Proceedings of the November 12, 2024 Meeting

ANTELOPE COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS

Neligh, Nebraska

November 12, 2024

Chairman opened the meeting. Notice of meeting published as required by statute.

Approved agenda. Approved minutes of the November 4th, 2024, BOC meeting. Public comment.

Approved payroll claims. Approved vendor claims.

General: AMERITAS LIFE INS CORP ins 22,317.89; ANTELOPE CO COURT ex 68.00; ANTELOPE CO TREAS ex 1,600,000.00; APPEARA ex 68.44; APPLIED CONN TECH ex 5,437.78; BLACK HILLS ENERGY ut 199.32; BCBS ins 75,975.12; BODY WORKS ex 5,000.00; BOMGAARS ex 117.90; BROGAN & STAFFORD ex 2,143.79; CARNEY LAW ex 3,802.00; CARQUEST ex 341.33; CASEYS ex 100.04; CITY OF NELIGH ut 1,720.29; CITY OF NELIGH-RECY ut 1,000.00; CITY OF NORFOLK ex 1,500.00; CLEARFLY COMMS ut 156.22; CLERK OF THE DIST COURT ex 36.00; COLDTYPE PUBLISHING ex 759.31; JUDITH COLE ps 10.00; COLONIAL LIFE/ACC INS ins 100.88; CROWNE PLAZA KEARNEY ex 124.95; CUBBYS ex 319.11; DAS STATE ACCTNG ex 1,095.35; DUSTYS ex 344.55; EAKES OFFICE SOL ex 599.89; ECHO ELECTRIC SUPPLY ex 49.80; ELECTION SYSTEMS/SOFTWARE ex 2,131.21; ELGIN ONE STOP ex 158.23; ELGIN REVIEW ex 1,360.51; ELITE OFFICE PRODS ex 406.32; FAIRFIELD INN/SUITES ex 374.85; FED W/H tax 14,552.91; FIRST CONCORD BENEFITS ins 2,723.57; FLOOR MAINTENANCE ex 563.71; GREAT PLAINS COMMS ut 324.38; DARRELL HAMILTON ps 11.00; HAROLD KLEIN REPAIR ex 191.47; IOWA PRISON IND ex 524.12; JACKS UNIFORMS/EQUIP ex 304.89; KLEIN LAW OFC ex 7,881.16; KOINZAN ENT ex 195.00; JOLENE LARSON ex 178.65; LAWNS R US ex 700.00; LIBERTY NATL ins 87.19; LICHTENBERG TIRE ex 24.00; WILLETTA LINDSAY ex 14.00; MADISON CO JUDICIAL DIST BAR ASSN ex 85.00; MADISON NATL LIFE ins 124.68; MARVIN PLANNING CONSULTANTS ex 1,385.00; MICROFILM IMAGING SYSTEMS ex 46.00; DUANE MILLER ps 12.00; MIPS ex 3,904.32; MR S’S ex 496.54; KELLY MUELLER-OLTJENBRUNS ex 44.92; N&B GAS CO ex 60.00; NACO ex 320.00; NATL INS SVC ins 58.50; NEBR ASSN OF CO TREAS ex 360.00; NEBR CHILD SUPPORT ex 643.00; NEBR DEPT OF REV tax 6,786.84; NEBR HEALTH/HUMAN SVCS ex 1,654.88; NEBR SHERIFFS ASSN ex 200.00; NEBR WEED CONTROL ASSN ex 235.00; THOMAS NELSON ex 50.00; NIELSEN INS ex 115.00; VSP-NACO VISION ex 552.22; NCPPD ut 54.35; NPZA NORTHEAST DIST ex 20.00; PATRICIA MAGWIRE ESTATE ex 152.00; LISA PAYNE ex 203.48; PETTY CASH (CO CLERK) ex 38.99; PETTY CASH (CO SHRF) ex 10.99; PINNACLE BANK ex 131.80; PITNEY BOWES POSTAGE ex 5,000.00; PITZER DIGITAL ex 1,576.92; QUILL CORP ex 43.18; JANICE RIDDER ps 10.00; MARLENE SCHINDLER ex 40.30; CAROLINE SIEMS ps 50.00; WEX BANK ex 1,946.14; SOC SEC 28,865.64; STEALTH BROADBAND ut 1,136.76; STRATTON DELAY DOELE CARLSON & BUET ex 1,264.98; T&N ACQUISITION CO ex 120.00; CHUCK THIEMANN ex 40.00; THRIFTWAY MARKET ex 103.75; UNIV OF NEBR-LINCOLN ut 45.02; US CELL ut 640.08; US ID MANUAL ex 95.00; WASHINGTON NATL INS CO ins 285.92; LISA WELDING ex 10.81; BRIEANN WERNER ex 56.94; 319 GRAPHICS ex 2,260.50; Payroll: 209,931.01.

Road/Bridge: AKRS ex 1,455.51; AMERITAS LIFE INS CORP ins 14,371.48; AMH ex 133.00; APPEARA ex 347.60; FIRSTNET, AT&T MOBILITY ut 140.18; B’S ENT ex 6,888.00; BAR U FARMS ex 1,185.87; BAUER BUILT ex 492.00; BLACK HILLS ENERGY ut 251.28; BCBS ins 44,036.76; BOMGAARS ex 1,415.13; CARQUEST ex 3,786.90; CINTAS ex 51.91; CITY OF TILDEN ut 69.93; COLONIAL LIFE/ACC INS ins 18.00; CONSTELLATION ut 17.21; CORNER HARDWARE ex 9.58; CREDIT MGMT SVCS garn 605.91; CUBBYS ex 741.93; ELGIN ONE STOP ex 48.03; ERPPD ut 491.24; EMME SAND/GRAVEL ex 26,913.87; FARMERS PRIDE ex 29,118.59; FED W/H tax 9,857.32; FIRST CONCORD BENEFITS ins 980.78; FRONTIER COMM ut 447.72; GREAT PLAINS COMMS ut 312.63; GRUBB GRINDING ex 19,839.80; HOLT CO COURT ex 124.00; HUSKER STEEL ex 203,585.00; ISLAND SUPPLY WELDING CO ex 228.16; JEBRO ex 387,392.77; JEO CONSULTING GROUP ex 24,267.95; JOHN DEERE ex 53,151.63; K&S DOOR ex 173.00; KAYTON INTERNATL ex 16,679.22; LEIGH KLUTHE ex 20.00; CALEB KREBS ex 130.26; LAZY T ex 5,335.79; LIBERTY NATL ins 235.77; LICHTENBERG TIRE ex 4,676.49; MADISON NATL LIFE ins 55.82; MATTEO SAND/GRAVEL ex 3,553.00; MEDICAL ENT ex 210.00; MISSOURI PETRO PRODS ex 923,384.76; MR S’S ex 810.45; MURPHY TRACTOR-POWER PLAN ex 1,589.51; NATL INS SVC ins 56.75; NEBR DEPT OF REV tax 4,662.38; NPPD ut 183.91; NELIGH AUTO/MACHINE ex 96.76; VSP-NACO VISION ins 331.38; NMC EXCHANGE ex 11,034.15; NCPPD ut 173.35; CHRIS KALLHOFF ex 605.00; PLATTE VALLEY COMMS ex 2,243.56; RAZOR TRACKING ex 975.00; RDO TRUCK CENTER ex 2,666.35; ROSE EQUIPMENT ex 1,099.11; RUETERS RED POWER ex 3,412.87; RYANS TRUCK/TRACTOR ex 3,774.76; SANDS TRUCK SVC/REPAIR ex 128.27; SAPP BROTHER PETRO ex 9,047.05; WEX BANK ex 1,168.23; SOC SEC 20,166.56; SPENCER QUARRIES ex 2,217.56; STA-BILT CONSTRUCTION ex 69,349.98; STEALTH BROADBAND ut 95.56; STRAIGHT-LINE STRIPING ex 5,961.95; TRUCK CENTER ex 649.35; VILLAGE OF BRUNSWICK ut 54.50; VILLAGE OF CLEARWATER ut 77.50; VILLAGE OF ORCHARD ut 164.06; WASHINGTON NATL INS CO ins 277.90; WESTERN OIL II ex 275.29; JONNY DODGE ex 46,850.00; Payroll: 145,841.79

County Visitors Promotion Fund: NELIGH CHAMBER OF COMMERCE ex 700.00; NELIGH-OAKDALE TEAMMATES ex 350.00;

Register of Deeds: MIPS ex 349.80;

Law Enforcement Center: BLACK HILLS ENERGY ut 335.76; BULLER FIXTURE ex 1,575.00; CASH-WA DISTR ex 2,070.42; CITY OF NELIGH ut 1,907.00; JAN CLAUSEN ex 525.00; CULLIGAN ex 66.25; APRIL CURTISS ex 75.00; FAITH REGIONAL HEALTH SVCS ex 1,218.00; HILAND DAIRY ex 434.72; JONNY DODGE ex 1,105.68; MENARDS ex 333.86; MIDWEST ALARM SVCS ex 570.84; NELIGH FAMILY DENTISTRY ex 290.00; O’NEILL PEST CONTROL ex 95.00; PINNACLE BANK ex 113.56; THRIFTWAY MARKET ex 1,708.69; U-SAVE PHARMACY ex 129.66;

Commissary: CASH-WA DISTR ex 165.02; CUBBYS ex 19.99; KEEFE SUPPLY ex 257.76; NEBR POPCORN SALES ex 66.00; PINNACLE BANK ex 1,096.35;

Building: NORTHEAST NEBR HEATING/COOLING ex 572.63.

Correspondence was reviewed. Treasurer’s Fund Balance Report, Treasurer’s Miscellaneous Revenue Report, Treasurer’s Sweep Account Statement, Clerk of the District Court Report, and Sheriff Fee Report for October.

Approved Change Order, Certificate of Substantial Completion, and application for payment for 2024 Micro-surfacing.

Zoning Administrator: Zoning Permit Report.

Approved three (3) promotional grant requests.

Purchased service truck from sealed bids.

Road Superintendent Report: three (3) underground permits were approved.

Met in Executive Sessions.

Meeting Adjourned.

Antelope County Board of Commissioners

CHARLIE HENERY

Chairman of County Board

Attest: LISA PAYNE /s/

Antelope County Clerk

PUBLISH: November 20, 2024

ZNEZ