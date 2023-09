Proceedings – Antelope County Commissioners

ANTELOPE COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS

Neligh, Nebraska

September 12th, 2023

Chairman opened the meeting. Notice of meeting published as required by statute.

Approved agenda. Approved minutes of the September 5th, 2023, BOC Meeting.

Correspondence was reviewed. Reports were reviewed: Sheriff’s Fee Report for August; August report for Clerk of the District Court, Zoning Permit Report, and Treasurer’s sweep account report.

Review of Claims. Approved payroll.

Approved vendor claims.

General: AKRS ex 539.99; AMERITAS LIFE INS CORP ins 19,094.01; ANTELOPE CO COURT ex 228.00; ANTELOPE CO SHERIFF ex 38.06; APPEARA ex 33.28; APPLIED CONNECTIVE TECH ex 4,639.85; BLACK HILLS ENERGY ut 169.51; BCBS ins 69,720.47; BOMGAARS ex 17.98; BOYDS ELECTRICAL SVC ex 81.13; BUTCHS BODY SHOP ex 86.00; CARNEY LAW ex 3,804.00; CASEYS ex 200.63; CITY OF NELIGH ut 2,415.09; CITY OF NELIGH-RECY ut 250.00; CLEARFLY ut 154.10; CLERK OF THE DISTRICT COURT ex 108.00; COLDTYPE PUBLISHING ex 649.36; JUDITH COLE ps 10.00; COLONIAL LIFE/ACCIDENT INS ex 100.88; CREDIT MNGT SVCS garn 367.74; CUBBYS ex 882.69; DAS STATE ACCTG ex 1,453.75; DUSTYS ex 173.55; EAKES OFFICE SOL ex 90.96; ELGIN ONE STOP ex 156.81; ELGIN REVIEW ex 224.37; ELITE OFFICE PRODS ex 842.35; ESRI ex 440.00; FAIRFIELD INN/SUITES ex 459.80; FARM/HOME PUBLISHERS ex 500.00; FED W/H tax 11,111.90; FIRST CONCORD BENEFITS ins 7,801.29; FLOOR MAINTENANCE ex 649.76; GOVERNMENT FORMS/SUPPLIES ex 408.00; GREAT PLAINS COMM ut 1,348.53; DARRELL HAMILTON ps 11.00; LYLE HART ex 250.00; HI-WAY MART ex 46.00; IOWA PRISON IND ex 568.92; JACKS UNIFORMS/EQUIPMENT ex 190.89; JARECKI SHARP & PETERSEN ex 4,213.66; JONNY DODGE ex 440.13; LAWNS R US ex 700.00; LIBERTY NATIONAL ins 87.19; WILLETTA LINDSAY ex 10.00; MADISON CO TREAS ex 70.77; MADISON NATL LIFE ins 135.56; MARVIN PLANNING CONSULTANTS ex 2,075.00; MICROFILM IMAGING SYSTEMS ex 122.00; DUANE MILLER ps 12.00; MIPS ex 3,048.13; MR S’S ex 434.78; NACO ex 455.00; NATL INS SVC ins 93.50; NEBR DEPT OF REV tax 5,961.90; NEBR HEALTH/HUMAN SVCS ex 93.00; NIELSEN INS ex 140.00; VSP-NACO VISION ins 634.36; NAISMA ex 215.00; NCPPD ut 44.13; LISA PAYNE ex 74.54; PETTY CASH (CO CLERK) ex 12.00; PHYSICIANS LAB ex 2,350.00; PINNACLE BANK ex 221.10; PITNEY BOWES LEASE ex 864.18; PITNEY BOWES POSTAGE ex 5,000.00; PITZER DIGITAL ex 323.47; QUICK SERVE OIL ex 136.51; QUILL ex 207.98; JANICE RIDDER ps 10.00; SANNE REPAIR ex 104.98; CAROLINE SIEMS ps 25.00; WEX BANK ex 807.46; SOC SEC 26,995.46; STEALTH BROADBAND ut 1,135.57; CHUCK THIEMANN ex 80.00; US POST OFFICE ex 186.00; UNIV OF NEBR-LINCOLN ut 45.02; US CELL ut 633.50; WASHINGTON NATL ins 285.92; WAYNE CO TREAS ex 3,998.88; WEST CENTRAL DIST ASSESSORS ASSOC ex 200.00; 319 GRAPHICS ex 211.50; ANTELOPE CO TREAS ex 700,000.00; Payroll 138,223..05;

Road/Bridge: AKRS ex 1,257.33; AMERITAS LIFE INS CORP ins 14,943.37; FIRSTNET ut 139.80; B’S ENTERPRISES ex 11,915.98; BANK OF ELGIN ex 28,028.59; BAUER BUILT ex 128.25; BAZILE AGGREGATE ex 1,607.38; BLACK HILLS ENERGY ut 245.12; BLACKBURN MFG ex 88.08; BCBS ins 44,298.55; BOMGAARS ex 2,966.65; CARQUEST ex 929.77; CENTRAL VALLEY AG ex 850.00; CITY OF TILDEN ut 69.46; COLONIAL LIFE/ACCIDENT INS ins 18.00; COLONIAL RESEARCH CHEMICAL COR ex 1,915.44; CONSTELLATION ut 8.68; CORDELLS ATV REPAIR ex 20.00; CORNER HARDWARE ex 16.98; CORNER SVC/TIRE ex 1,521.44; CORNHUSKER INTL TRUCK ex 3,611.27; CREDIT MNGT SVCS ex 518.10; CUBBYS ex 797.08; D&M MACHINERY ex 112.38; CASEY DITTRICH ex 200.00; DUSTYS ex 248.20; ELGIN BODY/GLASS ex 70.00; ELGIN ONE STOP ex 172.70; ERPPD ut 560.39; EMME SAND/GRAVEL ex 25,367.31; FARMERS PRIDE ex 43,261.69; FED W/H tax 10,135.81; FIRST CONCORD BENEFITS ins 2,036.29; FRONTIER COMM ut 344.89; GREAT PLAINS COMM ut 267.57; GRIMES ASPHALT/PAVING ex 126,171.15; HOMETOWN STATION ex 5.27; ISLAND SUPPLY WELDING CO ex 228.16; JOEL SINCLAIR ex 53,031.30; JEBRO ex 9,423.21; JEO CONSULTING GROUP ex 13,402.50; JERRYS FEED SVC ex 29.00; JONNY DODGE ex 562.63; OVERHEAD DOOR ex 1,253.00; KAYTON INTL ex 130.00; KIMBALL-MIDWEST ex 248.58; LEIGH KLUTHE ex 45.94; KNIFE RIVER MIDWEST ex 123,289.20; LAZY T TIRE/IMP ex 1,177.75; LIBERTY NATL ins 235.77; LICHTENBERG TIRE SVC ex 2,431.19; MADISON NATL LIFE ins 55.16; MATTEO SAND/GRAVEL ex 475.83; MR S’S ex 960.01; MURPHY TRACTOR-POWER PLAN ex 6,860.91; NATL INS SVC ins 42.25; NEBR CHILD SUPPORT garn 153.00; NEBR DEPT OF REV tax 5,030.42; NPPD ut 181.47; NELIGH AUTO/MACHINE ex 402.01; VSP-NACO VISION ins 397.97; NMC EXCHANGE ex 5,656.55; NCPPD ut 168.78; NNTC ut 73.75; POLLOCK REDI MIX ex 36,718.65; QUALITY IRON/METAL ex 162.50; QUICK SERVE OIL ex 1,489.45; RAZOR TRACKING ex 900.00; RDO TRUCK CENTER ex 1,205.63; ROAD BUILDERS ex 14,487.68; ROSE EQUIPMENT ex 982.90; ROYAL ONE STOP ex 284.56; RYANS TRUCK/TRACTOR ex 31,965.62; SANNE REPAIR ex 144.48; SAPP BROTHER PETRO ex 11,331.86; SCHLECHT TRUCKING ex 2,698.08; WEX BANK ex 1,257.58; SOC SEC 20,713.54; SPENCER QUARRIES ex 4,972.03; SPUD CONSTRUCTION ex 106,351.65; STEALTH BROADBAND ut 95.03; NATHAN THIEMAN ex 254.41; VILLAGE OF BRUNSWICK ut 109.00; VILLAGE OF CLEARWATER ut 70.75; VILLAGE OF ORCHARD ut 166.92; WASHINGTON NATL ins 277.90; Payroll 103,087.28;

Register of Deeds: MIPS ex 347.80;

Law Enforcement: AMERICAN SCREENING ex 255.00; BLACK HILLS ENERGY ut 296.49; BOMGAARS ex 96.98; CASH-WA DISTRIBUTING ex 1,620.55; CHARM-TEX ex 963.16; CITY OF NELIGH ut 2,217.92; CUBBYS ex 36.47; CULLIGAN ex 106.00; APRIL CURTISS ex 75.00; EAKES OFFICE SOL ex 38.49; ELITE OFFICE PRODS ex 98.80; FAITH REGIONAL HEALTH SVCS ex 875.00; HILLTOP DRUG ex 58.99; IDEMIA ex 5,415.00; PINNACLE BANK ex 24.48; ULINE SHIPPING ex 1,582.94;

Commissary: CASH-WA DISTRIBUTING ex 343.83; KEEFE SUPPLY ex 148.80; PINNACLE BANK ex 889.11;

Building: BOYDS ELECTRICAL SVC ex 1,087.16.

Zoning Administrators Report. Approved Administrative Plat.

Road Super Report. Approved access permit.

Approved commissary and observation room Fee Resolutions for LEC.

Agreed to support Ag Society during the construction of building enrichment center.

Held bat mitigation proposal.

Approved Interlocal Recycling Agreement with City of Neligh.

Accepted Courtroom audio/visual equipment from State of Nebraska.

Meeting Adjourned.

Antelope County Board of Commissioners

CHARLIE HENERY

Chairman of County Board

Attest: LISA PAYNE /s/

Antelope County Clerk

PUBLISH: September 20, 2023

