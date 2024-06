Proceedings of the June 11, 2024 Meeting Antelope County Board of Commissioners

ANTELOPE COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS

Neligh, Nebraska

June 11th, 2024

Chairman opened the meeting. Notice of meeting published as required by statute.

Approved agenda. Cancelled action on radio replacement. Approved minutes of the 6-4-2024 BOC Meeting. Called for public comment.

Approved Payroll.

Approved Vendor Claims.

General: A RIFKIN CO ex 89.88; AMAZON CAPITAL SVCS ex 110.98; AMERITAS LIFE INS CORP ex 21,513.58; ANTELOPE CO COURT ex 34.00; ANTELOPE CO SHERIFF ex 18.70; APPEARA ex 35.31; APPLIED CONN TECH ex 5,060.85; BLACK HILLS ENERGY ut 846.49; BCBS ins 66,316.22; BOB BARKER CO ex 69.98; BOYDS NETWORK SOLUTIONS ex 760.00; BRITE ex 6,092.00; C&R SUPPLY ex 418.99; CARNEY LAW ex 3.00; CASEYS ex 99.93; CENTEC CAST METAL PRODS ex 1,076.64; CITY OF NELIGH ut 1,825.00; CITY OF NELIGH-RECY ut 1,000.00; JAN CLAUSEN ex 525.00; CLERK OF THE DIST COURT ex 37.00; COLDTYPE PUBLISHING ex 1,548.96; JUDITH COLE ex 10.00; COLONIAL LIFE/ACC INS ins 100.88; CONSOLIDATED MGT CO ex 358.85; COPPLE ROCKEY & MCKEEVER PC ex 906.42; THE COUNCIL HOLDING CO ex 200.00; CRAIG SMITH ex 24.02; CUBBYS ex 503.69; DAS STATE ACCTG ex 1,095.35; DOUGLAS CO SHERIFF ex 10.10; DUSTYS ex 428.31; EAKES OFFICE SOLUTIONS ex 164.95; ELECTION PR 2024 POLL WORKERS ex 9,743.64; ELGIN ONE STOP ex 189.63; ELGIN REVIEW ex 409.87; ELITE OFFICE PRODS ex 5,339.51; EMBASSY SUITES ex 107.00; EWALT LAW OFFICE ex 983.40; FED W/H tax 13,234.02; FIRST CONCORD BENEFITS ins 2,100.69; GREAT PLAINS COMM ut 325.19; DARRELL HAMILTON ps 11.00; HOLMES CO SHERIFF’S OFFICE ex 25.00; HOLT CO SHERIFF ex 34.10; JACKS UNIFORMS/EQUIP ex 196.89; LAWNS R US ex 2,950.00; LEAFY SPURGE WORKING TASK FORCE ex 50.00; LIBERTY NATL ins 87.19; LICHTENBERG TIRE ex 51.59; LOFFLER COMPANIES ex 638.40; MADISON NATL LIFE ins 162.78; MARVIN PLANNING CONSULTANTS ex 580.00; MAXIMUS CONSULTING ex 383.85; MICROFILM IMAGING SYSTEMS ex 122.00; DUANE MILLER ps 12.00; MIPS ex 3,409.70; NACO ex 2,349.70; NATL INS SVC ins 53.25; NEBR CHILD SUPPORT PMT CENTER ex 643.00; NEBR DEPT OF REV tax 6,491.06; NEBR HEALTH/HUMAN SVCS ex 90.00; NIRMA ex 107,037.00; VSP-NACO VISION ins 584.06; NCPPD ut 121.55; NORTHEAST NEBR HEATING/COOLING ex 15,320.23; O’NEILL PEST CONTROL ex 160.00; OLD MILL SALES/REPAIR ex 790.95; LISA PAYNE ex 199.97; PETTY CASH (CO CLERK) ex 15.00; PETTY CASH (CO DIST COURT) ex 45.00; PINNACLE BANK ex 40.49; PITNEY BOWES LEASE ex 864.18; PITNEY BOWES POSTAGE ex 5,000.00; PITZER DIGITAL ex 2,527.15; QUILL CORP ex 783.70; JANICE RIDDER ps 10.00; BILL KACZOR ex 384.00; SANNE REPAIR ex 20,106.43; CAROLINE SIEMS ps 25.00; SOC SEC 29,256.46; STEALTH BROADBAND ut 1,140.24; STRATTON DELAY DOELE CARLSON & BUET ex 7,319.68; CHUCK THIEMANN ex 40.00; THRIFTWAY MARKET ex 20.87; UNIV OF NEBR-LINCOLN ut 45.02; US CELL ut 639.38; WASHINGTON NATL INS ins 285.92; WESTERN OIL II ex 134.91; MEGAN WINGATE ex 671.76; 319 GRAPHICS ex 142.00; ANTELOPE CO TREAS ex 500,000.00; WEX BANK ex 1,063.22; Payroll 147,951.40;

Road/Bridge: AKRS ex 2,111.99; AMERITAS LIFE INS CORP ins 14,481.64; AMH ex 328.00; FIRSTNET ut 139.98; B’S ENTERPRISES ex 43,461.02; BARCO MUNICIPAL PRODS ex 606.16; BLACK HILLS ENERGY ut 713.12; BLACKBURN MFG ex 542.50; BCBS ins 45,143.52; BOMGAARS ex 3,370.39; BOONE CO HEALTH CENTER ex 220.00; CARHART LUMBER ex 60.66; CARQUEST ex 1,067.77; CINTAS ex 364.70; CITY OF NELIGH ut 12.00; CITY OF TILDEN ut 70.05; COLONIAL LIFE/ACC INS ins 18.00; COLONIAL RESEARCH CHEMICAL COR ex 638.30; CONSTELLATION ut 408.21; CREDIT MGT SVCS garn 536.39; CUBBYS ex 516.81; DUSTYS ex 237.79; ELGIN BODY/GLASS ex 40.00; ELGIN ONE STOP ex 16.04; ERPPD ut 549.32; EMME SAND/GRAVEL ex 27,610.37; FARMERS PRIDE ex 24,505.39; FED W/H tax 9,066.99; FIRST CONCORD BENEFITS ins 2,397.19; FRONTIER COMM ut 444.93; GREAT PLAINS COMM ut 276.50; HOMETOWN STATION ex 62.68; ISLAND SUPPLY WELDING CO ex 228.16; JEO CONSULTING GROUP ex 28,785.00; JONNY DODGE ex 7,713.43; KAYTON INTERNATL ex 3,300.08; KNIFE RIVER MIDWEST ex 8,064.00; LAWSON PRODS ex 188.41; LIBERTY NATL ins 235.77; LICHTENBERG TIRE ex 109.26; MADISON NATL LIFE ins 77.09; MATTEO SAND/GRAVEL ex 9,691.87; MEDICAL ENTERPRISES ex 251.25; MIDWEST COATINGS CO ex 17,177.44; MR S’S ex 1,365.60; MURPHY TRACTOR-POWER PLAN ex 15,127.27; NATL INS SVC ins 56.75; NEBR CHILD SUPPORT PMT CENTER ex 153.00; NEBR DEPT OF REV tax 4,435.63; NPPD ut 184.24; NELIGH AUTO/MACHINE ex 221.31; NIRMA ex 98,110.00; VSP-NACO VISION ins 418.79; NMC EXCHANGE ex 2,593.69; NCPPD ut 576.71; NNTC ut 74.41; ORCHARD LUMBER ex 23.92; QUALITY IRON/METAL ex 462.18; QUICK SERVE OIL ex 220.25; RAZOR TRACKING ex 975.00; RDO TRUCK CENTER ex 1,644.44; ROAD BUILDERS ex 6,026.86; ROSE EQUIPMENT ex 506.26; ROYAL ONE STOP ex 418.97; RUETER’S RED POWER ex 204.25; RYAN’S TRUCK/TRACTOR ex 1,290.74; SANDS TRUCK SVC ex 8,239.67; SAPP BROTHER PETRO ex 7,006.14; SCHLECHT TRUCKING ex 3,294.27; WEX BANK ex 1,231.67; SIOUX CITY TARP ex 5,814.66; SOC SEC 20,245.82; SPENCER QUARRIES ex 2,227.56; SPUD CONSTRUCTION ex 130,435.21; STEALTH BROADBAND ut 95.31; SUPER 8 BY WYNDHAM ex 104.04; TRUCK CENTER OF NORFOLK ex 17,429.93; ULINE ex 167.57; VILLAGE OF BRUNSWICK ut 109.00; VILLAGE OF CLEARWATER ut 75.50; VILLAGE OF ORCHARD ut 82.03; WASHINGTON NATL INS ins 277.90; WESTERN OIL II ex 277.56; Payroll 102,235.59;

County Visitor Promotion: NELIGH CHAMBER OF COMMERCE ex 350.00; NELIGH MILLS HISTORICAL SITE ex 175.00;

Register of Deeds: MIPS ex 347.80;

Law Enforcement Center: AMH ex 321.00; BLOOD PHARMACY ex 13.89; BOMGAARS ex 1,035.58; CASH-WA DISTRIBUTING ex 1,706.23; CITY OF NELIGH ut 2,142.08; CULLIGAN ex 92.50; EAKES OFFICE SOLUTIONS ex 44.10; ELGIN PHARMACY ex 54.91; HEARTLAND FIRE PROTECTION ex 362.80; HILAND DAIRY ex 683.54; MORPHO USA ex 5,686.00; JUSTICE DATA SOLUTIONS ex 5,925.00; CANDIS KURPGEWEIT ex 75.00; LYNN PEAVEY CO ex 78.11; MADISON CO SHERIFF ex 50.00; PINNACLE BANK ex 220.58; ELINOR RICHART ex 75.00; AMBER SCHEER ex 52.50; THRIFTWAY MARKET ex 538.82; U-SAVE PHARMACY ex 16.99; ULINE ex 621.57;

Commissary: BOB BARKER CO ex 27.86; CASH-WA DISTRIBUTING ex 607.05; CHARM-TEX ex 524.40; COMBINED PUBLIC COMMS ex 1,000.00; CUBBYS ex 41.14; KEEFE SUPPLY CO ex 528.96; NEBR POPCORN SALES ex 132.00; PINNACLE BANK ex 474.20; THRIFTWAY MARKET ex 45.88; ULINE ex 252.00.

Correspondence was reviewed. Treasurer’s sweep account report, Treasurer’s Fund Balance Report, Treasurer’s Miscellaneous Fee Report; Clerk of the District Court Fee Report, and Sheriff’s Fee Report for May.

Zoning Administrator Report – approved two (2) administrative plats. Permit report reviewed.

Approved two (2) promotional grants. Denied improvement grant.

Approved public hearing resolution, set for July 2nd, 2024.

Met with landowner regarding drainage and culvert size.

Approved interlocal agreement with Knox County regarding bridge replacement. Approved emergency culvert upgrade on 839th Road.

Road Superintendent Report: Approved one (1) access permit, one underground permit and five (5) oversize permits.

Meeting Adjourned.

Antelope County Board of Commissioners

CHARLIE HENERY

Chairman of County Board

Attest: LISA PAYNE /s/

Antelope County Clerk

PUBLISH: June 19, 2024

ZNEZ