Wolfpack JH Volleyball

Here are results from the EPPJ Jr. High Volleyball matches against Riverside.

C Team: 26-24 and 19-25

Ace Serves

Sadie Thiessen: 5

Sam Stuhr: 3

1 Ace: Kylee Lichtenberg, Megan Wright, Lillie Kinney, Kierstyn Eisenhauer, Danny Smidt

B Team 25-16 13-25

Ace Serves

3 aces: Baylee Chessmore, Rylen Schwarting

1 ace: Jovie Vaisvilas, Aubrie Parks

Kills

1 Kill: Brooke Kinney, Jovie Vaisvilas, Mady Kurpgeweit, Quinn Hoefer

2 kills: Kyndal Busteed

4 Kills: Aubrie Parks

A Team 25-15 and 25-21

Ace Serves

3 Aces: Tessa Barlow, Halle Lueking, Elizabeth Moser

2 Aces: Haley Parks, Reese Stuhr, Braelyn Martinsen

Kills

1 kill: Jayda Chessmore,

2 kills: Reese Stuhr, Halle Lueking

3 kills: Haley Parks, Camry Kittelson, Kayton Zwingman,

Set assists

Kayton Zwingman: 9

Submitted by Krista Kravig