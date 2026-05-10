Sunday, May 10, 2026
Graduation Weekend in Elgin

Lynell Morgan
It’s been graduation weekend in Elgin! On Saturday, 13 graduates received their diplomas from Elgin Public High School during a late afternoon ceremony. Valedictorian was Jarek Erickson, Salutatorium was Creighton Harkins. Giving the class charge was EHS alum Dr. Jason Mundorf. Graduates were Kaiden Bode, Kyndal Busteed, Jaydalynn Chessmore, Jarek Erickson, Andrea Hanson, Creighton Harkins, Isaac Hemenway, Halle Lueking, Haley Parks, Trey Rittscher, Abigail Schneider, Ticen Sparr and Kayton Zwingman.

Elgin High School Graduates, 2026

This Sunday, during a 1:30 pm ceremony, 10 graduates will have received their diplomas from Pope John XXIII Central Catholic High School. Class speaker was Aiden Klein. 2026 graduates are Tessa Barlow, Jovie Borer, Grady Drueke, Quinn Hoefer, Karson Kallhoff, Camry Kittelson, Aiden Klein, Reese Stuhr, Harlie Tyler and Landyn Veik.

Pope John XXIII Central Catholic High School Graduates, 2026

