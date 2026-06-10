Rittscher, Erickson on White team for all-star game

NORFOLK — Elgin Public/Pope John will be well represented at the 2026 Northeast Nebraska All-Star Football Classic in Norfolk.
Jarek Erickson and Trey Rittscher will be member of the White team that takes the field for the annual all-star game.
The game will be played on Friday, June 12. Kickoff will be at 7 p.m.
Chris Koozer of Norfolk High will lead the White Team and Johnnie Ostermeyer of Crofton will lead the Red Team.
Joining Koozer on the White side will be Matt Skiff and Ken Swanson (Norfolk), Ryan Miller (Lyons-Decatur Northeast), Dalton Tremayne (West Point Beemer), and Kalin Koch from Twin River.
Joining Ostermeyer on the Red sideline will be John Connot (Crofton), Jaxson Kant (Lutheran High Northeast), Andy Osborne (West Holt), Tyler Legate (Pierce) and Jon Baue (Wausa Osmond).
Playing in the game will be:
RED Team:
Hayden Bauer, Pierce
Jace Jorgensen, Wayne
Gage Hedstrom, St. Marys
Porter Mathews, O’Neill
Callen Marshall, NC
Drew Schmaderer, Stuart
Reece Heineman, Pender
Nathan Timmerman, NC
Breiton Whitmire, Cedar Catholic
Lane Bybee, St. Marys
Jace Panning, Crofton
Marek Dvorak, West Holt
Jackson Lynde, Crofton
Mason Krause, Hartington-Newcastle
Kotner Koch, Wynot
Carter Kelly, Hartington-Newcastle
Brady Hochstein, Cedar Catholic
Bryce Lindstrom, Pierce
Taven Ocampo, Wayne
Brock Jeannoutot, Bloomfield
Grady Welke, O’Neill
Sam Wiebelhaus, Cedar Catholic
Edwin Alarcon, Norfolk Catholic
Cody Smith, Bloomfield
Noah Manchester, O’Neill
Jared Rutar, Cedar Catholic
Aiden Gallop, LHNE
Carter Wiese, Wayne
Christian Nordby, Pierce
Tyson Sanger, Crofton
Anthony Steffen, Crofton
Boston Krueger, Pierce
Tate Stolpe, Wausa Osmond
Aaron Medina, South Sioux City
Jagger Sims, South Sioux City
Parker Schmidt, Wynot
WHITE Team
Tanner Wagner, Norfolk
Konner Bourek, Howells-Dodge
Cash Hanis, NBC
Braylon Wegner, Bancroft Rosalie
Jarett Werner, Elkhorn Valley
Tregan Fitzke, Logan View
Ethan Kester, Summerland
Bodonn Sweeney, Madison
Isidro Rosas, Norfolk
Peyton Penrose, WP-Beemer
Hunter Swanson, WP-Beemer
Myles Nielsen, WP-Beemer
Cash Wichersham, Verdigre
Tucker Matthies, Clarkson-Leigh
Gavin Groteluschen, Humphrey
Dane Meyer, Howells-Dodge
Tucker Czanick, AC
Jarek Erickson, EPPJ
Casey Schnebel, Battle Creek
Logan Nelson, Wisner Pilger
Kaden Knaak, LDNE
Korbin Werner, Elkhorn Valley
Maverik Smith, GACC
Cohen Skiff, Norfolk
Nathan Tomcak, Howells-Dodge
Gatlin Davidson, Stanton
Trey Rittscher, EPPJ
Carson Tomasek, Stanton
Regan Raabe, Wisner Pilger
Nate Van Greind, WP-Beemer
Blake Ransom, Humphrey
Taytum Anderson, Norfolk
Korbyn Anthony, Wisner Pilger
Lucas Engel, Bancroft Rosalie
Chase Freudenburg, AC
Josh Arens, Stanton