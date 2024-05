Proceedings of the May 13, 2024 Meeting Antelope County Board of Commissioners

ANTELOPE COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS

Neligh, Nebraska

May 13th, 2024

Chairman opened the meeting. Notice of meeting published as required by statute.

Approved agenda. Tabled minutes of the 5-7-2024 BOC Meeting.

Approved Payroll.

Approved Vendor Claims.

General: AMERITAS LIFE INS CORP ins 20,729.45; ANTELOPE CO COURT ex 89.00; ANTELOPE CO CLERK-REGISTER ex 46.00; APPEARA ex 35.82; APPLIED CONN TECH ex 5,611.30; BLACK HILLS ENERGY ut 1,129.62; BLACKBURN MFG ex 720.00; BCBS ins 66,227.56; BOMGAARS ex 202.96; BROGAN & GRAY ex 1,494.85; CARNEY LAW ex 3,804.00; CITY OF NELIGH ut 2,639.67; CITY OF NELIGH-RECY ut 1,000.00; CLEARFLY COMM ut 155.17; COLDTYPE PUBLISHING ex 639.48; JUDITH COLE ps 10.00; COLONIAL LIFE/ACC INS ins 100.88; CONSOLIDATED MGT ex 46.40; CUBBYS ex 780.20; DAS STATE ACCTG ex 1,095.35; DUSTYS ex 707.64; EAKES OFFICE SOL ex 62.45; ELECTION SYSTEMS/SOFTWARE ex 4,225.12; ELGIN ONE STOP ex 134.11; ELGIN REVIEW ex 2,050.32; ELITE OFFICE PRODS ex 248.72; EMBLEM ENTERPRISES ex 376.52; FED W/H tax 12,479.72; FIRST CONCORD BENEFITS ex 2,045.40; FLOOR MAINTENANCE ex 410.37; G WORKS ex 16,934.00; GREAT PLAINS COMM ut 325.53; DARRELL HAMILTON ps 11.00; LYLE HART ex 250.00; HEARTLAND FIRE PROTECTION ex 426.00; HOLIDAY INN EXPRESS-YORK ex 214.00; HOLIDAY INN ex 921.60; JACKS UNIFORMS/EQUIP ex 197.89; JONNY DODGE ex 809.21; KLEIN LAW OFFICE ex 7,482.52; LAWNS R US ex 700.00; LIBERTY NATL ins 87.19; LICHTENBERG TIRE ex 24.00; MADISON NATL LIFE ins 118.21; DECISION INSIGHT INFO GROUP ex 1,075.40; DANIELLE MORTENSON ex 14.99; MARVIN PLANNING CONSULT ex 2,450.00; MICROFILM IMAGING SYSTEMS ex 122.00; MIDWEST RADAR/EQUIP ex 328.00; DUANE MILLER ps 12.00; MIPS ex 3,048.13; KELLY MUELLER-OLTJENBRUNS ex 55.62; NATL INS SVC ins 53.25; NEBR ASSESSOR ASSN ex 300.00; NEBR ASSN OF CO TREAS ex 150.00; NEBR CHILD SUPPORT ex 643.00; NEBR DEPT OF REV tax 6,192.16; NEBR HEALTH/HUMAN SVC ex 93.00; NEBR LAW ENFORCEMENT TRAIN CENT ex 284.00; NELIGHS SHAMROCK GARDEN CENTER ex 3.58; THOMAS NELSON ex 552.63; VSP-NACO VISION ins 564.75; NORTHEAST NEBR ECONOMIC DEVELOPMENT ex 920.00; NORTHEAST NEBR RC&D ex 1,500.00; NORTHEAST NEBRASKA AREA AGENCY ex 5,009.00; LISA PAYNE ex 109.87; PETTY CASH (CO SHRF) ex 30.45; PINNACLE BANK ex 329.86; PITZER DIGITAL ex 1,615.73; QUICK SERVE OIL ex 50.83; QUILL CORP ex 116.69; REGION 4 BEHAVIORAL HEALTH SYSTEM ex 6,197.00; JANICE RIDDER ex 10.00; SCHINDLER ELEVATOR CORP ex 1,404.48; CAROLINE SIEMS ps 25.00; WEX BANK ex 903.30; SNIDER MEMORIAL FUNERAL HOME ex 2,000.00; SOC SEC 27,966.24; STEALTH BROADBAND ut 1,142.19; STRATTON DELAY DOELE CARLSON & BUET ex 342.74; CHUCK THIEMANN ex 40.00; THRIFTWAY MARKET ex 1.89; THE TILDEN CITIZEN ex 32.00; TYLER TECH ex 449.00; UNIV OF NEBR-LINCOLN ut 45.02; US CELL ut 639.38; WASHINGTON NATL INS ins 285.92; WESTERN OIL II ex 187.10; 319 GRAPHICS ex 85.00; ANTELOPE CO TREAS 200,000.00; Payroll 142,067.86;

Road/Bridge: AKRS ex 719.37; AMERITAS LIFE INS CORP ins 14,662.49; FIRSTNET ut 139.98; B’S ENTERPRISES ex 9,538.00; BARCO MUNICIPAL PRODS ex 1,493.24; BAUER BUILT ex 4,036.32; BAUER WELDING/REPAIR ex 994.08; BAZILE AGGREGATE ex 1,152.22; BECKMAN LUMBER ex 53.34; BELL BANK EQUIPMENT FINANCE ex 27,424.10; BLACK HILLS ENERGY ut 1,230.03; BCBS ins 44,821.00; BOMGAARS ex 2,329.51; BUTCH’S BODY SHOP ex 28.00; CARHART LUMBER ex 33.57; CARHART LUMBER-TILDEN ex 20.97; CARQUEST ex 1,646.05; CITY OF NELIGH ut 12.00; CITY OF TILDEN ut 71.11; COLONIAL LIFE/ACC INS ins 18.00; CONSTELLATION ut 405.71; CORNER SVC/TIRE ex 110.00; CORNHUSKER INTERNATL TRUCK ex 17,365.32; CREDIT MNGT SVCS ex 489.70; CUBBYS ex 806.15; DUSTYS ex 172.73; ELGIN ONE STOP ex 8,999.90; ERPPD ut 550.06; EMME SAND/GRAVEL ex 49,047.41; FARMERS PRIDE ex 34,607.58; FED W/H tax 9,505.48; FIRST CONCORD BENEFITS ins 610.14; FRONTIER COMM ut 444.93; GREAT PLAINS COMM ut 276.50; GRUBB GRINDING ex 900.00; HEARTLAND FIRE PROTECTION ex 108.00; ISLAND SUPPLY WELDING ex 220.80; JOHN DEERE CREDIT ex 62,665.20; JONNY DODGE ex 6,415.60; K&S DOOR ex 235.00; KAUP FORAGE/TURF ex 885.00; KAYTON INTERNATL ex 1,000.18; KELLY SUPPLY ex 250.48; KNIFE RIVER MIDWEST ex 8,056.80; LAWSON PRODS ex 37.65; LAZY T TIRE ex 72.40; LIBERTY NATL ins 235.77; LICHTENBERG TIRE ex 5,923.60; MADISON NATL LIFE ins 54.76; MARX REPAIR ex 557.00; MATTEO SAND/GRAVEL ex 8,529.75; MURPHY TRACTOR-POWER PLAN ex 7,611.50; NATL INS SVC ins 50.75; NEBR CHILD SUPPORT ex 153.00; NEBR DEPT OF REV tax 4,607.88; NPPD ut 227.41; NELIGH AUTO/MACHINE ex 397.61; VSP-NACO VISION ins 410.68; NMC EXCHANGE ex 3,139.51; NORTHEAST GLASS ex 280.00; NNTC ut 74.41; ORCHARD LUMBER ex 288.72; PLATTE VALLEY COMM ex 1,076.36; QUALITY IRON/METAL ex 1,564.61; QUICK SERVE OIL ex 960.96; RAZOR TRACKING ex 975.00; RDO TRUCK CENTER ex 236.55; ROAD BUILDERS ex 23,492.27; ROYAL ONE STOP ex 1,073.46; RUTJENS CONSTRUCTION ex 741.50; SANDS TRUCK SVC/REPAIR ex 22.86; SAPP BROTHER PETRO ex 14,347.91; SARGENT IRRIGATION ex 150.00; SCHLECHT TRUCKING ex 1,926.75; WAYNE SCHWAGER ex 168.00; WEX BANK ex 749.57; SOC SEC 20,495.00; SPENCER QUARRIES ex 1,302.85; DENNIS STARMAN ex 110.00; STEALTH BROADBAND ut 95.31; TRUCK CENTER OF NORFOLK ex 909.00; VILLAGE OF BRUNSWICK ut 54.50; VILLAGE OF CLEARWATER ut 75.50; VILLAGE OF ORCHARD ut 82.03; WASHINGTON NATL INS ins 277.90; WESTERN OIL II ex 244.16; 319 GRAPHICS ex 700.00; Payroll 102,962.04

County Visitors Promotion Fund: ORCHARD HISTORICAL SOCIETY ex 350.00; YOUNG N LIVELY ex 227.29;

Register of Deeds: MIPS ex 347.80;

Law Enforcement Center: BLACK HILLS ENERGY ut 440.43; BOMGAARS ex 64.18; CARHART LUMBER ex 49.98; CASH-WA DISTRIBUTING ex 4,164.63; CITY OF NELIGH ut 2,438.46; JAN CLAUSEN ex 600.00; CORNHUSKER STATE INDUSTRIES ex 500.00; COUNTRY NURSERY ex 400.00; CREIGHTON LOCKER ex 402.00; CULLIGAN ex 92.50; APRIL CURTISS ex 180.00; DOLLAR GENERAL ex 45.00; EAKES OFFICE SOL ex 51.25; ELGIN PHARMACY ex 234.15; FAITH REGIONAL HEALTH SVCS ex 1,116.00; HAROLD KLEIN REPAIR ex 265.66; HILAND DAIRY ex 904.95; LICHTENBERG TIRE ex 59.43; LOU’S GLOVES ex 495.00; MENARDS ex 91.88; RHONDA MILLER ex 45.00; O’NEILL PEST CONTROL ex 95.00; PINNACLE BANK ex 515.17; REINKE’S FARM/CITY SVC ex 4,339.83; BENJAMIN AVE CARPET ex 6,564.30; THRIFTWAY MARKET ex 161.89; ULINE ex 1,756.15; HEATH ZUHLKE ex 150.00;

Commissary: CASH-WA DISTRIBUTING ex 332.80; CHARM-TEX ex 304.76; CORNHUSKER STATE INDUSTRIES ex 3,252.00; CUBBYS ex 46.46; KEEFE SUPPLY CO ex 245.28; NORFOLK DAILY NEWS ex 192.00; PINNACLE BANK ex 237.46; THRIFTWAY MARKET ex 56.00; 319 GRAPHICS ex 280.00; Building: GUTTER CREW ex 690.00.

Correspondence was reviewed. Treasurer’s sweep account report and Sheriff’s Fee Report for April.

Zoning Administrator Report – no report.

Approved rehire of sheriff dispatch employee. Reviewed 2024-2025 insurance benefits. Approved heating and cooling services/maintenance for summer readiness.

Approved two (2) road closing resolutions for 510th Avenue.

Public comments. Reviewed sheriff follow-up report on distress warrants.

Road Superintendent Report: Approved one (1) access permit and two (2) oversize permits.

Meeting Adjourned.

Antelope County Board of Commissioners

CHARLIE HENERY

Chairman of County Board

Attest: LISA PAYNE /s/

Antelope County Clerk

PUBLISH: May 22, 2024

ZNEZ