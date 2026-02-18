Proceedings of the FEB. 10, 2026 Meeting, The Antelope County Commissioners

ANTELOPE COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS
Neligh, Nebraska
February 10th, 2026
Vice-chairman opened the meeting. Notice of meeting published as required by statute.
Approved agenda. Approved minutes of the February 3rd, 2026 Meeting. Janitorial report. Public comments.
Discussion and update on the Public Defender Contract – no action.
Approved payroll.
Approved vendor claims.
General: AMERITAS ins 22,408.57; ANTELOPE CO COURT ex 89.00; APPEARA ex 80.50; APPLIED CONN TECH ex 5,939.90; FIRSTNET ut 637.60; BEAR GRAPHICS ex 586.30; BLACK HILLS ENERGY ut 1,978.25; BCBS ins 77,672.33; BOMGAARS ex 74.97; STEVEN BRIGHT ex 57.93; BROGAN & STAFFORD ex 527.90; CARNEY LAW ex 7,611.00; CASEYS ex 81.61; CITY OF NELIGH ut 3,405.63; CITY OF NELIGH-RECY ut 1,000.00; CITY OF NORFOLK ut 23,815.00; CLERK OF THE DIST COURT ex 36.00; CLERK-DIST COURT ASSN ex 50.00; JUDITH COLE ps 10.00; COLONIAL LIFE ins 108.40; COPPLE ROCKEY & MCKEEVER ex 2,425.80; CUBBYS ex 474.42; DAS STATE ACCT ex 1,214.60; DRIVERS LIC GUIDE ex 33.95; DUSTYS ex 714.03; EAKES OFC SOL ex 709.30; ELGIN REVIEW ex 471.83; ELITE COURT REPORTING SVC ex 16,941.25; ELITE OFC PRODS ex 391.19; KIM ERICKSON ex 1,940.00; FED W/H tax 12,792.48; FIRST CONCORD ins 3,802.63; FITZGERALD, VETTER & TEMPLE ex 2,611.60; GOV FORMS & SUPPLIES ex 193.95; GREAT PLAINS COMMS ut 319.53; DARRELL HAMILTON ex 11.00; HEARTLAND VET CLINIC ex 185.35; RICK HOFFMAN ex 195.00; JONNY DODGE ex 799.45; KIMBERLY YOUNG ex 50.00; KLEIN LAW ex 14,203.30; BROOKE KUMM ex 24.40; LANCASTER CO SHRF ex 26.92; LIB NATL ins 87.19; LYNN PEAVEY CO ex 121.33; MAD CO SHRF ex 60.50; MAD NATL LIFE ins 133.04; MARVIN PLANNING CONSULTANTS ex 600.00; MICROFILM IMAGING SYSTEMS ex 122.00; DUANE MILLER ex 12.00; MIPS ex 2,732.82; MUTUAL OF OMAHA ins 992.23; NACO ex 90.00; NATL INS SVC ins 58.50; NEBR ASSN OF CO CLERK ex 50.00; NEBR DEPT OF REV tax 5,664.27; NELIGH AUTO & MACHINE ex 3.95; VSP- NACO VIS ins 544.57; NCPPD ut 69.62; NE COMM COLLEGE ex 400.00; O’NEILL SHOPPER ex 181.26; LISA PAYNE ex 316.38; PINNACLE BANK ex 1,410.50; PITZER DIGITAL ex 159.94; QUILL CORP ex 25.99; REGION IV ex 2,808.00; JANICE RIDDER ps 10.00; ANTELOPE CO TREAS ex 300,000.00; SEC NEWMA ex 100.00; CAROLINE SIEMS ps 25.00; WEX BANK ex 919.20; SOC SEC 29,191.88; STEALTH BROADBAND ut 1,236.81; SUNFLOWER LAW ex 2,562.50; TRUSTMARK ex 243.67; ULINE SHIPPING ex 802.08; UNIV OF NEBR-LINCOLN ut 45.02; VIKING AUTO SPRINKLER ex 1,200.00; WA NATL INS ins 285.92; WESTERN OIL II ex 316.05; DESIRAE WIENEKE ex 32.50; PAYROLL 148,132.98;
Road/Bridge: AG & IND EQUIP ex 308.40; AKRS ex 2,295.31; AMERITAS ins 12,590.19; AMH ex 215.00; APPEARA ex 75.90; FIRSTNET ut 142.85; ATCO INTERNATL ex 295.88; B’S ENT ex 13,973.60; BAUER BUILT ex 2,883.08; BLACK HILLS ENERGY ut 1,897.47; BLACKSTRAP TRAILER REPAIR ex 14.71; BCBS ins 60,713.79; BOMGAARS ex 3,480.40; CARHART LUMBER ex 18.61; CITY OF ELGIN ut 72.10; CITY OF NELIGH ut 15.00; CITY OF TILDEN ut 70.85; COLONIAL LIFE ins 307.96; CONSTELLATION ut 540.93; CORNHUSKER INTERNATL TRUCK ex 615.73; CREDIT MGMT SVCS garn 489.66; CUBBYS ex 554.76; DIXON CONSTRUCTION ex 53,893.36; DUSTYS ex 228.52; ELGIN ONE STOP ex 126.14; ERPPD ut 657.27; ESRI ex 205.48; FARMERS PRIDE ex 16,352.83; FED W/H tax 6,537.61; FIRST CONCORD ins 1,566.42; FRONTIER COMM ut 730.39; GREAT PLAINS COMMS ut 340.99; HUBEL WELDING & IRON ex 1,274.98; COLLECTION SVC CENTER garn 611.50; ISLAND SUPPLY WELDING ex 228.16; JEO CONSULTING ex 50,181.25; JONNY DODGE ex 962.97; K&S DOOR ex 222.00; KAYTON INTERNATL ex 2,238.55; LAWSON PRODS ex 489.44; LAZY T TIRE ex 428.10; LIB NATL ins 154.27; LICHTENBERG TIRE ex 137.49; MAD NATL LIFE ins 64.77; MED ENT ex 36.00; ETHANS REPAIR ex 580.50; MIDWEST SVC & SALES ex 6,860.44; JOSHUA MITCHELL ex 143.12; MR S’S ex 1,213.30; MURPHY TRACTOR ex 1,739.59; MUTUAL OF OMAHA ins 785.38; N&B GAS ex 1,350.00; NATL INS SVC ins 56.75; NEBR CHILD SUPPORT garn 937.00; NEBR DEPT OF REV tax 3,108.25; NPPD ut 296.22; NEBR SAFETY CENTER ex 165.00; NELIGH AUTO ex 434.25; NIRMA ex 702.00; VSP- NACO VIS ins 388.28; NMC EXCH ex 1,000.38; NCPPD ut 297.60; NNTC ut 74.92; QUICK SERVE ex 129.90; RAZOR TRACK ex 1,225.00; RDO TRUCK ex 379.79; ROYAL ONE STOP ex 137.28; SAPP BRO PETRO ex 4,175.79; WEX BANK ex 441.65; SOC SEC 17,036.10; SPUD CONSTR ex 10,106.88; STEALTH BROAD ut 95.75; TRUCK CENTER ex 2,178.19; TRUSTMARK ex 340.19; TWO RIVERS AUTO PARTS ex 1,602.03; VILL-BRUNSWICK ut 59.50; VILL-CLEARWATER ut 73.50; VILL-ORCHARD ut 83.79; WA NATL INS ins 99.60; WESTERN OIL II ex 390.66; 319 GRAPH ex 1,860.00; PAYROLL 85,373.35;
County Visitors Promotion: ORCHARD POWERLIFTING ex 350.00;
Register of Deeds: MIPS ex 412.08;
Law Enforcement: AED BRANDS ex 654.00; AMH FAM PRAC ex 240.00; APPLIED CONN TECH ex 120.95; BLACK HILLS ENERGY ut 549.94; CASH-WA DISTR ex 1,478.98; CITY- NELIGH ut 2,760.52; CULLIGAN ex 86.00; APRIL CURTISS ex 45.00; ELGIN APPLIANCE ex 274.95; HILAND DAIRY ex 192.33; HILLTOP COMM PHARMACY ex 75.88; K&S DOOR ex 148.00; MERIT MECH ex 2,712.00; NEBR LAW ENF TRAIN CENT ex 500.00; O’NEILL PEST CONT ex 98.00; PINNACLE BANK ex 162.53; SHAFFER COMMS ex 60,513.96; THRIFTWAY ex 1,445.07; TRANE U S ex 16,157.00;
Commissary: COMBINED PUBLIC COMMS ex 625.00; PINNACLE BANK ex 198.30.
Correspondence and receipts were reviewed. Heard 2025 Extension Report. Heard Weed Department update/report.
Approved four (4) liquor license renewals. Approved one (1) promotional grant and denied two (2) improvement grants.
Heard from Stealth Broadband regarding telephone system. No action on Great Plains Communications.
No action taken on air compressor/air maintenance device.
Zoning Administrators Report. Approved Administrative Plat.
January’s Sheriff Fee Report. Treasurer’s Fund Balance, Treasurer’s Miscellaneous Revenue, and Treasurer’s Sweep Account Statement. Clerk of District Court fee report.
Road Superintendent Report. Approved six (6) oversize permits, and three (3) Temporary Road Use Agreement.
Frontier bill – no action needed.
Meeting Adjourned.
Antelope County Board of Commissioners
NEIL WILLIBY
Vice-chairman of County Board
Attest: LISA PAYNE /s/
Antelope County Clerk
PUBLISH: February 18, 2026
