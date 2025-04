Proceedings of the April 8 Meeting, Antelope County Board of Commissioners

ANTELOPE COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS

Neligh, Nebraska

April 8, 2025

Chairman opened the meeting. Notice of meeting published as required by statute.

Approved agenda.

Approved payroll.

Approved vendor claims.

General: AMAZON CAPITAL SVCS (EXT) ex 170.61; AMERITAS LIFE INS CORP ins 20,684.80; ANTELOPE CO COURT ex 74.00; APPEARA ex 34.22; APPLIED CONN TECH ex 8,651.02; BLACK HILLS ENERGY ut 1,984.87; BCBS ins 75,093.63; BOMGAARS ex 180.80; CARHART LUMBER ex 197.03; CARQUEST ex 76.18; CASEYS ex 105.06; CITY OF NELIGH ut 3,113.63; CITY OF NELIGH-RECY ut 1,000.00; CIVIL PROCESS COLLECTION ex 25.76; CLEARFLY ut 159.00; CLERK OF THE DIST COURT ex 257.00; CLERK OF THE DIST COURT ASSN ex 75.00; COLDTYPE PUBLISHING ex 585.84; JUDITH COLE ps 10.00; COLONIAL LIFE & ACC INS ins 100.88; CUBBYS ex 1,469.59; DAS STATE ACCTG ex 1,095.35; DOUGLAS CO SHRF ex 27.32; DUSTYS ex 440.51; EAKES OFC SOL ex 2,220.77; ELGIN ONE STOP ex 126.38; ELGIN REVIEW ex 407.77; ELITE OFC PRODS ex 348.82; FED W/H tax 12,268.80; FIRST CONCORD BENEFITS ins 5,478.98; FLOOR MAINTENANCE ex 440.67; GREAT PLAINS COMMS ut 320.66; DARRELL HAMILTON ps 11.00; HEARTLAND FIRE PROTECTION ex 361.25; JONNY DODGE ex 230.66; WM. KROTTER CO ex 747.18; LIBERTY NATL ins 87.19; MADISON NATL LIFE ins 137.60; MICROFILM IMAGING SYSTEMS ex 122.00; DUANE MILLER ps 12.00; MIPS ex 3,117.82; NATL INS SVC ins 58.50; NEBR U C FUND ex 564.00; NEBR ASSN OF CO TREAS ex 175.00; NEBR DEPT OF REV ex 5,877.42; NEBR HEALTH & HUMAN SVCS ex 84.00; VSP – NACO VISION ins 550.71; NCPPD ut 53.53; ONE OFC SOL ex 36.80; PETTY CASH (CO CLERK) ex 32.05; PETTY CASH (CO SHRF) ex 385.52; PIERCE HEARING 3-21-2025 ex 571.40; PINNACLE BANK ex 1,360.94; PITNEY BOWES ex 4,000.00; PITZER DIGITAL ex 501.41; QUILL CORP ex 212.22; REGION IV INC ex 2,808.00; REGION 4 BEHAVIORAL HEALTH SYSTEM ex 6,197.00; JANICE RIDDER ps 10.00; SCHROEDER LAND SURVEYING ex 565.00; CAROLINE SIEMS ps 25.00; WEX BANK ex 1,039.06; SOC SEC 27,579.14; STEALTH BROADBAND ut 1,137.68; TOTAL FIRE PROTECTION ex 2,718.83; UNIV OF NEBR-LINCOLN ex 29.66; UNL EXT HALL COUNTY ex 7.50; US CELL ut 644.49; WASHINGTON NATL INS CO ins 285.92; UNIV OF NEBR-LINCOLN ut 45.02; Payroll: $140,120.93

Road/Bridge: AKRS ex 376.70; AMERITAS LIFE INS CORP ins 13,041.50; AMH ex 95.00; APPEARA ex 100.00; FIRSTNET ut 140.20; ATCO INTERNATL ex 230.35; B’S ENTERPRISES ex 48,384.00; BECKMAN LUMBER ex 21.33; BLACK HILLS ENERGY ut 2,182.43; BLACKSTRAP ex 1,882.29; BCBS ins 46,939.46; BOMGAARS ex 1,350.02; CARQUEST ex 739.64; CINTAS ex 14.08; CITY OF NELIGH ut 12.00; CITY OF TILDEN ut 70.88; COLONIAL LIFE & ACC INS ins 18.00; COLONIAL RESEARCH CHEMICAL COR ex 4,823.10; CONSTELLATION ut 951.19; CORNER HARDWARE ex 121.51; CREDIT MGMNT SVCS garn 500.33; CUBBYS ex 429.17; DINKEL IMPLEMENT ex 528.00; DUSTYS ex 124.00; ELGIN ONE STOP ex 50.84; ERPPD ut 577.89; EMME SAND & GRAVEL ex 22,485.41; FARMERS PRIDE ex 18,323.37; FED W/H tax 8,195.63; FIRST CONCORD BENEFITS ins 6,276.24; FRONTIER COMM ut 637.05; GREAT PLAINS COMMS ut 312.75; HEARTLAND FIRE PROTECTION ex 2,581.54; DALE STELLING ex 223.22; HOLT COUNTY TIRE ex 259.95; ISLAND SUPPLY WELDING ex 228.16; JOEL SINCLAIR ex 7,765.34; JEO CONSULTING GROUP ex 16,161.25; JONNY DODGE ex 4,980.42; KAYTON INTERNATL ex 12,674.43; LEIGH KLUTHE ex 39.00; LARGEN MFG ex 400.00; LAWSON PRODS ex 1,308.52; LAZY T TIRE ex 852.74; LIBERTY NATL ins 154.27; LICHTENBERG TIRE ex 3,818.33; MADISON NATL LIFE ins 60.55; MATTEO SAND & GRAVEL ex 13,740.60; MEDICAL ENTERPRISES ex 180.00; MURPHY TRACTOR-POWER PLAN ex 3,687.56; NATL INS SVC ins 56.75; NEBR ASSOC OF COUNTY ENGINEERS ex 50.00; NEBR DEPT OF REV tax 3,848.54; NEBR DEPT OF REV-MOTOR FUELS ex 1,188.00; NPPD ut 299.73; NELIGH AUTO & MACHINE ex 30.98; VSP – NACO VISION ins 343.91; NMC EXCHANGE ex 11,329.00; NCPPD ut 239.80; NORTHEAST GLASS ex 3,645.00; NNTC ut 75.62; PINNACLE BANK ex 33,071.05; QUICK SERVE OIL ex 229.50; RAZOR TRACKING ex 975.00; RDO TRUCK CENTERS ex 190.91; ROYAL ONE STOP ex 704.41; SANDS TRUCK SVC & REPAIR ex 7,567.98; SAPP BROTHER PETRO ex 5,542.01; SARGENT IRRIGATION ex 600.00; WEX BANK ex 675.11; SOC SEC 18,359.64; SPUD TRUCKING ex 46,137.19; STEALTH BROADBAND ut 95.60; TRUCK CENTER ex 909.93; VILLAGE OF CLEARWATER ut 83.50; WASHINGTON NATL INS CO ins 277.90; WESTERN OIL II ex 71.01; 319 GRAPHICS ex 86.00; ANTELOPE CO TREAS ex 11,100.00; Payroll: Road/Bridge: $92,864.33.

New Law Enforcement: BOKF, NA ex 25,307.50;

County Visitor: NELIGH CAR SHOW ex 350.00;

Register of Deeds: MIPS ex 349.80;

Law Enforcement: AMH FAMILY PRACTICE ex 247.00; BLACK HILLS ENERGY ut 595.59; CASH-WA DISTR ex 3,881.71; CITY OF NELIGH ut 2,273.70; COMBINED PUBLIC COMMS ex 250.00; APRIL CURTISS ex 150.00; FAITH REGIONAL HEALTH SVCS ex 135.00; FARMERS PRIDE ex 678.18; HILAND DAIRY ex 758.14; HILLTOP DRUG ex 91.29; MOTOROLA SOLUTIONS ex 4,907.01; NEBR STATE FIRE MARSHAL AGENCY ex 216.00; NELIGH FAMILY DENTISTRY ex 789.00; PINNACLE BANK ex 113.59; SPEED SVCS ex 309.00; THRIFTWAY MARKET ex 1,297.46; U-SAVE PHARMACY ex 480.15;

Commissary: CASH-WA DISTRIBUTING ex 251.66; CHARM-TEX ex 2,354.60; CUBBYS ex 129.31; KEEFE SUPPLY ex 438.72; PINNACLE BANK ex 861.31; THRIFTWAY MARKET ex 50.09; BOKF, NA ex 11,086.25;

Building: BOYD’S ELECTRICAL SVC ex 2,542.21.

Approved minutes of the April 1st, 2025, BOC Meeting.

Public comments. Correspondence was reviewed. Clerk of the District Court Monthly Fee Report, Treasurer’s Fund Balance Report, Miscellaneous Revenue Report, Treasurer’s Sweep Account Statement, Sheriffs Fee Report. Imprest pledge collateral.

Approved promotional grant, denied improvement grant.

Approved Nebraska Fire Sprinkler service contract for fire suppressant system.

Approved City of Elgin interlocal agreement.

Approved roofing bid for the old courthouse structure. Approved museum church bid. Approved selling vehicles on auction.

No action on trailer for courthouse, and no action on basement water issues. No appointment to RC&D board.

Zoning Administrator report was heard. Permit report reviewed. Approved administrative plat.

Road Superintendent Report. Approved 13 underground permits, three (3) oversize permits, and one (1) access permit. Approved bid to remove and install culverts. Awarded Micro-surfacing project.

Met in executive session regarding litigation.

Meeting Adjourned.

Antelope County Board of Commissioners

CHARLIE HENERY

Chairman of County Board

Attest: LISA PAYNE /s/

Antelope County Clerk

PUBLISH: April 16, 2025

