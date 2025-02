Proceedings from the February 11, 2025 Meeting, The Antelope County Board of Commissioners

ANTELOPE COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS

Neligh, Nebraska

February 11th, 2025

Chairman opened the meeting. Notice of meeting published as required by statute.

Approved agenda. Approved minutes of the January 14th, 2025, BOC & BOE Meeting. Public comments. Correspondence was reviewed.

Approved payroll.

Approved vendor claims.

General: AMERITAS LIFE INS CORP ins 21,272.50; ANTELOPE CO COURT ex 86.00; APPEARA ex 34.22; APPLIED CONN TECH ex 12,589.91; BEAR GRAPHICS ex 438.75; BLACK HILLS ENERGY ut 2,091.16; BCBS ins 74,829.53; BOMGAARS ex 174.98; BROCKHAUS-HARLAN FUNERAL HOME ex 2,000.00; CARNEY LAW ex 3,811.00; CASEYS ex 103.84; CENTEC CAST METAL PRODS ex 900.52; CITY OF NELIGH ut 3,790.06; CITY OF NELIGH-RECYCLING ex 1,000.00; CLEARFLY ut 317.80; CLERK OF THE DIST COURT ex 36.00; JUDITH COLE ps 10.00; COLONIAL LIFE & ACC INS ins 100.88; CORNHUSKER STATE INDUSTRIES ex 39.00; CUBBYS ex 109.33; DAS STATE ACCTG ex 1,095.35; DUSTYS ex 261.46; EAKES ex 544.36; ELGIN ONE STOP ex 50.93; ELGIN REVIEW ex 422.43; ELITE OFFICE PRODS ex 322.13; FED W/H tax 12,710.80; FIRST CONCORD BENEFITS ins 8,267.72; GREAT PLAINS COMM ut 324.77; SHERYLE GRIFFITH ex 98.00; DARRELL HAMILTON ps 11.00; HOLIDAY INN EXPRESS ex 624.75; HOLIDAY INN ex 10.00; MAKAYLA HUGHES ex 20.00; JACKS UNIFORMS & EQUIP ex 662.14; JONNY DODGE ex 347.34; KLEIN LAW OFFICE ex 807.50; HAROLD KLEIN ex 342.55; LIBERTY NATL ins 87.19; MADISON NATL LIFE ins 126.98; MICROFILM IMAGING SYSTEMS ex 122.00; DUANE MILLER ps 12.00; MIPS ex 10,545.39; NACO ex 30.00; NATL INS SVC ex 58.50; NEBR ASSN OF CO CLERK ex 50.00; NEBR ASSN OF CO TREAS ex 75.00; NEBR CHILD SUPPORT ex 643.00; NEBR DEPT OF REV tax 6,058.77; NEBR HEALTH & HUMAN SVCS ex 93.00; NELIGH POLICE DEPT ex 15.00; THOMAS NELSON ex 100.00; NIELSEN INS ex 35.00; VSP – NACO VISION ins 574.44; NCPPD ut 55.83; PAMELA SLAYMAKER ex 16.24; LISA PAYNE ex 157.79; PHYSICIANS LAB ex 2,150.00; PINNACLE BANK ex 927.57; PITNEY BOWES ex 398.38; PITZER DIGITAL ex 574.02; JANICE RIDDER ps 10.00; SANNE REPAIR ex 1,346.69; SCHROEDER LAND SURVEYING ex 155.00; CAROLINE SIEMS ps 25.00; WEX BANK ex 1,668.72; SOC SEC 28,039.08; STEALTH BROADBAND ut 1,137.68; THRIFTWAY MARKET ex 12.66; UNIV OF NEBR-LINCOLN ut 60.02; US CELL ex 644.49; WASHINGTON NATL INS ins 285.92; 319 GRAPHICS ex 261.25; NACO ex 380.00; ANTELOPE CO TREAS ex 150,000.00; Payroll: 141,246.43

Road/Bridge: AKRS ex 2,299.11; AMERITAS LIFE INS CORP ins 13,057.59; AMH ex 204.00; APPEARA ex 100.00; FIRSTNET ut 140.20; B’S ENT ex 2,075.00; BARCO ex 923.51; BLACK HILLS ENERGY ut 2,046.27; BCBS ins 49,740.70; BOMGAARS ex 2,116.72; BUTCH’S BODY SHOP ex 45.00; CARQUEST ex 1,390.12; CINTAS ex 8.16; CITY OF NELIGH ut 24.00; CITY OF TILDEN ut 71.43; COLONIAL LIFE & ACC INS ins 18.00; CONSTELLATION ex 615.24; CREDIT MGT SVCS garn 550.60; CUBBYS ex 503.75; DUSTYS ex 66.78; ELGIN ONE STOP ex 2.99; ERPPD ut 678.35; EMME SAND & GRAVEL ex 11,412.36; FARMERS PRIDE ex 8,158.25; FED W/H tax 8,402.38; FIRST CONCORD BENEFITS ins 2,748.91; FRONTIER COMM ut 538.05; GRAHAM TIRE ex 2,243.28; GREAT PLAINS COMM ut 312.75; GRUBB GRINDING ex 4,921.80; HOLIDAY INN EXPRESS ex 374.85; HUBEL WELDING & IRON ex 2,693.21; HUSKER VINYL ex 4,905.00; ISLAND SUPPLY WELDING ex 982.72; JEO CONSULTING GROUP ex 31,902.25; JONNY DODGE ex 7,155.08; KAYTON INTERNATL ex 10,833.04; KIMBALL-MIDWEST ex 35.76; LEIGH KLUTHE ex 4,905.00; LARGEN MFG ex 400.00; LAWSON PRODS ex 26.50; LAZY T TIRE ex 34.39; LIBERTY NATL ins 154.27; LICHTENBERG TIRE ex 1,116.25; MADISON NATL LIFE ins 56.97; MATTEO SAND & GRAVEL ex 2,813.58; MURPHY TRACTOR ex 72,500.00; NATL INS SVC ins 56.75; NEBR DEPT OF REV tax 3,921.14; NPPD ut 312.86; NELIGH AUTO & MACHINE ex 637.21; VSP – NACO VISION ins 343.91; NMC EXCHANGE ex 4,704.57; NCPPD ut 354.79; NORTHEAST GLASS ex 402.00; NNTC ut 65.68; ORCHARD LUMBER ex 173.46; QUALITY IRON & METAL ex 187.25; QUICK SERVE OIL ex 429.65; RAZOR TRACKING ex 975.00; RDO TRUCK CENTERS ex 1,949.74; ROYAL ONE STOP ex 480.91; SARGENT IRRIGATION ex 300.00; WEX BANK ex 692.33; SOC SEC 18,374.08; STEALTH BROADBAND ut 95.60; TRUCK CENTER OF NORFOLK ex 647.01; ULINE SHIPPING ex 398.08; VILLAGE OF CLEARWATER ut 167.00; VILLAGE OF ORCHARD ut 82.80; WASHINGTON NATL INS ins 277.90; WESTERN OIL II ex 94.45; Payroll: 92,667.27

County Visitor Promotion: ORCHARD POWERLIFTING ex 350.00;

Register of Deeds: MIPS ex 349.80;

Law Enforcement: BLACK HILLS ENERGY ut 524.65; BOMGAARS ex 377.37; CARHART LUMBER ex 41.98; CASH-WA DISTR ex 4,596.44; CITY OF NELIGH ut 2,728.88; CULLIGAN ex 88.25; APRIL CURTISS ex 240.50; FAITH REGIONAL HEALTH SVCS ex 270.00; HILAND DAIRY ex 509.64; MIDWEST ALARM SVCS ex 345.50; PINNACLE BANK ex 89.10; SANNE REPAIR ex 12,156.58; THRIFTWAY MARKET ex 867.29; TRANE U S ex 15,288.00; U-SAVE PHARMACY ex 147.99;

Commissary: BOMGAARS ex 31.96; CASH-WA DISTR ex 592.74; KEEFE SUPPLY ex 460.08; PINNACLE BANK ex 896.30; THOMSON REUTERS – WEST ex 558.00; THRIFTWAY MARKET ex 102.46;

Building: VIRGINIA FILSINGER ex 1,200.00; HURTIG WELL SVC ex 208.12.

Purchased shouldering-master machine.

Heard Annual Extension Office Report.

Zoning Administrator report was heard. Approved administrative plat.

Discussion of establishing a driveway exit to the west of Law Enforcement Center.

Road Superintendent Report. Approved bid for bridge removal.

Authorized for R & B advertising for culverts, armor coating, gravel, hot mix, asphalt oil, cold mix.

Approved R & B to advertise for 6.5 miles of micro-surfacing.

Leased bobcat from CAT.

Discussion of salary from project manager/road foreman.

Approved four (4) liquor license.

Meeting Adjourned.

Antelope County Board of Commissioners

CHARLIE HENERY

Chairman of County Board

Attest: LISA PAYNE /s/

Antelope County Clerk

PUBLISH: February 19, 2025

ZNEZ