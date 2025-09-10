Ordinance No. 677, Approved by the Elgin City Council

NOTICE
City of Elgin, Nebraska
On the 3rd day of September, 2025, the City Council of the City of Elgin, Nebraska, adopted an ordinance entitled:
Ordinance No. 677
AN ORDINANCE OF THE CITY OF ELGIN, ANTELOPE COUNTY, NEBRASKA, TO SET WAGES FOR EMPLOYEES OF THE CITY OF ELGIN, REPEALING THOSE ORDINANCES IN CONFLICT, AND PRESCRIBING THE TIME WHEN THIS ORDINANCE SHALL TAKE EFFECT.
Said ordinance was published in pamphlet form and copies thereof are avialable at the office of the City Clerk.
KRISTIN L. CHILDERS
City Clerk
PUBLISH: September 10, 2025
ZNEZ