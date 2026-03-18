Proceedings of the March 10, 2026 Regular Meeting, The Antelope County Board of Commissioners

ANTELOPE COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS
Neligh, Nebraska
March 10th, 2026
Vice-chairman opened the meeting. Notice of meeting published as required by statute.
Approved agenda. Approved minutes of the March 3rd, 2026 Meeting. Janitorial report. Public comments.
Approved and directed County Attorney to continue Public Defender Contract with Stratton, DeLay, Carlson.
Approved payroll.
Approved vendor claims.
General: AMAZON ex 145.30; AMERITAS ins 20,827.44; ANT CO ATTRNY ex 230.91; ANT CO CRT ex 102.00; APPEARA ex 80.50; APPLIED CONN TECH ex 5,902.40; FIRSTNET ut 652.42; BLACK HILLS ENERGY ut 1,854.56; BCBS ins 77,697.93; BOMGAARS ex 4.98; BRITTANY BRABAND ex 120.00; CANDLEWOOD SUITES ex 477.00; CASEYS ex 70.84; CENTEC CAST METAL PRODS ex 1,066.35; CITY OF NELIGH ut 3,247.80; CITY OF NELIGH-RECY ut 1,000.00; CLERK OF THE DIST CRT ex 75.00; COLDTYPE PUB ex 605.11; JUDITH COLE ps 10.00; COLONIAL LIFE ins 108.40; COPPLE ROCKEY & MCKEEVER ex 489.70; COR THERAPEUTIC SVCS ex 1,000.00; CUBBYS ex 397.56; DAS STATE ACCTG ex 1,214.60; DUSTYS ex 299.35; EAKES OFC SOL ex 38.49; EGLEY, FULLNER, MONTAG, MORLAND & E ex 1,942.90; ELGIN ONE STOP ex 504.00; ELGIN REVIEW ex 384.58; ELITE OFC PRODS ex 662.12; KIM ERICKSON ex 1,688.00; FED W/H tax 11,705.05; FIRST CONCORD ins 8,069.44; FITZGERALD, VETTER & TEMPLEex 1,492.50; JAN X EXPERTS ex 628.02; THE GLASS EDGE ex 396.00; GREAT PLAINS COMM ut 320.73; DARRELL HAMILTON ps 11.00; JACKS UNIFORMS ex 446.83; JONNY DODGE ex 364.90; KLEIN LAW OFC ex 9,710.83; LIBERTY NATL ins 133.22; MADISON NATL LIFE ins 133.04; MICROFILM IMAGING SYSTEMS ex 122.00; DUANE MILLER ps 12.00; MIPS ex 9,561.13; MUTUAL OF OMAHA ins 992.23; NACEB ex 100.00; NACO ex 30.00; NATL INS SVC ins 58.50; NEBR DEPT OF REV tax 5,138.26; NEBR PLANNING & ZONING ASSN ex 235.00; NEBR WEED CONTROL ASSN ex 150.00; THOMAS NELSON ex 160.00; VSP- NACO VISION ins 544.57; NCPPD ut 65.50 ; NECC ex 1,530.00; NE NEBR RC&D ex 2,000.00; NEN HEATING & AIR ex 230.00; OCONTO CO CLERK OF CRTS ex 28.75; LISA PAYNE ex 1,026.48; PETTY CASH (CO SHRF) ex 6.08; PINNACLE BANK ex 713.93; PITNEY BOWES LEASE ex 1,063.26; PITZER DIGITAL ex 727.50; QUILL CORP ex 32.48; JANICE RIDDER ps 10.00; SANNE REPAIR ex 508.87 ; CAROLINE SIEMS ps 25.00; WEX BANK ex 1,040.79; SOC SEC 27,061.16; STEALTH BROADBAND ut 1,045.31; STRATTON DELAY DOELE CARLSON & BUET ex 13,606.49; SUNFLOWER LAW ex 1,462.50; TRUSTMARK ins 243.67; UNIV OF NEBR-LINC ex 45.02; URBANECS ex 211.00; VIKING AUTO SPRINKLER ex 3,560.00; WASH NATL ins 285.92; ANT CO TREAS ex 300,000.00; LISA WELDING ex 16.50; RODEWAY INN ex 97.19; HEARTLAND FIRE PRTCN ex 152.25; ELITE COURT RPRTNG ex 275.10; PHYS LAB ex 3,299.00; PAYROLL 137470.11;
Road/Bridge: AKRS ex 2,489.08; AMERITAS ins 11,296.44; AMH ex 19.00; APPEARA ex 76.47; FIRSTNET ut 141.86; BECKMAN LUMBER ex 3,045.64; BLACK HILLS ENERGY ut 2,420.52; BLACKSTRAP TRAILER RPR ex 5,551.09; BCBS ins 63,943.67; BOMGAARS ex 1,073.75; BOONE CNTY HEALTH CNTR ex 110.00; CITY OF ELGIN ut 74.24; CITY OF NELIGH ut 15.00; CITY OF TILDEN ex 70.92; COLONIAL LIFE ins 307.96; CONSTELLATION ut 859.63; CORNER HARDWARE ex 49.94; CORNER SVC ex 90.00; CORNHUSKER INTERNATL TRUCK ex 778.06; CREDIT MNGT SVCS ex 467.42; CUBBYS ex 478.50; DUSTYS ex 142.69; ELGIN ONE STOP ex 387.38; FAIRFIELD INN ex 309.90; FARMERS PRIDE ex 22,928.67; FED W/H tax 5,327.59; FIRST CONCORD ins 9,703.48; FRONTIER COMM ut 820.39; GREAT PLAINS COMM ut 340.99; HOLIDAY INN ex 135.00; COLLECTION SVC CNTR garn 611.50; ISLAND SUPPLY WELDING ex 206.08; JEO CONSULTING ex 18,592.50; JONNY DODGE ex 2,902.22; KIMBALL-MIDWEST ex 289.44; LEIGH KLUTHE ex 9.99; LAMMERS TRAILER RPR ex 120.91; LAWSON PRODS ex 788.12; LIBERTY NATL ins 154.27; LICHTENBERG TIRE ex 2,749.73; M&M AUCTIONS ex 750.00; MADISON NATL LIFE ins 80.62; MARX REPAIR ex 13,500.00; MBFS ex 27,938.04; MEDICAL ENT ex 42.25; ETHANS REPAIR ex 1,571.40; MUTUAL OF OMAHA ins 926.82; NATL INS SVC ins 73.75; NEBR CHILD SUPPORT garn 937.00; NEBR DEPT OF REV tax 2,618.08; NPPD ut 294.79; NEBR TRUCKING ASSOC ex 1,396.00; NELIGH AUTO & MACHINE ex 321.89; VSP- NACO VISION ins 439.43; NMC EXCHANGE ex 1,366.63; NCPPD ut 303.92; NORTHEAST GLASS ex 3,420.00; NNTC ut 74.81; NORTHERN MATERIALS ex 50,916.25; PITZER DGTL ex 240.00; QUALITY IRON & METAL ex 320.75; QUICK SERVE ex 338.03; RAZOR TRACKING ex 1,125.00; RDO TRUCK CNTRS ex 1,830.55; ROYAL ONE STOP ex 353.33; RUTJENS CONSTRUCTION ex 6,965.59; SAPP BROTHER PETRO ex 2,932.85; WEX BANK ex 400.74; SOC SEC 15,210.90; STEALTH BROADBAND ut 95.75; SWITZER WELDING ex 2,070.00; TRUSTMARK ex 395.49; TWO RIVERS AUTO PARTS ex 977.91; VILLAGE OF CLEARWATER ut 73.50; VILLAGE OF ORCHARD ut 83.79; WASH NATL ins 99.60; WESTERN OIL II ex 473.99; HEARTLAND FIRE PRTCTN ex 1,723.50; VILLAGE OF BRUNSWICK ut 59.50; ERPPD ut 603.89; FORT COLLINS TRUCK SALES ex 56,000.00; PAYROLL 76464.63;
Register of Deeds: MIPS ex 412.08;
Law Enforcement: APPLIED CONN TECH ex 1,546.86; BLACK HILLS ENERGY ut 481.58; BOMGAARS ex 79.43; CASH-WA DISTR ex 3,100.51; CITY OF NELIGH ut 2,793.92; CUBBYS ex 29.14; CULLIGAN ex 76.25; APRIL CURTISS ex 30.00; FAITH REGIONAL HEALTH SVCS ex 540.00; HILAND DAIRY ex 250.44; KAYTON INTERNATL ex 450.00; NELIGH FAMILY DENTISTRY ex 541.00; PINNACLE BANK ex 427.97; THRIFTWAY ex 107.09; WILLOUGHBY INDUSTRIES ex 361.56;
Commissary: CASH-WA DISTR ex 469.41; CHARM-TEX ex 892.30; KEEFE SUPPLY ex 412.80; PINNACLE BANK ex 327.39.
Correspondence was reviewed. January’s Sheriff Fee Report, Treasurer’s Fund Balance, Treasurer’s Miscellaneous Revenue, and Treasurer’s Sweep Account Statement, and Clerk of District Court fee report. Heard Weed Department update/report.
Presentations by Stealth Broadband, Great Plains, and Applied Connective Technology regarding telephone systems. Approved three (3) year contract with Great Plains.
Approved SLCGP cyber grant. Appointed spirited citizen to NCDHD.
Authorized clerk to advertise for bids for gravel, hot mix asphalt, armor coat, and asphalt oil.
Zoning Administrator: February permit report. Approved administrative plat and boundary lot change.
Road Superintendent Report. Approved six (6) oversize permits, Tabled utility permit. Purchased leased skid loader from NMC. Approved rip rap on 841st Road (29-24-8). Approved purchase of two (2) 2011 Freightliners.
Motion by transfer $100,000.00 from General to Road and Bridge.
Discussion with Veteran Service Officer regarding state “taking” veterans funds. Approved resolution opposing LB1072 regarding same.
Discussion of grant application and state proposed budget actions.
Meeting Adjourned.
Antelope County Board of Commissioners
NEIL WILLIBY
Vice-chairman of County Board
Attest: LISA PAYNE /s/
Antelope County Clerk
PUBLISH: March 18, 2026
