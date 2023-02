Proceedings – Antelope County Board of Commissioners

ANTELOPE COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS

Neligh, Nebraska

February 14th, 2023

Chairman opened the meeting. Notice of meeting published as required by statute.

Approved agenda.

Approved payroll.

Approved vendor claims.

General: AMERICAN SCREENING ex 255.00; AMERITAS LIFE INS CORP ex 18,885.34; ANTELOPE CO COURT ex 17.00; APPEARA ex 35.77; APPLIED CONNECTIVE TECH ex 3,928.70; BLACK HILLS ENERGY ut 4,407.66; BCBS ins 61,241.44; BOMGAARS ex 305.15; BORDERS INN/SUITES ex 288.00; CARNEY LAW ex 36,000.20; CASEYS ex 129.20; CITY OF NELIGH ut 3,399.71; CITY OF NELIGH-RECY ut 250.00; CLEARFLY COMMS ut 155.17; COLDTYPE PUBLISHING ex 580.82; JUDITH COLE ps 10.00; COLONIAL LIFE/ACCIDENT INS ins 100.88; CONSOLIDATED MANAGEMENT CO ex 38.00; CORNHUSKER STATE INDUSTRIES ex 39.00; CUBBYS ex 1,054.49; DAS STATE ACCTG ex 1,160.36; JEFFREY DOERR ex 1,672.04; DUSTYS ex 404.25; EAKES OFFICE SOL ex 495.01; EGLEY, FULLNER, MONTAG, MORLAND & E ex 641.14; ELGIN ONE STOP ex 192.69; ELGIN REVIEW ex 798.59; ELITE OFFICE PRODS ex 1,277.76; FED W/H tax 10,721.26; FIRST CONCORD BENEFITS ins 3,360.90; FITZGERALD, VETTER & TEMPLE ex 2,565.74; FLOOR MAINTENANCE ex 347.21; GREAT PLAINS COMMS ex 362.27; DARRELL HAMILTON ps 11.00; HI-WAY MART ex 180.52; HOLIDAY INN EXPRESS ex 129.95; HOLT CO SHERIFF ex 28.00; HOWARD’S GUNSMITHING ex 1,509.00; MAKAYLA HUGHES ex 20.00; JACK’S UNIFORMS/EQUIPMENT ex 25.90; JONNY DODGE ex 305.16; KNOX CO TREAS ex 3,102.91; LIBERTY NATIONAL ins 87.19; LICHTENBERG TIRE SVC ex 22.00; MADISON CO DIST COURT ex 50.00; MADISON CO TREAS ex 98.17; MADISON CO SHERIFF ex 43.29; MADISON NATIONAL LIFE ins 134.99; MICROFILM IMAGING SYSTEMS ex 122.00; MID-STATES ORGANIZED CRIME INFO CTR ex 100.00; DUANE MILLER ps 12.00; MIPS ex 2,259.03; MR S’S ex 628.72; NATIONAL SHERIFF’S ASSN ex 71.00; NEBR ASSN OF CO TREAS ex 50.00; NEBR DEPT OF REV tax 5,704.18; NEBR EMERGENCY SER COMM ASSN ex 15.00; NEBR HEALTH/HUMAN SVCS ex 222.00; NEBR LAW ENFORCEMENT TRAIN CENT ex 266.00; NELIGH CHAMBER OF COMMERCE ex 175.00; THOMAS NELSON ex 100.00; NIELSEN INSURANCE ex 75.00; VSP-NACO VISION ins 533.82; NCPPD ut 34.57; O’NEILL PEST CONTROL ex 95.00; EMILY OGDEN ex 20.00; PAPER TIGER SHREDDING ex 852.15; LISA PAYNE ex 199.99; PETTY CASH (CO CLERK) ex 2.50; PINNACLE BANK ex 363.00; PINNACLE BANK ex 842.85; PITZER DIGITAL ex 554.90; QUILL CORP ex 113.43; RAMADA ex 192.00; JANICE RIDDER ps 10.00; SANNE REPAIR ex 770.38; SCHROEDER LAND SURVEYING ex 705.00; CAROLINE SIEMS ps 25.00; WEX BANK ex 588.84; SOC SEC 25,486.50; STANTON CO SHERIFF ex 36.34; STEALTH BROADBAND ut 1,130.09; STRATTON DELAY DOELE CARLSON & BUET ex 3,202.42; ULINE SHIPPING ex 360.69; UNIV OF NEBR-LINCOLN ut 45.02; US CELL ut 713.39; AMY WALDO ex 73.71; WASHINGTON NATIONAL INS ins 285.92; WAYNE CO TREAS ex 4,866.42; DRIVERS LICENSE GUIDE CO ex 31.95; MADISON CO SHERIFF ex 29.14; KNOX CO TREAS ex 2,633.94; FIRST CONCORD BENEFITS ins 600.00; Payroll 130,736.60

Road/Bridge: AKRS EQUIPMENT ex 1,421.47; AMERITAS LIFE INS CORP ins 14,396.69; ANTELOPE MEMORIAL HOSPITAL ex 299.00; AUTOMATED DAIRY SPECIALIST ex 10.00; B’S ENTERPRISES ex 4,112.00; BARCO MUNICIPAL PRODS ex 417.76; BAZILE AGGREGATE ex 986.88; BLACK HILLS ENERGY ut 3,596.64; BCBS ins 29,843.74; AARON BOGGS ex 55.95; BOMGAARS ex 1,185.25; CARHART LUMBER ex 53.98; CARQUEST ex 1,371.81; CITY OF TILDEN ut 70.80; COLONIAL LIFE/ACCIDENT INS ins 18.00; COLONIAL RESEARCH CHEMICAL COR ex 330.20; CONSTELLATION ut 583.74; CORNER HARDWARE ex 16.98; CORNHUSKER INTERNATIONAL TRUCK ex 400.00; CREDIT MANAGEMENT SVCS ex 563.49; CUBBYS ex 667.09; D&L TOWING ex 561.00; D&M MACHINERY ex 52.15; ECHO ELECTRIC SUPPLY ex 75.70; ELGIN ONE STOP ex 35.12; ERPPD ut 657.32; EMME SAND/GRAVEL ex 294.69; FARMER’S PRIDE ex 37,605.41; FED W/H tax 10,444.11; FIRST CONCORD BENEFITS ins 3,216.24; FRONTIER COMM ut 305.69; G WORKS ex 3,675.00; GREAT PLAINS COMMS ut 270.17; HOLT COUNTY TIRE ex 254.90; HOMETOWN STATION ex 98.30; ISLAND SUPPLY WELDING ex 228.16; JEO CONSULTING GROUP ex 1,150.00; LEIGH KLUTHE ex 480.00; LAWSON PRODS ex 51.28; LAZY T TIRE\IMP ex 1.48; LIBERTY NATIONAL ins 235.77; LICHTENBERG TIRE SVC ex 9,527.32; MADISON NATIONAL LIFE ins 60.89; MEDICAL ENTERPRISES ex 210.00; MR S’S ex 833.24; MURPHY TRACTOR-POWER PLAN ex 1,706.76; NEBR CHILD SUPPORT PMT CENTER garn 153.00; NEBR DEPT OF REV tax 5,037.15; NPPD ut 331.84; NELIGH AUTO/MACHINE ex 42.97; NETCOM ex 20.00; VSP-NACO VISION ins 298.36; NCPPD ex 341.01; NORTHEAST GLASS ex 325.00; NNTC ut 76.01; QUALITY IRON/METAL ex 557.38; QUICK SERVE OIL ex 164.66; RAZOR TRACKING ex 950.00; RDO TRUCK CENTER ex 13,838.51; ROAD BUILDERS MACHINERY/SUPPLY ex 954.10; ROSE EQUIPMENT ex 13,590.00; ROYAL ONE STOP ex 556.20; RYAN’S TRUCK/TRACTOR ex 924.92; SAPP BROTHER PETROLEUM ex 5,544.21; DAVID SIMONS ex 100.00; WEX BANK ex 774.27; SOC SEC 20,257.28; STEALTH BROADBAND ut 94.79; CHAD STEVENS ex 360.00; SWITZER WELDING ex 366.50; VILLAGE OF BRUNSWICK ut 54.50; VILLAGE OF CLEARWATER ut 67.75; VILLAGE OF ORCHARD ut 55.64; WASHINGTON NATIONAL INS ins 277.90; DYLAN WILKINS ex 64.00; FIRST CONCORD BENEFITS ins 233.33; Payroll 100,173.73

Register of Deeds: MIPS ex 342.80;

Disaster Flood 2019: DIXON CONSTRUCTION ex 32,118.74; JEO CONSULTING GROUP ex 2,292.50;

Law Enforcement: BLOOD PHARMACY ex 489.07; CASH-WA DISTRIBUTING ex 2,746.89; CHARM-TEX ex 733.50; CITY OF NELIGH ex 2,674.82; CORNHUSKER STATE INDUSTRIES ex 500.00; CULLIGAN ex 70.00; APRIL CURTISS ex 52.50; FAITH REGIONAL HEALTH SVCS ex 540.00; HILAND DAIRY ex 632.74; HILLTOP DRUG ex 459.83; MODERN IMAGING SOLUTIONS ex 689.70; PINNACLE BANK ex 17.78; THRIFTWAY MARKET ex 727.61; ULINE SHIPPING ex 1,780.53;

Commissary: CASH-WA DISTRIBUTING ex 688.14; CHARM-TEX ex 509.00; KEEFE SUPPLY ex 357.12; PINNACLE BANK ex 765.52; JUSTICE DATA SOLUTIONS ex 555.00; THRIFTWAY MARKET ex 195.39; Inheritance: Jeffrey Doerr ex 31.17.

Approved minutes of the February 7th, 2023, BOC Meeting.

No action on AED Unit.

Correspondence was reviewed. January Sheriff’s Monthly Report.

Approved County Attorney Contract.

Heard 2022 Extension Annual Report.

Approved 2023 Liquor License for Grove Lake Bait Shop, Mr. S’s, Plainview Country Club, and Summerland Golf Course.

Signed release road use agreement bond letter.

Zoning Administrators Report. Approved renting space at home/garden show.

Road Superintendent Report. Approved access permit fee increase resolution.

Approved HVAC maintenance contract for Law Enforcement Center.

Meeting Adjourned.

Antelope County Board of Commissioners

CHARLIE HENERY

Chairman of County Board

Attest: LISA PAYNE /s/

Antelope County Clerk

PUBLISH: February 22, 2023