Proceedings of the May 11, 2026 Meeting, Antelope County Board of Commissioners

ANTELOPE COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS
Neligh, Nebraska
May 11th, 2026
Chairman opened the meeting. Notice of meeting published as required by statute.
Approved agenda. Approved minutes of the May 5th, 2026, meeting. Public comments. Reviewed correspondence. Clerk of the District Court, Treasurer’s Fund Balance, Treasurers Miscellaneous Revenue, Treasurer’s Sweep Account Statement, Sheriff’s Fee Report for April were reviewed.
Approved payroll.
Approved vendor claims.
General: AKRS ex 7,200.00; AMAZON ex 596.72; AMERITAS ins 22,528.10; ANTELOPE CO COURT ex 308.67; ANTELOPE CO SHRF ex 543.82; APPEARA ex 81.34; APPLIED CONN TECH ex 6,110.40; FIRSTNET ut 651.97; AMY BAKER ex 30.00; BENCHMARK GOV SOL ex 27.90; BLACK HILLS ENERGY ut 958.98; BCBS ins 77,670.64; BOB BARKER CO ex 79.98; BOMGAARS ex 130.96; CASEYS ex 115.34; CITY OF NELIGH ut 2,187.31; CITY OF NELIGH-RECY ut 1,000.00; CLERK OF THE DIST COURT ex 294.00; COLDTYPE PUB ex 572.63; JUDITH COLE ps 10.00; COLONIAL LIFE ins 108.40; COPPLE ROCKEY & MCKEEVER PC ex 522.10; CORNERSTONE MAPPING ex 56,000.00; CUBBYS ex 777.10; DAS STATE ACCT ex 537.60; DUSTYS ex 839.15; EAKES OFC SOL ex 3,717.81; EGLEY, FULLNER, MONTAG, MORLAND & E ex 10,124.77; ELECTION SYSTEMS & SOFTWARE ex 3,005.34; ELGIN REVIEW ex 2,560.29; ELITE OFFICE PRODS ex 325.21; FED W/H tax 13,662.66; FIRST CONCORD ins 10,072.93; GREAT PLAINS COMMS ut 333.85; DARRELL HAMILTON ps 11.00; HEARTLAND FIRE PROTECTION ex 411.25; HOLIDAY INN ex 259.90; JACKS UNIFORMS ex 356.89; JONNY DODGE ex 652.17; KLEIN LAW OFC ex 1,104.00; WITNESS ex 804.75; LA QUINTA INNS ex 660.00; LIBERTY NATL ex 133.22; MADISON CO SHRF ex 30.84; MADISON NATL LIFE ins 123.33; MAXIMUS CONSULTING SVCS ex 46.06; MICROFILM IMAGING SYSTEMS ex 122.00; DUANE MILLER ps 12.00; MIPS ex 3,244.01; WITNESS ex 150.80; LYNELL MORGAN ex 60.00; MUTUAL OF OMAHA ins 992.23; NATL INS SVC ins 58.50; NEBR DEPT OF REV tax 5,727.17; NEBR LAW ENF TRAIN CENT ex 525.00; THOMAS NELSON ex 58.57; WINTESS ex 669.90; VSP-NACO VISION ins 534.95; NCPPD ut 65.67; NE NEBR RC&D ex 75.00; NE NEBR AREA AGENCY ex 5,264.00; OLD MILL SALES AND REPAIRS ex 1,610.00; PAGE MY CELL ex 3,000.00; PETTY CASH (CO SHRF) ex 20.35; PINNACLE BANK ex 1,106.17; PITZER DIGITAL ex 820.47; QUILL CORP ex 44.57; JANICE RIDDER ps 10.00; RODEWAY INN ex 95.39; SCHINDLER ELEVATOR CORP ex 1,581.10; SCHNEIDER GEOSPATIAL ex 17,460.00; CAROLINE SIEMS ps 25.00; WEX BANK ex 424.09; SOC SEC 29,425.64; STEALTH BROADBAND ut 1,141.06; STRATTON DELAY CARLSON STOVER & STR ex 5,400.00; SUNFLOWER LAW ex 2,150.00; THE TILDEN CITIZEN ex 1,440.00; TRUSTMARK ins 243.67; TYLER TECH ex 474.94; UNIV OF NEBR-LINCOLN ex 102.46; WASHINGTON NATL ins 285.92; WESTERN OIL II ex 424.95; ANTELOPE CO TREAS ex 300,000.00; PAYROLL 149,135.11;
Road/Bridge: AKRS ex 536.41; AMERITAS ins 13,841.32; AMH ex 38.00; APPEARA ex 76.09; FIRSTNET ut 141.82; ATCO INTERNATL ex 603.36; B’S ENT ex 12,296.50; BAUER BUILT TIRE ex 430.00; BECKMAN LUMBER ex 82.50; BELL BANK ex 27,424.10; BLACK HILLS ENERGY ut 1,163.33; BCBS ins 60,842.54; BOMGAARS ex 1,412.38; GARY BORER ex 180.00; CARHART LUMBER ex 14.55; CITY OF ELGIN ut 95.82; CITY OF NELIGH ut 15.00; CITY OF TILDEN ut 70.62; COLONIAL LIFE ins 307.96; COLONIAL RESEARCH ex 989.90; CONSTELLATION ut 203.59; CORNER SVC & TIRE ex 35.00; CREDIT MGMT SVCS garn 520.85; CUBBYS ex 1,297.08; DIXON CONSTRUCTION ex 40,237.46; ELGIN ONE STOP ex 488.67; ERPPD ut 484.61; EMME SAND & GRAVEL ex 7,619.64; FARMERS PRIDE ex 34,022.70; FED W/H tax 7,199.99; VIRGINIA FILSINGER ex 1,200.00; FIRST CONCORD ins 162.80; FRONTIER COMM ut 969.90; GREAT PLAINS COMMS ut 342.11; DALE STELLING ex 102.89; COLLECTION SVC CENTER ex 611.50; ISLAND SUPPLY ex 234.60; JEBRO ex 9,752.21; JEO CONSULTING GROUP ex 6,270.00; DUANE JONES ex 30.00; JONNY DODGE ex 773.74; K&S DOOR ex 71.00; KAYTON INTERNATL ex 4.22; LAMMERS TRAILER ex 1,943.55; LAWSON PRODS ex 3,939.47; LIBERTY NATL ins 154.27; LICHTENBERG TIRE ex 3,060.90; LYNNS REPAIR ex 100.00; MADISON NATL LIFE ins 63.68; MATTEO SAND & GRAVEL ex 2,728.74; MURPHY TRACTOR ex 5,339.68; MUTUAL OF OMAHA ins 675.24; NACO ex 110.00; NATL INS SVC ins 60.50; NEBR CHILD SUPPORT ex 987.00; NEBR DEPT OF REV tax 3,495.51; NPPD ut 193.12; VSP-NACO VISION ins 406.01; NMC EXCHANGE ex 5,601.82; NCPPD ut 211.53; NORTHEAST GLASS ex 1,998.00; NNTC ut 74.76; PETERBILT OF NORFOLK ex 8,907.10; QUALITY IRON & METAL ex 225.25; QUICK SERVE OIL ex 84.25; RAZOR TRACKING ex 1,225.00; RDO TRUCK CENTERS ex 15,528.83; ROYAL GAS & GOODS ex 223.43; RUTJENS CONSTRUCTION ex 3,230.42; JEREMY SANNE ex 26.01; SAPP BROTHER PETRO ex 9,852.31; WEX BANK ex 378.71; SOC SEC 18,839.36; SPUD CONSTRUCTION ex 63,137.66; SPUD TRUCKING ex 1,305.00; STEALTH BROADBAND ut 95.75; THEISEN CONSTRUCTION ex 38,000.00; TRUCK CENTER OF NORFOLK ex 21,108.03; TRUSTMARK ins 440.87; TWO RIVERS AUTO PARTS ex 1,021.62; VILLAGE OF CLEARWATER ut 92.25; VILLAGE OF ORCHARD ut 83.79; WASHINGTON NATL ins 99.60; WESTERN OIL II ex 473.54; 319 GRAPHICS ex 296.98; PAYROLL 94,570.85;
Register of Deeds: MIPS ex 361.20;
Law Enforcement: BLACK HILLS ENERGY ut 377.72; CASH-WA DISTR ex 5,239.65; CITY OF NELIGH ut 2,262.94; CULLIGAN ex 76.25; DEANS MARKET ex 359.40; FAITH HEALTH ex 540.00; TONYA HART ex 47.50; HILAND DAIRY ex 524.88; NELIGH FAMILY DENTISTRY ex 456.00; O’NEILL PEST CONTROL ex 100.00; PINNACLE BANK ex 84.24; DAVID SCHMITT ex 454.74; THRIFTWAY ex 1,697.01; DENDINGER DRUG ex 268.76; WARREN GARAGE DOOR ex 276.00;
Commissary: CASH-WA DISTR ex 450.08; CHARM-TEX ex 595.60; CUBBYS ex 4.98; KEEFE SUPPLY ex 429.76; NEBR POPCORN SALES ex 66.00; PINNACLE BANK ex 1,103.81.
Approved 2026-2027 Insurance Plan.
Zoning Administrator: April zoning permit report.
Held public hearing date for conditional use permit – Old Mill Sales and Service. Approved conditional use permit.
Weed Department follow-up.
Road Superintendent Report. Approved one (1) oversize permits, approved nine (9) NPPD right of way permits and three (3) underground permits.
Approved interlocal agreement with the Village of Oakdale.
Meeting Adjourned.
Antelope County Board of Commissioners
CHARLIE HENERY
Chairman of County Board
Attest: LISA PAYNE /s/
Antelope County Clerk
PUBLISH: May 20, 2026
ZNEZ