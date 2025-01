Proceedings of the January 14, 2025 Meeting, The Antelope County Board of Commissioners

ANTELOPE COUNTY BOARD

OF COMMISSIONERS

Neligh, Nebraska

January 14th, 2025

Vice-chairman opened the meeting. Notice of meeting published as required by statute.

Approved agenda. Approved minutes of the January 7th, 2025 Meeting. Public comments.

Approved payroll.

Approved vendor claims.

General: AKRS ex 57.04; AMERITAS LIFE INS CORP ins 20,976.66; ANTELOPE CO COURT ex 51.00; APPEARA ex 34.22; APPLIED CONN TECH ex 5,302.48; BLACK HILLS ENERGY ut 1,555.72; BLACKBURN MFG ex 165.30; BCBS ins 74,728.07; BLUE360 MEDIA ex 198.90; BOB BARKER CO ex 89.98; BOYDS NETWORK SOL ex 140.00; BROGAN & GRAY ex 1,620.74; BUTCHS BODY SHOP ex 240.00; CARNEY LAW ex 10,043.80; CASEYS ex 80.27; CITY OF NELIGH ut 3,093.01; CITY OF NELIGH-RECY ut 1,000.00; CITY OF NORFOLK ex 25,817.00; CLEARFLY COMMS ut 158.90; CLERK OF THE DIST COURT ex 74.00; COLDTYPE PUB ex 188.71; JUDITH COLE ps 10.00; COLONIAL LIFE & ACC INS ins 100.88; CUBBYS ex 409.88; DAS STATE ACCTG ex 1,095.35; DRIVERS LIC GUIDE CO ex 33.95; DUSTYS ex 922.84; EAKES OFC SOL ex 2,218.48; ELECTION SYSTEMS & SOFTWARE ex 230.00; ELGIN ONE STOP ex 267.94; Elgin Review ex 23.81; ELITE OFC PRODS ex 240.80; EXTRA PACKAGING ex 644.22; FED W/H tax 12,739.30; FIRST CONCORD BENS ins 5,376.72; GOV FORMS & SUPPLIES ex 515.00; GREAT PLAINS COMMS ut 326.36; DARRELL HAMILTON ps 11.00; HOLIDAY INN EXPRESS-KEARNEY ex 1,249.50; HOLIDAY INN ex 269.90; IOWA PRISON IND ex 330.66; JONNY DODGE ex 2,864.90; KIESLER POLICE SUPPLY ex 640.62; LIBERTY NATL ins 87.19; LICHTENBERG TIRE ex 24.00; MADISON CO SHRF ex 40.90; MADISON NATL LIFE ins 123.53; DECISION INSIGHT INFO GROUP ex 1,086.40; MICROFILM IMAGING SYSTEMS ex 122.00; DUANE MILLER ps 12.00; MIPS ex 3,336.42; NACO PLANNING & ZONING ASSOC ex 40.00; NATL INS SVC ins 58.50; NATL SHRF’S ASSN ex 125.00; NEBR DIST COURT CLERK ASSN ex 50.00; NEBR ASSESSOR ASSN ex 100.00; NEBR CHILD SUPPORT PMT CNTR ex 643.00; NEBR DEPT OF REV tax 5,975.74; NEBR HEALTH & HUMAN SVCS ex 90.00; NEBR WEED CONTROL ASSN ex 150.00; NELIGH POSTMASTER ex 188.00; THOMAS NELSON ex 44.91; NIELSEN INS ex 40.00; VSP – NACO VISION ins 542.60; NCPPD ut 55.24; PAPER TIGER SHREDDING ex 935.10; LISA PAYNE ex 535.77; PINNACLE BANK ex 349.42; PITZER DIGITAL ex 266.79; PROTEX CENTRAL ex 175.00; REGION IV ex 2,808.00; REGION 4 BEHAVIORAL HEALTH SYSTEM ex 6,197.00; JANICE RIDDER ps 10.00; SECRETARY NEWMA ex 100.00; SEC OF STATE ex 20.00; CAROLINE SIEMS ps 25.00; WEX BANK ex 1,560.93; SOC SEC 27,732.06; STEALTH BROADBAND ut 1,136.76; THRIFTWAY MARKET ex 37.88; UNIV OF NEBR-LINCOLN ut 45.02; US CELL ut 640.08; WASHINGTON NATL INS ins 285.92; LISA WELDING ex 75.00; MEGAN WINGATE ex 200.93; GREG WORTMAN ex 105.30; 319 GRAPHICS ex 122.50; ANTELOPE CO TREAS ex 100,000.00; PETTY CASH (CO CLERK) ex 10.00; Payroll: 140,420.72

Road/Bridge: AKRS ex 2,941.78; AMERITAS LIFE INS CORP ins 12,889.02; APPEARA ex 137.44; FIRSTNET ut 140.18; ATCO INTERNATL ex 1,333.75; BARCO ex 812.61; BECKMAN LUMBER ex 309.53; BLACK HILLS ENERGY ut 1,456.70; BLACKSTRAP ex 621.31; BCBS ins 45,256.52; BOMGAARS ex 3,588.38; GARY BORER ex 1,581.00; CARHART LUMBER ex 131.33; CARQUEST ex 1,627.49; CAT FIN SVCS ex 40,836.22; CINTAS ex 4.98; CITY OF ELGIN ut 192.69; CITY OF NELIGH ut 12.00; CITY OF TILDEN ut 71.20; COLONIAL LIFE & ACC INS ins 18.00; COLONIAL RESEARCH CHEMICAL COR ex 863.80; CONSTELLATION ut 121.83; CORNER HARDWARE ex 38.98; CREDIT MNGT SVCS garn 501.72; CUBBYS ex 585.86; DUSTYS ex 128.68; ELGIN COMMUNITY CNTR ex 312.50; ELGIN ONE STOP ex 72.40; ERPPD ut 628.88; EMME SAND & GRAVEL ex 13,122.72; FARMERS PRIDE ex 13,820.10; FED W/H tax 8,250.05; FIRST CONCORD BENS ins 2,992.69; FRONTIER COMM ut 477.62; GIS WORKSHOP ex 1,837.50; GREAT PLAINS COMMS ut 312.85; TIM GRUBB ex 24,795.09; HOLT CO TIRE ex 1,059.60; HUBEL WELDING & IRON ex 1,600.62; ISLAND SUPPLY WELDING ex 228.16; JEO ex 13,982.50; JONNY DODGE ex 2,922.84; K&S DOOR ex 400.75; KAYTON INTERNATL ex 5,236.00; KELLY SUPPLY ex 495.77; LEIGH KLUTHE ex 39.00; LAZY T ex 753.95; LIBERTY NATL ins 154.27; LICHTENBERG TIRE ex 799.14; MADISON NATL LIFE ins 55.82; MESCHERS AUTO BODY ex 170.00; MTS TREE SVC ex 250.00; JOSHUA MITCHELL ex 100.00; MR S’S ex 743.44; N&B GAS CO ex 930.31; NATL INS SVC ins 56.75; NEBR DEPT OF REV tax 3,856.90; NEBR DEPT OF REV – FUEL TAX ex 2,450.00; NPPD ut 288.01; NELIGH AUTO & MACHINE ex 423.34; VSP – NACO VISION ins 312.07; NMC EXCHANGE ex 37,505.33; NCPPD ut 259.68; ORVALS AUTO SVC ex 16.90; LISA PAYNE ex 62.50; QUALITY IRON & METAL ex 147.77; QUICK SERVE OIL ex 5,591.65; RAZOR TRACKING ex 975.00; RDO TRUCK CNTR ex 626.70; ROAD BUILDERS ex 8,320.92; ROYAL ONE STOP ex 906.29; RYAN SCHRUNK ex 4,043.77; SAPP BRO PETRO ex 2,778.18; WEX BANK ex 536.85; SOC SEC 18,165.24; STEALTH BROADBAND ut 95.56; ULINE ex 694.02; VILLAGE OF BRUNSWICK ut 109.00; VILLAGE OF ORCHARD ut 82.03; WASHINGTON NATL INS ins 277.90; WESTERN OIL II ex 131.00; 319 GRAPHICS ex 542.00; Payroll: 91,924.33

County Visitors Promotion: NEW MOON COMMUNITY THEATER ex 350.00;

Register of Deeds: MIPS ex 349.80;

Veterans Aid: ANTELOPE CO VETS SVC OFC ex 40.00;

Inheritance: NMC EXCHANGE ex 398,200.00;

Law Enforcement: BLACK HILLS ENERGY ut 420.67; CASH-WA DISTR ex 1,323.62; CITY OF NELIGH ut 2,556.96; STEPHEN CAREY ex 2,700.00; CORNHUSKER STATE IND ex 293.00; CULLIGAN ex 83.75; APRIL CURTISS ex 147.00; DEANS MARKET ex 343.20; FAITH REGIONAL HEALTH SVCS ex 810.00; HILAND DAIRY ex 637.05; NELIGH FAMILY DENTISTRY ex 107.00; O’NEILL PEST CONTROL ex 95.00; PINNACLE BANK ex 117.44; THRIFTWAY MARKET ex 159.33;

Commissary: CASH-WA DISTR ex 304.30; COMBINED PUBLIC COMMS ex 500.00; CUBBYS ex 13.46; KEEFE SUPPLY ex 299.52; NEBR POPCORN SALES ex 99.00; PINNACLE BANK ex 522.16; THRIFTWAY MARKET ex 124.59.

Re-organization and appointment of Board Chairman and Vice Chairman.

Correspondence was reviewed.

Set 2025 holidays and committee appointments.

2025 Appointments of Veterans Service Officer, Weed Superintendent, Zoning Administrator, County Surveyor and Highway Superintendent.

Decembers Sheriff Fee Report. Zoning Permit Report yearly permit report.

Zoning Administrators Report. Yearly permit report.

Approved update to right of way structure placement permits and resolution.

Road Superintendent Report. Approved oversize permit.

Approved 2025 Depositories. Appointed legal newspapers.

Opened bids for Museum Roof and tabled for review.

Meeting Adjourned.

Antelope County Board of Commissioners

CHARLIE HENERY

Chairman of County Board

Attest: LISA PAYNE /s/

Antelope County Clerk

PUBLISH: January 22, 2025

ZNEZ