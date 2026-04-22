Proceedings of the April 14, 2026 MTG., Antelope County Commissioners

ANTELOPE COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS
Neligh, Nebraska
April 14th, 2026
Chairman opened the meeting. Notice of meeting published as required by statute.
Approved agenda. Approved minutes of the April 7th, 2026 Meeting. Public comments. Quarterly jail inspection. Reviewed correspondence.
Approved payroll.
Approved vendor claims.
General: AMERITAS ins 21,499.51; ANTELOPE CO COURT ex 210.00; ANTELOPE CO TREAS ex 4,294.74; APPEARA ex 80.79; APPLIED CONN TECH ex 8,841.37; FIRSTNET ut 652.42; BLACK HILLS ENERGY ut 1,300.76; BLACKBURN MFG ex 24.60; BCBS ins 77,697.93; BROGAN & STAFFORD ex 395.95; BROGAN LAMMLI ex 2,937.85; CASEYS ex 80.01; CITY OF NELIGH ut 2,549.25; CITY OF NELIGH-RECY ut 1,000.00; CLERK OF THE DIST COURT ex 144.00; CLERK OF THE DIST COURT ASSN ex 150.00; COLDTYPE PUB ex 437.49; JUDITH COLE ps 10.00; COLONIAL LIFE ins 108.40; COPPLE ROCKEY & MCKEEVER ex 2,890.93; CUBBYS ex 572.33; DAS STATE ACCT ex 1,891.60; DUSTYS ex 718.49; EAKES OFC SOL ex 960.66; ELECTION SYSTEMS & SOFTWARE ex 3,561.16; ELGIN APPLIANCE & MORE ex 975.00; ELGIN ONE STOP ex 44.00; ELGIN REVIEW ex 637.18; ELITE COURT REPORTING SVC ex 429.25; ELITE OFC PRODS ex 415.61; FED W/H tax 12,792.66; FIRST CONCORD ins 17,383.67; GOVERNMENT FORMS & SUPPLIES ex 564.91; GREAT PLAINS COMMS ut 324.92; DARRELL HAMILTON ps 11.00; HEARTLAND RADAR ex 405.00; HOLIDAY INN ex 279.90; JACKS UNIFORMS ex 284.79; JAMIE MILLER ex 2,519.95; JONNY DODGE ex 47,965.00; KIMBERLY YOUNG ex 67.20; KLEIN LAW OFC ex 9,222.15; BROOKE KUMM ex 150.00; LAWNS R US ex 721.00; ROSEMARY LEGATE ex 14.00; LIBERTY NATL ins 133.22; WILLETTA LINDSAY ex 7.00; MADISON NATL LIFE ins 133.04; MICROFILM IMAGING SYSTEMS ex 122.00; DUANE MILLER ps 12.00; MIPS ex 4,226.90; STACEY MITCHELL ex 50.40; MUTUAL OF OMAHA ins 992.23; NACO ex 205.00; NATL INS SVC ins 58.50; NEBR DEPT OF REV tax 5,386.05; NEBR SHERIFFS ASSOC ex 200.00; VSP – NACO VISION ins 544.57; NCPPD ut 67.83; NE NEBR ECONOMIC DEV ex 930.00; NEN HEATING & AIR ex 516.00; OLD MILL SALES ex 124.00; ONE OFFICE SOL ex 140.99; SHEILA PARKS ex 14.00; PINNACLE BANK ex 2,121.10; PITNEY BOWES RESERVE ex 5,000.00; PITZER DIGITAL ex 898.76; QUILL CORP ex 401.08; REGION IV ex 2,808.00; REGION 4 BEHAVIORAL HEALTH SYSTEM ex 6,044.00; JANICE RIDDER ps 10.00; RODEWAY INN ex 86.39; CAROLINE SIEMS ps 25.00; WEX BANK ex 1,387.78; SOC SEC 28,011.78; COURTNEY SOPER ex 32.20; STEALTH BROADBAND ex 1,141.06; STRATTON DELAY CARLSON STOVER & STR ex 7,500.00; THRIFTWAY ex 33.62; TRUSTMARK ins 243.67; UNIV OF NEBR-LINCOLN ex 45.02; WASHINGTON NATL ins 285.92; WESTERN OIL II ex 212.73; MEGAN WINGATE ex 27.78; UNIV OF NEBR-LINCOLN ex 3,038.69; WITNESS ex 740.95; PAYROLL 141,601.36;
Road/Bridge: AKRS ex 121.75; AMERITAS ins 13,318.74; AMH ex 253.00; APPEARA ex 75.72; FIRSTNET ut 141.86; B’S ENT ex 7,960.00; BECKMAN LUMBER ex 134.40; BLACK HILLS ENERGY ut 1,422.67; BLACKSTRAP TRAILER REPAIR ex 5,240.89; BCBS ins 62,740.15; BOMGAARS ex 1,035.54; BOYDS ELECTRICAL SVC ex 702.81; BRYANT HOME COMFORT ex 299.56; CITY OF ELGIN ut 73.31; CITY OF NELIGH ut 15.00; CITY OF TILDEN ut 69.96; COLONIAL LIFE ins 307.96; CONSTELLATION ut 1,026.87; CORNER HARDWARE ex 40.96; CORNER SVC ex 25.00; CREDIT MGT SVCS garn 547.31; CUBBYS ex 1,357.95; DUSTYS ex 160.53; ELGIN ONE STOP ex 135.87; ERPPD ut 594.27; EMME SAND & GRAVEL ex 8,290.98; FARMERS PRIDE ex 41,443.28; FED W/H tax 6,637.82; FIRST CONCORD ins 6,152.08; FRONTIER COMM ut 895.39; GREAT PLAINS COMMS ut 340.99; HEARTLAND FIRE PROTECTION ex 601.75; COLLECTION SVC CENTER garn 611.50; ISLAND SUPPLY WELDING ex 242.42; JOEL SINCLAIR ex 3,572.40; JEO CONSULTING GROUP ex 9,452.50; DUANE JONES ex 727.96; JONNY DODGE ex 721.15; KAYTON INTERNATL ex 8,225.85; LAMMERS TRAILER REPAIR ex 1,774.71; LAWSON PRODS ex 240.67; LIBERTY NATL ins 154.27; LICHTENBERG TIRE SVC ex 9,671.89; MADISON NATL LIFE ins 63.68; DANIEL MCELHANEY ex 150.16; MEDICAL ENT ex 72.00; MR S’S ex 1,509.35; MUTUAL OF OMAHA ins 770.70; N&B GAS ex 960.32; NATL INS SVC ins 73.75; NEBR CHILD SUPPORT garn 987.00; NEBR DEPT OF REV tax 3,279.81; NEBR DEPT OF REV – MOTOR FUELS TAX ex 2,333.00; NPPD ut 355.34; NELIGH AUTO & MACHINE ex 175.94; VSP – NACO VISION ins 420.12; NMC EXCHANGE ex 91,648.20; NCPPD ut 232.26; NNTC ut 75.07; LISA PAYNE ex 62.50; PINNACLE BANK ex 33,071.05; QUALITY IRON & METAL ex 461.70; QUICK SERVE OIL ex 1,111.00; QUILL CORP ex 12.58; RAZOR TRACKING ex 1,125.00; ROYAL GAS & GOODS ex 216.56; SAPP BROTHER PETRO ex 10,516.21; WEX BANK ex 1,177.35; SOC SEC 18,114.54; SPUD TRUCKING ex 79,645.21; STEALTH BROADBAND ut 95.75; TRUCK CENTER ex 5,590.62; TRUSTMARK ins 369.49; TWO RIVERS AUTO PARTS ex 1,911.45; VILLAGE OF BRUNSWICK ut 59.50; VILLAGE OF CLEARWATER ut 73.50; VILLAGE OF ORCHARD ut 83.79; WASHINGTON NATL ins 99.60; WESTERN OIL II ex 52.91; ANTELOPE CO TREAS ex 8,000.00; PAYROLL 91,136.47;
Bond New Law Enforcement: BOKF ex 19,411.25;
Register of Deeds: MIPS ex 412.08;
Law Enforcement: BLACK HILLS ENERGY ut 405.52; BOMGAARS ex 69.96; CASH-WA DISTR ex 3,493.43; CITY OF NELIGH ut 2,401.30; CULLIGAN ex 86.00; ELGIN APPLIANCE ex 380.35; FAITH HEALTH ex 405.00; TONYA HART ex 48.75; HILAND DAIRY ex 465.14; KING RISK PARTNERS ex 4,725.96; MENARDS ex 49.96; MIDWEST SPECIAL SVCS ex 153.55; NORTHLAND BUSINESS SYSTEMS ex 4,090.97; PINNACLE BANK ex 79.59; REASSURANCE SOL ex 6,580.00; THRIFTWAY ex 144.08; DENDINGER DRUG ex 237.26; U-SAVE PHARMACY ex 28.20;
Commissary: CASH-WA DISTR ex 521.33; COMBINED PUBLIC COMMS ex 750.00; KEEFE SUPPLY ex 107.04; NEBR POPCORN SALES ex 66.00; NORFOLK DAILY NEWS ex 206.00; PETTY CASH (CO SHRF) ex 50.00; PINNACLE BANK ex 665.45; PITZER DIGITAL ex 45.00;
Highway Allocation: BOKF ex 9,736.25;
Building: URBANECS FURNITURE ex 4,381.78.
March Sheriff Fee Report. Benefit comparisons were authorized for future discussion/action.
Approved great plains change orders regarding fax lines. Authorized clerk to contract with janitorial service as needed.
Zoning Administrator: March permit report. Approved three (3) lot splits/administrative plats. Reappointed three (3) planning committee members, monthly zoning permit was reviewed.
Set public hearing date for conditional use permit – Old Mill Sales and Service.
Opened and approved gravel bids, asphalt and armor coat bids.
Road Superintendent Report. Approved 18 oversize permits, two (2) underground permits and three (3) access permits. Denied NPPD ROW permits.
Met in executive session x 2, personnel issues and legal matters.
Authorized County Attorney to continue to negotiate old courthouse improvements.
Meeting Adjourned.
Antelope County Board of Commissioners
CHARLIE HENERY
Chairman of County Board
Attest: LISA PAYNE /s/
Antelope County Clerk
PUBLISH: April 22, 2026
