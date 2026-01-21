Proceedings of the January 13, 2026 Meeting, The Antelope County Board of Commissioners

ANTELOPE COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS
Neligh, Nebraska
January 13th, 2026
Chairman opened the meeting. Notice of meeting published as required by statute.
Approved agenda. Approved minutes of the January 6th, 2026 Meeting. Public comments.
Set Official Wages for 2027-2030.
Approved payroll.
Approved vendor claims.
General: AMERITAS ins 24,019.79; ANTELOPE CO COURT ex 149.00; ANTELOPE CO SHRF ex 487.19; APPEARA ex 80.50; APPLIED CONN TECH ex 5,939.90; FIRSTNET ut 652.60; BEAR GRAPHICS ex 519.90; BLACK HILLS ENERGY ut 1,601.43; BCBS ins 77,710.73; BLUE360 MEDIA ex 205.53; BOYDS ELECTRICAL SVC ex 1,704.74; DEB BRANSTITER ex 32.00; BROGAN & STAFFORD ex 1,322.32; BROGAN LAMMLI ex 2,871.95; BUTCHS BODY SHOP ex 198.00; CASEYS ex 129.17; CITY OF NELIGH ut 2,802.04; CITY OF NELIGH-RECY ut 1,000.00; CLERK OF THE DIST COURT ex 36.00; COLDTYPE PUB ex 85.18; JUDITH COLE ps 10.00; COLONIAL LIFE ins 108.40; CORNHUSKER STATE IND ex 34.00; CUBBYS ex 900.53; GRANT HITCHCOCK ex 1,275.00; DAS STATE ACCT ex 1,214.60; DRIVERS LIC GUIDE ex 33.95; EAKES OFC SOL ex 973.41; ELGIN ONE STOP ex 25.00; ELGIN REVIEW ex 181.37; ELITE COURT REPORTING SVC ex 278.95; ELITE OFC PRODS ex 382.49; FED W/H tax 14,112.57; FIRST CONCORD ins 2,492.89; GREAT PLAINS COMMS ut 325.36; GT DISTR ex 444.00; DARRELL HAMILTON ps 11.00; HOLIDAY INN EXPRESS ex 1,874.25; JAMIE MILLER ex 3,747.00; JONNY DODGE ex 70.15; KLEIN LAW OFC ex 5,469.30; LIBERTY NATL ins 87.19; MADISON NATL LIFE ins 133.04; DECISION INSIGHT INFO GROUP ex 1,082.15; MARVIN PLANNING CONSULTANTS ex 675.00; MICROFILM IMAGING SYSTEMS ex 122.00; MID-STATES ORGANIZED CRIME INFO CTR ex 100.00; DUANE MILLER ps 12.00; MIPS ex 3,244.04; MUTUAL OF OMAHA ins 992.24; N&B GAS ex 60.00; NACO ex 410.00; NACO PLANNING & ZONING ASSOC ex 40.00; NATL INS SVC ins 58.50; NATL SHRFF’S ASSN ex 125.00; NEBR ASSESSOR ASSN ex 100.00; NEBR DEPT OF REV tax 6,137.55; NEBR EMERGENCY SER COMM ASSN ex 15.00; NEBR WEED CONTROL ASSN ex 150.00; NEBRASKA.GOV ex 1,000.00; NELIGH POSTMASTER ex 198.00; VSP-NACO VISION ins 544.57; NCPPD ut 66.21; NORTHLAND BUSINESS SYSTEMS ex 390.00; OLD MILL SALES & REPAIRS ex 2,122.00; LISA PAYNE ex 223.07; PITZER DIGITAL ex 849.87; PROTEX CENTRAL ex 185.00; QUILL CORP ex 505.88; REGION 4 BEHAVIORAL HEALTH SYSTEM ex 6,044.00; JANICE RIDDER ps 10.00; CAROLINE SIEMS ps 25.00; WEX BANK ex 1,042.56; SNIDER MEMORIAL FUNERAL HOME ex 515.00; SOC SEC 31,038.48; STEALTH BROADBAND ut 1,141.06; SUNFLOWER LAW ex 2,006.25; TRUSTMARK ins 243.67; TYLER TECH ex 1.00; UNIV OF NEBR-LINCOLN ut 45.02; VETS OF FOREIGN WARS ex 122.00; WASHINGTON NATL ins 285.92; WESTERN OIL II ex 989.09; ANTELOPE CO TREAS ex 300,000.00; ANTELOPE CO SHRF ex 385.52; PINNACLE BANK ex 118.24; PAYROLL 157,733.61;
Road/Bridge: AKRS ex 667.53; AMERITAS ins 13,949.86; BRYCE ANDERSON ex 430.00; AMH ex 95.00; APPEARA ex 77.03; FIRSTNET ut 141.88; B’S ENT ex 2,385.00; BLACK HILLS ENERGY ut 1,599.49; BLACKSTRAP ex 1,084.50; BCBS ins 60,741.08; BOMGAARS ex 2,965.21; BOYDS ELECTRICAL SVC ex 95.10; BOYDS NETWORK SOL ex 510.00; CARHART LUMBER-NELIGH ex 226.72; CARHART LUMBER-TILDEN ex 44.10; CITY OF ELGIN ut 198.52; CITY OF NELIGH ut 56.20; CITY OF TILDEN ut 70.22; COLONIAL LIFE ins 370.83; COLONIAL RESEARCH CHEMICAL COR ex 553.60; CONNOT TIRE PROS ex 341.94; CONSTELLATION ut 186.58; CORDELLS ATV REPAIR ex 229.95; CORNER HARDWARE ex 20.98; CREDIT MNGMT SVCS garn 571.30; CUBBYS ex 713.27; DEPT OF CORRECTIONAL SVCS ex 900.00; DIXON CONSTRUCTION ex 108,300.36; DUSTYS ex 270.02; ELGIN COMMUNITY CENTER ex 360.00; ELGIN ONE STOP ex 66.53; ERPPD ut 414.48; EMME SAND & GRAVEL ex 22,243.08; FARMERS PRIDE ex 15,749.55; FED W/H tax 8,121.33; FIRST CONCORD ins 2,585.19; FRONTIER COMM ut 730.83; FUNK CONSTRUCTION ex 780.00; GREAT PLAINS COMMS ut 345.97; GRUBB GRINDING ex 41,261.10; DALE STELLING ex 170.28; HOLIDAY INN EXPRESS ex 749.70; ISLAND SUPPLY WELDING CO ex 228.16; JOEL SINCLAIR ex 31,470.75; JEO CONSULTING GROUP ex 23,401.75; JONNY DODGE ex 1,579.74; KAYTON INTERNATL ex 8,095.50; LEIGH KLUTHE ex 43.97; LAWSON PRODS ex 152.07; LAZY T TIRE ex 37.28; LIBERTY NATL ins 154.27; LICHTENBERG TIRE ex 80.00; MADISON NATL LIFE ins 64.77; MATTEO SAND & GRAVEL ex 316.89; MEDICAL ENT ex 180.00; MURPHY TRACTOR ex 3,867.05; MUTUAL OF OMAHA ins 776.73; N&B GAS ex 937.65; NATL INS SVC ins 56.75; NATL SIGN CO ex 276.51; NEBR CHILD SUPPORT garn 937.00; NEBR DEPT OF REV tax 3,581.64; NPPD ut 283.27; NELIGH AUTO & MACHINE ex 812.16; NIRMA ex 702.00; VSP-NACO VISION ins 397.90; NMC EXCHANGE ex 19,334.05; NCPPD ut 288.24; NNTC ut 75.05; OLD MILL SALES & REPAIRS ex 9,560.00; PLATTE VALLEY COMMS ex 3,582.07; QUALITY IRON & METAL ex 1,126.10; QUICK SERVE OIL CO ex 695.72; RAZOR TRACKING ex 1,225.00; ROYAL ONE STOP ex 375.35; RYAN’S TRUCK & TRACTOR REPAIR ex 151.46; SANDS TRUCK SVC ex 44.38; SAPP BROTHER PETRO ex 3,710.29; RAY SCHLECHT ex 135.00; WEX BANK ex 654.95; SOC SEC 19,112.66; STATE OF NEBR DEPT OF REV – MOTOR FUELS ex 3,400.00; STEALTH BROADBAND ut 95.75; SWITZER WELDING-BRIAN ex 885.00; TRUCK CENTER ex 2,672.93; TRUSTMARK ins 340.19; TWO RIVERS AUTO PARTS ex 1,687.72; VILLAGE OF BRUNSWICK ut 109.00; VILLAGE OF CLEARWATER ut 373.50; VILLAGE OF ORCHARD ut 82.80; WASHINGTON NATL ins 99.60; WESTERN OIL II ex 730.05; PAYROLL 95,758.35;
Register of Deeds: MIPS ex 361.20;
Veterans Aid: ANTELOPE CO VETS SVC OFC ex 1,776.60;
Inheritance: GUARANTEE ROOFING ex 26,776.00;
Law Enforcement: AED BRANDS ex 1,973.27; BLACK HILLS ENERGY ut 366.62; BOMGAARS ex 90.34; BOYDS NETWORK SOL ex 1,235.68; CASH-WA DISTR ex 2,027.00; CITY OF NELIGH ut 2,521.34; CULLIGAN ex 95.75; FAITH REGIONAL HEALTH SVCS ex 540.00; FLOCK GROUP ex 12,000.00; HILAND DAIRY ex 425.93; MENARDS ex 123.51; MIDWEST RESTAURANT SUPPLY ex 1,379.02; NELIGH FAMILY DENTISTRY ex 341.00; REASSURANCE SOL ex 900.00; THRIFTWAY ex 481.73; DENDINGER DRUG ex 42.87; TRANE U S ex 5,309.00; WARREN GARAGE DOOR ex 480.50; PINNACLE BANK ex 78.90;
Commissary: CASH-WA DISTR ex 650.88; FEET FIRST MEDICAL PEDICURE ex 50.00; KEEFE SUPPLY ex 191.36; PINNACLE BANK ex 707.17;
Building: GUARANTEE ROOFING ex 75,000.00.
Re-organization and appointment of Board Chairman and Vice Chairman.
Correspondence was reviewed.
Zoning Administrators Report.
Set 2026 committee appointments.
2025 Appointments of Veterans Service Officer, Weed Superintendent, Zoning Administrator, County Surveyor and Highway Superintendent.
Decembers Sheriff Fee Report. Treasurer’s Fund Balance, Miscellaneous Revenue, and Sweep Account Statement. Clerk of District Court fee report. Zoning Permit Report. December Zoning Permit Report.
Road Superintendent Report.
Met in executive session – personnel issues.
Meeting Adjourned.
Antelope County Board of Commissioners
CHARLIE HENERY
Chairman of County Board
Attest: LISA PAYNE /s/
Antelope County Clerk
PUBLISH: January 21, 2026
