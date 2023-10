Meeting of the Antelope County Board of Commissioners on October 10, 2023

ANTELOPE COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS

Neligh, Nebraska

October 10th, 2023

Vice-Chairman opened the meeting. Notice of meeting published as required by statute.

Approved agenda. Approved minutes of the September 12th, and October 3rd, 2023, BOC Meeting.

Correspondence was reviewed. Reports were reviewed: Sheriff’s Fee Report; Clerk of the District Court, Zoning Permit Report, and Treasurer’s sweep account report, Treasurer’s Fund Balance Report; Treasurer’s Miscellaneous Revenue Report.

Review of Claims. Approved payroll.

Approved vendor claims.

General: ALDER PLUMBING ex 617.50; AMERITAS LIFE INS CORP ins 18,331.93; JARED ANDERSON ex 131.00; ANTELOPE CO COURT ex 107.00; ANTELOPE CO SHRF ex 56.06; ANTELOPE CO TREAS ex 600,000.00; APPEARA ex 33.28; APPLIED CONN TECH ut 4,663.30; ASHBURN FUNERAL HOME ex 2,000.00; BLACK HILLS ENERGY ut 88.50; BCBS ins 66,864.27; BOMGAARS ex 335.83; CINTAS ex 183.90; CITY OF NELIGH ut 2,315.43; CITY OF NELIGH-RECY ex 250.00; CLEARFLY ut 155.81; CLEARWATER PUBLIC LIBRARY ex 3,605.00; CLERK OF THE DISTRICT COURT ex 36.00; JUDITH COLE ps 10.00; COLONIAL LIFE/ACCIDENT INS ins 100.88; CREDIT MANAGEMENT SVCS garn 485.48; CUBBYS ex 508.38; DAS STATE ACCT ex 1,005.75; EAKES OFFICE SOLUTIONS ex 20.95; ELGIN ONE STOP ex 150.94; ELGIN PUBLIC LIBRARY ex 3,605.00; ELGIN REVIEW ex 766.59; ELITE OFFICE PRODS ex 368.85; FAIRFIELD INN/SUITES ex 329.85; FED W/H tax 11,333.55; FIRST CONCORD BENEFITS ins 2,225.54; FLENNIKEN PLUMBING/HEATING ex 120.00; GREAT PLAINS COMMS ut 674.84; DARRELL HAMILTON ps 11.00; HAMPTON INN ex 476.00; HELENA AGRI-ENTERPRISES ex 1,185.00; HOLT CO SHRF ex 45.40; IOWA PRISON IND ex 339.90; JACKS UNIFORMS/EQUIPMENT ex 743.52; JEO CONSULTING GROUP ex 133.35; TRACY KACZOR ex 106.50; KLEIN LAW OFFICE ex 3,275.20; LIBERTY NATL ins 87.19; WILLETTA LINDSAY ex 10.00; LUNA PLUMBING/HEATING/AC ex 154.00; MADISON NATL LIFE ins 140.16; MARVIN PLANNING CONSULTANTS ex 2,075.00; MAXIMUS CONSULTING SVCS ex 600.00; MICROFILM IMAGING SYSTEMS ex 122.00; DUANE MILLER ps 12.00; MIPS ex 3,048.13; KELLY MUELLER-OLTJENBRUNS ex 44.56; NACO ex 3,299.31; NATL INS SVC ins 81.25; NEBR DEPT OF REV tax 5,737.47; NEBR HEALTH/HUMAN SVCS ex 93.00; NELIGH PUBLIC LIBRARY ex 4,326.00; VSP-NACO VISION ins 598.10; NCPPD ut 66.31; O’NEILL PEST CONTROL ex 160.00; OAKDALE PUBLIC LIBRARY ex 3,605.00; ORCHARD PUBLIC LIBRARY ex 3,605.00; PETTY CASH (CO CLERK) ex 30.00; PINNACLE BANK ex 137.76; PITZER DIGITAL ex 707.90; QUILL CORP ex 176.10; REGION IV ex 2,808.00; REGION 4 BEHAVIORAL HEALTH SYSTEM ex 6,249.00; JANICE RIDDER ps 10.00; SANNE REPAIR ex 650.00; EDMUND SCHINDLER ex 500.00; MARLENE SCHINDLER ex 58.15; SEC OF STATE ex 120.00; CAROLINE SIEMS ps 25.00; WEX BANK ex 575.74; SNIDER MEMORIAL FUNERAL HOME ex 2,000.00; SOC SEC 25,808.34; STEALTH BROADBAND ut 1,145.32; CHUCK THIEMANN ex 40.00; RAYMOND A WHITWER TILDEN PUBLIC LIB ex 3,605.00; TOTAL FIRE PROTECTION ex 780.00; SMARTSAFETY SOFTWARE ex 378.00; UNIV OF NEBR-LINCOLN ut 45.02; UNL PRINT/COPY SVCS ex 179.64; US CELL ut 633.50; WASHINGTON NATL INS CO ins 285.92; LISA WELDING ex 95.00; BRIEANN WERNER ex 56.94; PAYROLL 131,627.19;

Road/Bridge: AKRS ex 3,924.14; AKS LASER CUTTING ex 630.00; AMERITAS LIFE INS CORP ins 13,036.91; AMH ex 133.00; FIRSTNET, AT&T MOBILITY ut 139.80; BAUER BUILT ex 124.00; BLACK HILLS ENERGY ut 254.08; BCBS ins 45,788.56; BOMGAARS ex 2,119.89; CARQUEST ex 1,443.18; CITY OF TILDEN ut 69.47; COLONIAL LIFE/ACCIDENT INS ins 18.00; COLONIAL RESEARCH CHEMICAL COR ex 1,055.60; CONSTELLATION ut 11.26; CORNER SVC/TIRE ex 1,807.53; CORNHUSKER INTERNATL TRUCK ex 415.92; CREDIT MANAGEMENT SVCS garn 537.57; DUSTYS ex 474.27; ELGIN ONE STOP ex 94.18; EMME SAND/GRAVEL ex 64,683.18; FARMERS PRIDE ex 34,534.99; FED W/H tax 7,803.01; FIRST CONCORD BENEFITS ins 2,121.18; FRONTIER COMM ut 344.32; GRAHAM TIRE ex 1,602.88; GREAT PLAINS COMMS ut 266.00; GRIMES ASPHALT/PAVING ex 410,216.10; ISLAND SUPPLY WELDING ex 220.80; JEO CONSULTING GROUP ex 6,552.50; JOHN DEERE ex 62,665.20; DUANE JONES ex 149.79; JONNY DODGE ex 1,201.44; KAYTON INTERNATL ex 1,168.32; KELLY SUPPLY ex 964.50; LIBERTY NATL ins 235.77; LICHTENBERG TIRE SVC ex 14,794.44; MADISON NATL LIFE ins 55.16; MATTEO SAND/GRAVEL ex 1,642.88; MURPHY TRACTOR-POWER PLAN ex 3,282.42; NACO ex 25.00; NATL INS SVC ins 42.25; NEBR CHILD SUPPORT PMT CENTER ex 153.00; NEBR DEPT OF REV tax 4,018.26; NEBR DEPT OF REV-MOTOR FUELS ex 4,512.00; NPPD ut 170.72; NELIGH AUTO/MACHINE ex 115.04; VSP-NACO VISION ins 429.81; NMC EXCHANGE ex 1,733.29; NCPPD ut 165.36; NNTC ut 75.22; POLLOCK REDI MIX ex 27,216.77; QUALITY IRON/METAL ex 306.20; QUICK SERVE OIL ex 238.50; RAZOR TRACKING ex 900.00; RDO TRUCK CENTER ex 1,050.99; ROAD BUILDERS ex 165.75; ROYAL ONE STOP ex 482.92; RYANS TRUCK/TRACTOR ex 458.37; SANDS TRUCK SVC/REPAIR ex 1,916.87; SAPP BROTHER PETROLEUM ex 10,854.81; WEX BANK ex 1,077.47; SOC SEC 18,388.30; SPENCER QUARRIES ex 2,029.29; SPIKE DIAMOND RANCH TRUCKING ex 3,375.00; STEALTH BROADBAND ut 95.44; VILLAGE OF CLEARWATER ut 72.75; WASHINGTON NATL INS CO ins 277.90; 319 GRAPHICS ex 134.00; CITY OF ELGIN ut 60.00; ERPPD ut 544.42; PAYROLL 93,235.15;

New Law Enforcement Center Bond: BOKF, NA ex 460,782.50;

Register of Deeds: MIPS ex 347.80;

Law Enforcement Center: AKRS ex 188.25; BLACK HILLS ENERGY ut 284.21; BOMGAARS ex 217.02; CASH-WA DISTRIBUTING ex 2,031.04; CITY OF NELIGH ut 2,336.74; CJIS OPERATIONAL PROTECTION SVC ex 4,050.00; CULLIGAN ex 97.50; APRIL CURTISS ex 62.50; EAKES OFFICE SOLUTIONS ex 379.34; ELGIN APPLIANCE/MORE ex 199.70; HAROLD KLEIN REPAIR ex 189.68; HILAND DAIRY ex 1,014.96; HILLTOP DRUG ex 193.63; NEBR STATE FIRE MARSHAL AGENCY ex 108.00; NELIGH FAMILY DENTISTRY ex 290.00; NIELSEN INS ex 60.00; PINNACLE BANK ex 392.74; THRIFTWAY MARKET ex 816.11;

Commissary: CASH-WA DISTRIBUTING ex 383.22; KEEFE SUPPLY ex 227.04; NEBR POPCORN SALES ex 66.00; PINNACLE BANK ex 857.91; THRIFTWAY MARKET-NELIGH ex 78.26; Highway Allocation: BOKF, NA ex 308,372.50;

Building: BENJAMIN AVENUE CARPET ex 6,263.57.

Zoning Administrators Report. Approved Administrative Plat.

Road Super Report. Approved RS accept informal bids for cracking/patching repairs.

Authorized submitting presented bills to insurance.

Quarterly Jail Inspection.

Met as a Board of Equalization.

Meeting Adjourned. Antelope County Board of Commissioners

CHARLIE HENERY

Chairman of County Board

Attest: LISA PAYNE /s/

Antelope County Clerk

PUBLISH: October 18, 2023

ZNEZ