349.48; CARHART LUMBER ex 285.24; CARQUEST OF NELIGH ex 1,733.85; CITY OF NELIGH ut 72.00; CITY OF TILDEN ut 74.64; COLONIAL LIFE/ACCIDENT INS ins 108.16; CONSTELLATION ut 795.33; CORNHUSKER INTERNATL TRUCK ex 269.85; CREDIT BUREAU SVCS ex 376.52; CREDIT MGMT SVCS garn 394.73; CUBBYS ex 695.75; DINKEL IMPL ex 179.85; DUSTYS ex 74.01; ELGIN ONE STOP ex 33.95; ERPPD ut 348.70; EMME SAND/GRAVEL ex 4,432.99; FARMER’S PRIDE ex 9,046.09; FED WH tax 7,272.47; RANDY FINCH ex 63.50; FIRST CONCORD BENEFITS ins 470.83; FRONTIER COMM ut 258.82; G WORKS ex 3,500.00; GRAHAM TIRE ex 610.44; GREAT PLAINS COMMS ut 531.06; CREDIT MGMT SVCS garn 370.64; ISLAND SUPPLY WELDING CO ex 228.16; JEO CONSULTING GROUP ex 6,600.00; JONNY DODGE ex 1,469.22; KAYTON INTERNATL ex 1,255.00; LAWSON PRODS ex 531.08; LAZY T TIRE/IMP ex 70.43; LIBERTY NATL ins 260.76; LICHTENBERG TIRE SVC ex 184.14; MADISON NATL LIFE ins 84.10; MIDWEST SVC/SALES ex 971.60; MR. S’S ex 903.04; MURPHY TRACTOR/EQUIP ex 2,426.78; N&B GAS CO ex 1,000.92; NEBR DEPT OF REV tax 3,280.98; NPPD ut 321.15; NELIGH AUTO/MACHINE ex 242.51; NIRMA ex 459.00; VSP-NACO VISION ins 316.61; NCPPD ut 233.09; NNTC ut 76.70; QUALITY IRON/METAL ex 557.50; RAZOR TRACKING ex 925.00; RDO TRUCK CENTER ex 7,311.76; REINKE’S FARM/CITY SVC ex 147.82; ROAD BUILDERS MACH/SUPPLY ex 2,397.78; ROSE EQUIP ex 456.04; ROYAL ONE STOP ex 143.00; SAPP BRO PETRO ex 9.35; SARGENT IRRIGATION ex 75.00; WEX BANK ex 708.81; SOC SEC 15,249.92; STEALTH BROADBAND ut 95.36; SWITZER WELDING ex 1,518.00; TRUCK CENTER OF NORFOLK ex 121.64; VERIZON ut 190.23; VILLAGE OF BRUNSWICK ut 53.50; VILLAGE OF CLEARWATER ut 66.50; VILLAGE OF ORCHARD ut 53.30; WASHINGTON NATL INS CO ins 277.90;

County Visitor Promotion Fund: NELIGH CHAMBER OF COMMERCE ex 350.00; OAKDALE Q150 ex 350.00;

County Visitor Improvement Fund: NELIGH CHAMBER OF COMMERCE ex 1,750.00;

Register of Deeds: MIPS ex 334.80;

Law Enforcement Center: BOB BARKER CO ex 112.50; CASH-WA DISTR ex 2,602.72; CULLIGAN ex 90.75; APRIL CURTISS ex 60.00; FAITH REGIONAL HEALTH SVCS ex 270.00; GT DISTR ex 3,331.80; HILAND DAIRY ex 471.91; NEBR BEAN ex 24.00; NELIGH FAMILY DENTISTRY ex 752.00; PINNACLE BANK ex 118.93; WANEK PHARMACY ex 180.32;

Commissary: BOB BARKER CO ex 539.28; CASH-WA DISTR ex 297.18; KEEFE SUPPLY CO ex 144.48; NEBR POPCORN SALES ex 12.00; PINNACLE BANK ex 259.56; QUALITY IRON/METAL ex 201.70; QUALITY IRON/METAL ex 22.45.

Extension Office 2021 Annual Report.

Approved liquor license.

Tabled: wage discussion, first responder policy, 848th Road obstruction resolution, access permit resolution and purchase of motor grader.

Correspondence was reviewed. January’s CDC Monthly Report; Treasurer Fund Balance and Revenue Report; Sheriff Fee Report were reviewed. Zoning Permit Report. Pledge collateral reviewed.

Met with Zelle regarding human resource management – no action.

Met with Stealth Broadband regarding broadband update.

Road Superintendent Report: approved purchase of culvert for 835th Road.

Released TransCanada Road Use agreement.

Authorized Clerk to advertise for gravel, armor coat and asphalt for 2022.

Zoning Administrators Report. Approved administrative plat.

Approved hiring Charlesworth consulting for Insurance/Benefit review.

Meeting Adjourned.

Antelope County Board of Commissioners

CHARLIE HENERY /s/

Chairman of County Board

Attest: LISA PAYNE /s/

Antelope County Clerk

PUBLISH: February 16, 2022

ZNEZ