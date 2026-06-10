Saturday, June 13, 2026
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Rittscher, Erickson on White team for all-star game

By
Lynell Morgan
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NORFOLK — Elgin Public/Pope John will be well represented at the 2026 Northeast Nebraska All-Star Football Classic in Norfolk.

Jarek Erickson and Trey Rittscher will be member of the White team that takes the field for the annual all-star game.

The game will be played on Friday, June 12. Kickoff will be at 7 p.m.

Chris Koozer of Norfolk High will lead the White Team and Johnnie Ostermeyer of Crofton will lead the Red Team.

Joining Koozer on the White side will be Matt Skiff and Ken Swanson (Norfolk), Ryan Miller (Lyons-Decatur Northeast), Dalton Tremayne (West Point Beemer), and Kalin Koch from Twin River.

Joining Ostermeyer on the Red sideline will be John Connot (Crofton), Jaxson Kant (Lutheran High Northeast), Andy Osborne (West Holt), Tyler Legate (Pierce) and Jon Baue (Wausa Osmond).

Playing in the game will be:

RED Team:

Hayden Bauer, Pierce

Jace Jorgensen, Wayne

Gage Hedstrom, St. Marys

Porter Mathews, O’Neill

Callen Marshall, NC

Drew Schmaderer, Stuart

Reece Heineman, Pender

Nathan Timmerman, NC

Breiton Whitmire, Cedar Catholic

Lane Bybee, St. Marys

Jace Panning, Crofton

Marek Dvorak, West Holt

Jackson Lynde, Crofton

Mason Krause, Hartington-Newcastle

Kotner Koch, Wynot

Carter Kelly, Hartington-Newcastle

Brady Hochstein, Cedar Catholic

Bryce Lindstrom, Pierce

Taven Ocampo, Wayne

Brock Jeannoutot, Bloomfield

Grady Welke, O’Neill

Sam Wiebelhaus, Cedar Catholic

Edwin Alarcon, Norfolk Catholic

Cody Smith, Bloomfield

Noah Manchester, O’Neill

Jared Rutar, Cedar Catholic

Aiden Gallop, LHNE

Carter Wiese, Wayne

Christian Nordby, Pierce

Tyson Sanger, Crofton

Anthony Steffen, Crofton

Boston Krueger, Pierce

Tate Stolpe, Wausa Osmond

Aaron Medina, South Sioux City

Jagger Sims, South Sioux City

Parker Schmidt, Wynot

WHITE Team

Tanner Wagner, Norfolk

Konner Bourek, Howells-Dodge

Cash Hanis, NBC

Braylon Wegner, Bancroft Rosalie

Jarett Werner, Elkhorn Valley

Tregan Fitzke, Logan View

Ethan Kester, Summerland

Bodonn Sweeney, Madison

Isidro Rosas, Norfolk

Peyton Penrose, WP-Beemer

Hunter Swanson, WP-Beemer

Myles Nielsen, WP-Beemer

Cash Wichersham, Verdigre

Tucker Matthies, Clarkson-Leigh

Gavin Groteluschen, Humphrey

Dane Meyer, Howells-Dodge

Tucker Czanick, AC

Jarek Erickson, EPPJ

Casey Schnebel, Battle Creek

Logan Nelson, Wisner Pilger

Kaden Knaak, LDNE

Korbin Werner, Elkhorn Valley

Maverik Smith, GACC

Cohen Skiff, Norfolk

Nathan Tomcak, Howells-Dodge

Gatlin Davidson, Stanton

Trey Rittscher, EPPJ

Carson Tomasek, Stanton

Regan Raabe, Wisner Pilger

Nate Van Greind, WP-Beemer

Blake Ransom, Humphrey

Taytum Anderson, Norfolk

Korbyn Anthony, Wisner Pilger

Lucas Engel, Bancroft Rosalie

Chase Freudenburg, AC

Josh Arens, Stanton

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