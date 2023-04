Proceedings – Antelope County Commissioners

ANTELOPE COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS

Neligh, Nebraska

April 11, 2023

Chairman opened the meeting. Notice of meeting published as required by statute.

Approved agenda.

Approved payroll.

Approved vendor claims.

General: AKRS ex 2,350.00; AMERITAS LIFE INS CORP ins 19,044.11; ANTELOPE CO COURT ex 305.79; ANTELOPE CO TREAS ex 34.00; APPEARA ex 34.97; APPLIED CONNECTIVE TECH ex 6,421.63; MIKAYLA ARMITAGE ex 71.50; BLACK HILLS ENERGY ut 2,343.39; BCBS ins 64,154.75; BLUE360 MEDIA ex 90.75; BOB BARKER CO ex 89.98; BOMGAARS ex 422.86; BOYDS ELECTRICAL SVC ex 75.00; CITY OF NELIGH ut 3,049.38; CLEARFLY COMMS ut 154.01; CLERK OF THE DIST COURT ex 108.00; COLDTYPE PUBLISHING ex 293.85; JUDITH COLE ps 10.00; COLONIAL LIFE/ACCIDENT INS ins 100.88; CORNHUSKER STATE INDUSTRIES ex 856.00; COUNTRY JUNCTION ex 195.00; CREDIT MANAGEMENT SVCS garn 628.54; CUBBYS ex 527.05; DAS STATE ACCTG ex 448.00; DUSTYS ex 311.48; EAKES OFFICE SOL ex 400.16; ELGIN ONE STOP ex 263.27; ELGIN REVIEW ex 560.32; ELITE OFFICE PRODS ex 923.81; FED W/H tax 10,923.73; FIRST CONCORD BENEFITS ins 2,176.51; FITZGERALD, VETTER,TEMPLE ex 1,008.91; GREAT PLAINS COMMS ut 361.37; DARRELL HAMILTON ps 11.00; HEARTLAND FIRE PROTECTION ex 42.90; HI-WAY MART ex 56.75; HOLIDAY INN EXPRESS ex 374.85; JONNY DODGE ex 1,233.25; LIBERTY NATL ins 87.19; MADISON NATL LIFE ins 128.09; MICROFILM IMAGING SYSTEMS ex 122.00; MIDWEST RADAR/EQUIP ex 280.00; DUANE MILLER ps 12.00; MIPS ex 4,293.62; NACEB NEBR ASSN CO EXTENSION BD ex 100.00; NACO ex 160.00; NEBR DIST COURT CLERK ASSN ex 75.00; NEBR ASSN OF CO TREAS ex 415.00; NEBR DEPT OF REV tax 5,818.89; NEBR EMERGENCY SER COMM ASSN ex 250.00; VSP-NACO VISION ins 542.40; NCPPD ut 31.25; O’NEILL SHOPPER ex 335.52; OLD MILL SALES/REPAIR ex 285.00; LISA PAYNE ex 1,734.00; PETTY CASH (CO CLERK) ex 12.00; PINNACLE BANK ex 162.67; PITZER DIGITAL ex 497.21; PROTEX CENTRAL ex 226.50; QUILL CORP ex 515.88; REGION IV ex 2,808.00; JANICE RIDDER ps 10.00; CAROLINE SIEMS ps 25.00; WEX BANK ex 1,154.30; SOC SEC 25,792.72; STEALTH BROADBAND ut 1,130.09; ULINE ex 86.25; UNIV OF NEBR-LINCOLN ut 45.02; US CELL ut 674.69; VETERANS OF FOREIGN WARS (VFW) ex 127.00; WASHINGTON NATL INS CO ins 285.92; 319 GRAPHICS/T’S ex 97.25; 719 FITNESS CENTER ex 223.68; NEBR DEPT OF LABOR ex 5,696.00; ALBIN LAW OFFICE ex 422.30; Payroll 131131.92

Road/Bridge: AG/INDUSTRIAL EQUIP ex 235.00; AMERITAS LIFE INS CORP ins 13,060.50; ANTELOPE CO TREAS ex 66.50; B’S ENTERPRISES ex 600.00; BAR U FARMS ex 3,422.60; BARCO MUNICIPAL PRODS ex 131.18; BECKMAN LUMBER ex 76.94; BLACK HILLS ENERGY ut 2,534.75; BLACKSTRAP ex 1,467.00; BCBS ins 33,983.90; BOMGAARS ex 1,279.34; BOYDS ELECTRICAL SVC ex 1,200.00; CARQUEST ex 331.31; CERTIFIED TESTING SVC ex 4,030.40; CITY OF NELIGH-RECY ut 250.00; CITY OF TILDEN ut 70.62; COLDTYPE PUBLISHING ex 171.00; COLONIAL LIFE/ACCIDENT INS ins 18.00; COLONIAL RESEARCH CHEMICAL COR ex 339.00; CONSTELLATION ut 277.42; CORNHUSKER INTL TRUCK ex 65.91; CREDIT MANAGEMENT SVCS garn 489.89; CUBBYS ex 605.64; D&M MACHINERY ex 47.10; DUSTYS ex 129.00; ERPPD ut 642.12; EMME SAND/GRAVEL ex 17,589.45; FARMERS PRIDE ex 31,022.52; FED W/H tax 8,941.32; FIRST CONCORD BENEFITS ins 1,722.37; FRONTIER COMM ut 325.04; GREAT PLAINS COMMS ut 266.65; HEARTLAND FIRE PROTECTION ex 1,342.62; HOLT COUNTY TIRE ex 391.85; ISLAND SUPPLY WELDING CO ex 228.16; JOEL SINCLAIR ex 11,338.95; JEBRO ex 10,832.55; JEO CONSULTING GROUP ex 5,237.50; LAMMERS TRAILER REPAIR ex 7,965.35; LAWSON PRODS ex 708.16; LAZY T TIRE/IMP ex 4.94; LIBERTY NATIONAL ins 235.77; MADISON NATL LIFE ins 55.36; MARX REPAIR ex 10,000.00; MATTEO SAND/GRAVEL ex 3,851.55; MIDWEST SVC/SALES ex 600.00; MR S’S ex 769.50; MURPHY TRACTOR-POWER PLAN ex 5,732.52; NEBR CHILD SUPPORT PMT CENTER ex 153.00; NEBR DEPT OF REV tax 4,417.30; NEBR DEPT OF REV-MOTOR FUELS ex 1,556.00; NPPD ut 254.89; NELIGH AUTO/MACHINE ex 576.39; VSP-NACO VISION ins 315.45; NMC EXCHANGE ex 4,665.54; NCPPD ut 248.92; NTTC ut 73.85; ORCHARD LUMBER ex 21.81; POLLOCK REDI MIX ex 14,342.16; QUALITY IRON/METAL ex 699.85; RAZOR TRACKING ex 950.00; ROSE EQUIP ex 244.42; RUTJENS CONSTRUCTION ex 80.00; SANNE SVC ex 13,112.52; SAPP BROTHER PETRO ex 6,478.60; SHUR-CO ex 1,037.33; WEX BANK ex 980.91; SOC SEC 18,422.12; STEALTH BROADBAND ut 94.79; TITAN MACHINERY ex 61.00; VILLAGE OF BRUNSWICK ut 54.50; VILLAGE OF CLEARWATER ut 93.75; VILLAGE OF ORCHARD ut 55.64; WASHINGTON NATIONAL INS CO ins 277.90; Payroll: 91827.16

County Visitors Promotion: CORNER HARDWARE ex 100.00; NELIGH FLOWER SHOP ex 100.00; NEWS CHANNEL NEBRASKA ex 250.00; RIVER MILL COFFEE ex 100.00; RURAL ROUTE ONE BOUTIQUE ex 100.00; YOUNG N LIVELY ex 232.30;

Register of Deeds: MIPS ex 342.80;

Veterans Aid: ANTELOPE CO VETERANS SVC OFFICE ex 936.05;

Disaster 2019 Flood: JEO CONSULTING GROUP ex 7,236.25; JOHN PROUTY CONSTRUCTION ex 25,005.87;

Law Enforcement Center: AKRS ex 2,350.00; AMH ex 175.00; CASH-WA DIST ex 3,539.77; CHARM-TEX ex 145.56 ; CITY OF NELIGH ex 2,327.55; CULLIGAN ex 78.25; APRIL CURTISS ex 87.50; FAITH REGIONAL HEALTH SVCS ex 675.00; HILAND DAIRY ex 507.08; HUNT INS GROUP ex 4,201.20; PAGE MY CELL ex 3,000.00; PINNACLE BANK ex 166.09; THRIFTWAY MARKET ex 1,067.04; TRANE U S ex 2,826.15;

Commissary: CASH-WA DIST ex 433.38; CHARM-TEX ex 2,718.82; COMBINED PUBLIC COMMS ex 1,000.00; KEEFE SUPPLY CO ex 323.04; NORFOLK DAILY NEWS ex 172.00; PINNACLE BANK ex 1,134.08; THRIFTWAY MARKET ex 21.98; ULINE ex 160.00.

Approved two (2) promotional and denied two (2) improvement grants.

Approved minutes of the April 4th, 2023, BOC Meeting.

Correspondence was reviewed. The Clerk of District Court, Treasurer’s Fund Balance, Treasurer’s Miscellaneous Revenue Report, Sheriff’s Fee Report and Zoning Permit Report for March were presented.

Zoning Administrators Report. Approved Boundary Adjustment change.

Approved UNL/Extension interlocal agreement.

Approved pay application Dixon Construction, approved Change Order A&R Construction.

Road Superintendent Report. Approved four (4) underground permits. Discussion on Sign Program. Discussed Asphalt Road plan for 2023 construction season.

Met as BOE.

Meeting Adjourned.

Antelope County Board of Commissioners

CHARLIE HENERY

Chairman of County Board

Attest: LISA PAYNE /s/

Antelope County Clerk