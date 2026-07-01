Proceedings of the June 23, 2026 Meeting, Antelope County Board of Commissioners

ANTELOPE COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS
Neligh, Nebraska
June 23rd, 2026
Chairman opened the meeting. Notice of meeting published as required by statute.
Approved agenda. Approved minutes of the June 9th, 2026, meeting. Public comments. Reviewed correspondence.
Approved budget adjustments and Resolution.
Clarification of 9-1-1 Agreement it is with Brown County, not Rock as was on the agenda on the 9th of June.
Approved vendor claims.
General: ANT CO SHRF ex 490.76; APPEARA ex 80.50; APPLIED CONN TECH ex 14,336.96; BLACK HILLS ENERGY ut 459.09; COMFORT INN ex 279.90; CORNHUSKER STATE IND ex 5,184.00; EAKES OFC SOL ex 102.73; ELGIN APPLIANCE ex 2,215.47; ELITE OFC PRODS ex 623.84; FITZGERALD, VETTER & TEMPLE ex 9,250.10; GOV FORMS/SUPPLIES ex 5,580.00; IOWA PRISON IND ex 492.35; JACKS UNIFORMS ex 1,119.99; KLEIN LAW ex 8,498.73; HAROLD KLEIN ex 182.18; THOMAS KRAUSE ex 52.73; BOB KRUTZ ex 40.60; BROOKE KUMM ex 8.05; MAD CO TREAS ex 418.03; MIDWEST AUTO FIRE SPRINKLER ex 311.00; DAVID MILLER ex 28.50; NE NEBR JUVENILE ex 5,642.50; PETTY CASH (CO SHRF) ex 5.34; PITZER DIGITAL ex 48.64; QUILL CORP ex 488.15; KURT RAKOW ex 42.75; SHAFFER COMMS ex 15,647.97; STEALTH BROADBAND ut 1,141.05; RON THIELE ex 28.50; THRIFTWAY ex 11.90; ULINE ex 455.17; WAYNE CO TREAS ex 3,420.53; LISA WELDING ex 422.50; MEGAN WINGATE ex 136.54; GREG WORTMAN ex 85.50; DAN ZWINGMAN ex 16.80; LISA PAYNE ex 57.00; ANT CO TREAS ex 500,000.00 ; BEAR GRAPHICS ex 1,268.85; FIRST CONCORD ex 601.12;
Road/Bridge: BRYCE ANDERSON ex 21,600.00; APPEARA ex 76.47; BLACK HILLS ENERGY ut 430.81; BLACKBURN MFG ex 1,426.90; BLACKSTRAP TRAILER ex 306.72; BOMGAARS ex 1,977.79; BOONE CO HEALTH CENTER ex 110.00; CONSTELLATION ut 115.65; CORNER SVC ex 260.00; FARMERS PRIDE ex 27,616.91; GRUBB GRINDING ex 12,688.65; JOEL SINCLAIR ex 125,787.54; JEBRO ex 228,925.44; LICHTENBERG TIRE ex 194.00; NMC ex 2,362.42; NPPD ut 195.28; RDO TRUCK ex 15,144.52; ROSE EQUIP ex 2,313.50; SAPP BRO PETRO ex 4,318.82; STEALTH BROADBAND ut 95.74; LOIS SCHRUNK ex 800.00; TINSLEY GRAIN ex 1,395.00; TWO RIVERS AUTO PARTS ex 1,448.10; VILLAGE OF CLEARWATER ex 89.50; FRONTIER COMM ut 969.90; LAWSON PRODS ex 269.67; MATTEO SAND & GRAVEL ex 8,763.72; AMH ex 76.00; FIRST CONCORD ex 1,999.40;
Law Enforcement: CASH-WA DISTR ex 824.73; CULLIGAN ex 95.75; FAITH HEALTH ex 548.00; NELIGH FAMILY DENTISTRY ex 333.00;
Commissary: CASH-WA DISTR ex 423.26; CHARM-TEX ex 911.80.
No report from Zoning Administrator.
No action on HHS front desk safety, and security cameras.
Road Superintendent Report. Approved 29 oversize permits.
Meeting Adjourned.
Antelope County Board of Commissioners
CHARLIE HENERY
Chairman of County Board
Attest: LISA PAYNE /s/
Antelope County Clerk
PUBLISH: July 1, 2026
ZNEZ