Members of the Elgin 2 Junior PeeWee team this season are (front row l-r): Brayden Beckman, Diedrick Klein, Bentley Kittelson, Simon Borer, Bentley Bellar Scott, Mikaiah Hoefer and Sinclair Mack. Back row l-r: Coach Adam Spieker, Reid Kielty, Carter Lemburg, James Moser, Jory Drueke, Myles Viek, Leo Spieker, Jacob Niewohner and Coach Brett Kielty. E-Rphoto/DMorgan