Proceedings — Antelope County Board of Commissioners

ANTELOPE COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS

Neligh, Nebraska

December 12th, 2023

Chairman opened the meeting. Notice of meeting published as required by statute.

Approved agenda. Approved minutes of the December 5th, 2023, BOC Meeting.

Correspondence was reviewed. Reports were reviewed: Sheriff’s Fee Report.

Review of Claims. Approved payroll.

Approved vendor claims.

General: MELVIN AHLERS ar 24.00; AMERITAS LIFE INS CORP ins 19,177.68; ANTELOPE CO COURT ex 137.00; ANTELOPE CO SHRF ex 347.42; APPEARA ex 35.31; GORDON BAKER ar 72.00; BLACK HILLS ENERGY ut 916.43; BCBS ins 64,921.05; BOMGAARS ex 65.94; ARDITH CARR ar 108.00; CASEYS ex 144.77; CITY OF NELIGH ut 2,176.64; CITY OF NELIGH-RECY ex 1,000.00; CITY OF NORFOLK ut 1,500.00; CLEARFLY ut 155.81; CLERK OF THE DIST COURT ex 72.00; COLDTYPE PUBLISHING ex 114.71; JUDITH COLE ps 10.00; COLONIAL LIFE/ACC INS ins 100.88; CONSOLIDATED MGMT CO ex 5.50; CORNER SVC/TIRE ex 60.14; CREDIT MGMT SVCS garn 499.58; CUBBYS ex 891.84; CVSOAN ex 100.00; DAS STATE ACCTG ex 1,095.35; DUSTYS ex 362.89; EAKES ex 196.64; EGLEY, FULLNER, MONTAG, MORLAND & E ex 484.16; ELGIN ONE STOP ex 89.17; ELGIN REVIEW ex 126.94; ELITE OFC PRODS ex 347.17; FAIRFIELD INN/SUITES ex 114.95; FED W/H tax 11,911.50; FIRST CONCORD BENEFITS ins 866.66; FITZGERALD, VETTER & TEMPLE ex 541.16; GREAT PLAINS COMMS ut 90.00; TESSA HAIN ex 20.00; DARRELL HAMILTON ps 11.00; HEARTLAND COUNSELING SVCS ex 258.00; MAX HIETER ar 36.00; TRENT HOWARD ex 210.00; JACKS UNIFORMS/EQUIPMENT ex 1,536.12; JEO CONSULTING GROUP ex 444.50; BOB KRUTZ ex 110.04; LAWNS R US ex 700.00; LIBERTY NATL ins 87.19; MADISON CO DIST COURT ex 50.00; MADISON CO SHERIFF ex 29.65; MADISON NATL LIFE ins 104.60; GEORGE MAJERUS ex 900.00; MARLIN MATSON ar 48.00; MICROFILM IMAGING SYSTEMS ex 122.00; DAVID MILLER ex 39.30; DUANE MILLER ps 12.00; MIPS ex 3,048.13; NACO ex 450.00; NATL INS SVC ins 64.50; NEBR ASSESSOR ASSN ex 25.00; NEBR DEPT OF REV tax 6,010.39; NEBR HEALTH/HUMAN SVCS ex 93.00; NEBR WEED CONTROL ASSN ex 150.00; THOMAS NELSON ex 50.00; NETCOM ex 125.00; VSP-NACO VISION ex 564.75; NCPPD ut 55.27; NORTHEAST NEBR HEATING/COOLING ex 540.00; BRUCE OFE ar 108.00; CONNIE OFE ar 84.00; LISA PAYNE ex 526.49; PETTY CASH (CO CLERK) ex 2.50; PINNACLE BANK ex 133.77; PITNEY BOWES LEASE ex 864.18; PITZER DIGITAL ex 276.65; KURT RAKOW ex 58.95; REGION 4 BEHAVIORAL HEALTH SYSTEM ex 6,249.00; JANICE RIDDER ps 10.00; JERALD SCHWAGER ar 36.00; MONTE SHABRAM ar 36.00; CAROLINE SIEMS ps 25.00; WEX BANK ex 750.84; SOC SEC 26,390.00; STATE AUDITOR OF NEBR ex 18,997.62; STEALTH BROADBAND ut 1,145.32; STRATTON DELAY DOELE CARLSON & BUET ex 920.10; RON THIELE ex 39.30; UNIV OF NEBR ut 45.02; US CELL ut 634.55; VETERANS OF FOREIGN WARS (VFW) ex 97.00; WASHINGTON NATL INS ins 285.92; WESTERN OIL II ex 69.66; JAMES WILCOX ar 72.00; WOODS & AITKEN ex 6,449.54; GREG WORTMAN ex 117.90; DAN ZWINGMAN ex 15.72; 319 GRAPHICS ex 223.00; ANTELOPE CO TREAS ex 200,000.00;

Road/Bridge: AKRS ex 323.71; AMERITAS LIFE INS CORP ins 14,056.26; FIRSTNET ut 140.05; ATCO INTERNL ex 297.80; AUTOMATED DAIRY SPECIALIST ex 40.00; B’S ENTERPRISES ex 12,987.84; BARCO MUNICIPAL PRODS ex 2,694.25; BAUER WELDING/REPAIR ex 1,944.00; BAZILE AGGREGATE ex 9,807.59; BECKMAN LUMBER ex 23.47; BLACK HILLS ENERGY ut 600.85; BLAIN PUMPING/PLUMBING ex 240.00; BCBS ins 43,227.59; BOMGAARS ex 1,924.63; BRYANT HOME COMFORT ex 542.74; CARQUEST ex 764.54; CITY OF NELIGH ut 12.00; CITY OF TILDEN ut 70.15; COLONIAL LIFE/ACC INS ins 18.00; COLONIAL RESEARCH CHEMICAL COR ex 604.40; CONSTELLATION ut 241.41; CORNER HARDWARE ex 10.99; CORNER SVC/TIRE ex 60.00; CORNHUSKER INTERNL TRUCK ex 217.52; CREDIT MGMT SVCS garn 491.43; CUBBYS ex 993.42; DUSTYS ex 163.47; ELGIN ONE STOP ex 39.49; ERPPD ut 587.80; FARMERS PRIDE ex 32,027.43; FED W/H tax 9,460.70; FIRST CONCORD BENEFITS ins 5,275.22; FRONTIER COMM ut 348.98; GRAHAM TIRE ex 3,097.52; GREAT PLAINS COMMS ut 267.46; GRUBB GRINDING ex 8,148.39; HOMETOWN STATION ex 348.43; ISLAND SUPPLY WELDING ex 220.80; JEO CONSULTING GROUP ex 717.50; JONNY DODGE ex 8,446.69; KAYTON INTERNL ex 666.99; KIMBALL-MIDWEST ex 90.51; LAMMERS TRAILER REPAIR ex 693.45; LAWSON PRODS ex 445.45; LAZY T TIRE ex 658.49; LIBERTY NATL ins 235.77; LICHTENBERG TIRE ex 5,835.44; MADISON NATL LIFE ins 54.76; MITCHELL MACHINE WORKS ex 100.00; MURPHY TRACTOR-POWER PLAN ex 11,321.79; NACO ex 300.00; NATL INS SVC ins 58.75; NEBR CHILD SUPPORT PMT CENTER garn 153.00; NEBR DEPT OF REV tax 4,742.83; NPPD ut 227.47; NELIGH AUTO/MACHINE ex 228.02; VSP-NACO VISION ins 417.28; NMC EXCHANGE ex 2,095.17; NCPPD ut 196.80; NORTHEAST GLASS ex 1,050.00; NNTC ut 76.19; POLLOCK REDI MIX ex 2,108.03; QUALITY IRON/METAL ex 1,411.85; QUICK SERVE OIL ex 271.54; RAZOR TRACKING ex 900.00; RDO TRUCK CENTER ex 607.20; REINKES FARM/CITY SVC ex 37.00; ROAD BUILDERS MACHINERY/SUPPLY ex 14,348.38; ROYAL ONE STOP ex 501.22; RUTJENS CONSTRUCTION ex 143.00; SAPP BROTHER PETRO ex 9,240.35; SCHLECHT TRUCKING ex 2,027.97; SCOTTY’S MANURE ex 2,000.00; WEX BANK ex 918.86; SOC SEC 19,679.14; SPENCER QUARRIES ex 832.05; SPUD CONSTRUCTION ex 138,533.24; SPUD TRUCKING ex 55,210.00; STEALTH BROADBAND ut 95.44; TRUCK CENTER OF NORFOLK ex 1,213.11; TWO RIVERS IRRIGATION ex 117.77; VILLAGE OF BRUNSWICK ut 54.50; VILLAGE OF CLEARWATER ut 75.50; VILLAGE OF ORCHARD ut 55.64; WASHINGTON NATL INS ins 277.90;

County Visitor Promotion: NELIGH CHAMBER OF COMMERCE ex 350.00; ORCHARD HISTORICAL SOCIETY ex 262.07; ORCHARD POWERLIFTING ex 350.00; ST BONIFACE CHURCH ex 203.50;

Register of Deeds: MIPS ex 347.80;

Law Enforcement: APPLIED CONNECTIVE TECH ex 1,355.10; BLACK HILLS ENERGY ut 290.50; CASH-WA DISTRIBUTING ex 5,477.94; CHARM-TEX ex 241.14; CITY OF NELIGH ut 2,422.56; CORNHUSKER STATE INDUSTRIES ex 444.00; CULLIGAN ex 89.00; APRIL CURTISS ex 30.00; EAKES ex 62.14; FAITH REGIONAL HEALTH SVCS ex 543.00; HILAND DAIRY ex 549.08; HILLTOP DRUG ex 29.84; MIDWEST SPECIAL SVCS ex 283.05; NIELSEN INS ex 35.00; PINNACLE BANK ex 706.39; PLATTE CO DETENTION FACILITY ex 600.00; POLLARD PUMPING ex 746.25; THRIFTWAY ex 423.25; ULINE ex 1,613.68;

Commissary: CASH-WA DISTRIBUTING ex 2,272.90; CHARM-TEX ex 356.40; COMBINED PUBLIC COMMS ex 1,250.00; PINNACLE BANK ex 592.11; THRIFTWAY ex 32.45;

Building: CARHART LUMBER ex 18.99.

Zoning Administrator-no report.

Road Super Report. Tabled two (2) underground permits. Tabled three (3) underground permits. Approved three (3) underground permits and one (1) oversize permit.

Approved NIRMA recommittal.

County will help eliminate drainage issue in northern Antelope County.

Meeting Adjourned.

Antelope County Board of Commissioners

CHARLIE HENERY

Chairman of County Board

Attest: LISA PAYNE /s/

Antelope County Clerk

PUBLISH: December 20, 2023

