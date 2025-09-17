Proceedings from September 9, 2025, The Antelope County Board of Commissioners

ANTELOPE COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS
Neligh, Nebraska
September 9th, 2025
Chairman opened the meeting. Notice of meeting published as required by statute.
Approved agenda. Approved minutes of the September 2nd, 2025 BOC meeting.
Approved payroll.
Approved vendor claims.
General: AMERITAS ex 22,319.88; ANTELOPE CO TREAS ex 700,022.61; APPEARA ex 35.18; APPLIED CONN TECH ex 5,609.36; FIRSTNET ut 667.85; BLACK HILLS ENERGY ut 153.27; BLACKBURN MFG ex 52.00; BCBS ins 77,710.73; BOB BARKER CO ex 149.98; THE BODY WORKS ex 65.00; BOMGAARS ex 208.45; DEBORAH BRANSTITER ex 34.00; CASEYS ex 119.31; CITY OF NELIGH ut 2,552.80; CITY OF NELIGH-RECY ut 1,000.00; CLEARFLY ut 158.75; CLERK OF THE DIST COURT ex 101.00; COLDTYPE PUBLISHING ex 258.17; JUDITH COLE ps 10.00; COLONIAL LIFE ins 108.40; CUBBYS ex 1,029.14; DAS STATE ACCTG ex 1,632.95; DEANS MARKET ex 307.47; DIST COURT – WITNESS FEES ex 2,271.00; DIST COURT CR24-13 ex 4,782.00; DUSTYS ex 340.31; EAKES OFC SOL ex 271.49; ELITE COURT REPORTING SVC ex 685.13; ELITE OFC PRODS ex 436.33; EWALT LAW OFC ex 2,907.00; FED W/H tax 13,478.20; FIRST CONCORD BENEFITS ins 4,238.89; FLOOR MAINTENANCE ex 130.61; GREAT PLAINS COMM ut 309.17; DARRELL HAMILTON ps 11.00; HELENA AGRI-ENT ex 3,948.40; IOWA PRISON IND ex 179.20; JACKS UNIFORMS & EQUIP ex 644.72; KLEIN LAW OFC ex 312.50; LAWNS R US ex 721.00; LIBERTY NATL ins 87.19; MADISON NATL LIFE ins 131.89; MICROFILM IMAGING SYSTEMS ex 76.00; DUANE MILLER ps 12.00; MIPS ex 3,244.04; ANGELA MORTENSEN ex 25.03; KELLY MUELLER-OLTJENBRUNS ex 19.50; NACO ex 200.00; NATL INS SVC ins 58.50; NEBR DEPT OF REV tax 6,332.24; NEBR HEALTH & HUMAN SVCS ex 93.00; NELIGH COMMUNITY CENTER ex 498.00; NELIGH POSTMASTER ex 198.00; VSP – NACO VISION ins 544.57; NCPPD ut 81.53; NE NEBR HEATING & AIR ex 4,437.90; OLD MILL SALES & REPAIRS ex 200.00; PAMELA SLAYMAKER ex 11.33; LISA PAYNE ex 446.76; PETTY CASH (CO DIST COURT) ex 197.31; PIERCE CO SHRF ex 216.20; PINNACLE BANK ex 228.41; PITZER DIGITAL ex 300.32; QUILL CORP ex 474.43; REVCO SOL garn 481.02; JANICE RIDDER ps 10.00; RODEWAY INN & SUITES ex 190.78; SANNE REPAIR ex 194.37; MARLENE SCHINDLER ex 71.46; CAROLINE SIEMS ps 25.00; WEX BANK ex 911.49; SOC SEC 29,642.54; STEALTH BROADBAND ut 1,141.28; THRIFTWAY ex 6.98; TRUSTMARK ins 243.67; MUTUAL OF OMAHA ins 1,181.23; UNIV OF NEBR-LINCOLN ex 160.02; WASHINGTON NATL INS ins 285.92; WESTERN OIL II ex 554.50; 319 GRAPHICS ex 255.00; JONNY DODGE ex 357.45; PAYROLL 149,213.96 ;
Road/Bridge: AG & INDUSTRIAL EQUIP ex 31.50; AKRS ex 129.44; AMERITAS ins 12,171.06; AMH ex 427.00; APPEARA ex 100.54; FIRSTNET ut 141.15; B’S ENT ex 50,954.00; BANK OF ELGIN ex 28,189.46; BAR U FARMS ex 3,715.95; BAZILE AGGREGATE ex 19,206.12; BLACK HILLS ENERGY ut 308.20; BCBS ins 56,955.79; BOMGAARS ex 1,085.84; CINTAS ex 10.81; CITY OF NELIGH ut 13.00; COLONIAL LIFE ins 409.83; COLONIAL RESEARCH CHEMICAL COR ex 847.30; CONSTELLATION ut 14.03; CORNHUSKER INTERNATL TRUCK ex 1,507.54; CUBBYS ex 885.91; DINKEL IMPLEMENT ex 1,216.92 ; DUSTYS ex 160.84; ERPPD ut 482.87; EMME SAND & GRAVEL ex 14,345.11; FARMERS PRIDE ex 28,921.73; FED W/H tax 7,613.28; FIRST CONCORD BENEFITS ins 2,615.69; FRONTIER COMM ex 655.62; GI TRAILER ex 845.81; GREAT PLAINS COMM ut 345.61; TOM HENN ex 250.00; ISLAND SUPPLY WELDING CO ex 228.16; JOEL SINCLAIR ex 37,304.60; JEBRO ex 73,248.00; JEO CONSULTING GROUP ex 34,460.00; DUANE JONES ex 133.85; KAYTON INTERNATL ex 1,226.32; LAZY T ex 30.00; LIBERTY NATL ins 154.27; MADISON NATL LIFE ins 61.26; MATTEO SAND & GRAVEL ex 9,924.60; MEDICAL ENT ex 72.00 ; MIDWEST INFRASTRUCTURE ex 196,182.44; MURPHY TRACTOR ex 136.56; NATL INS SVC ins 56.75; NEBR DEPT OF REV tax 3,459.01; NPPD ut 184.58; NELIGH AUTO & MACHINE ex 18.18; VSP – NACO VISION ins 417.21; NMC EXCHANGE ex 2,167.78; NCPPD ut 572.18; NORTHEAST GLASS ex 743.00; NNTC ut 77.48; OLD MILL SALES & REPAIRS ex 21,240.00; LISA PAYNE ex 970.00; PLATTE VALLEY COMMS ex 915.80; CEG MIDWAY HOLDINGS ex 8,704.00; QUICK SERVE ex 283.49; RAZOR TRACKING ex 1,025.00; ROYAL ONE STOP ex 514.07; SAPP BROTHER PETRO ex 4,399.59; SCHLECHT TRUCKING ex 2,556.54; WEX BANK ex 822.19; SOC SEC 17,214.38; SPENCER QUARRIES ex 4,644.63; SPUD TRUCKING ex 78,178.92; STEALTH BROADBAND ut 95.59; TRUSTMARK ins 340.19; MUTUAL OF OMAHA ins 903.98; TWO RIVERS AUTO PARTS ex 952.13; VILLAGE OF BRUNSWICK ut 54.50; VILLAGE OF ORCHARD ut 82.80; WASHINGTON NATL INS ins 99.60 ; WESTERN OIL II ex 57.23; WILLOW CREEK SAND & GRAVEL ex 8,733.00; PAYROLL 87169.20 ;
Register of Deeds: MIPS ex 361.20;
Veterans Aid: ANTELOPE CO VETERANS SVC OFC ex 1,125.00;
Law Enforcement: BLACK HILLS ENERGY ut 303.59; BOMGAARS ex 49.33; BOYDS ELECTRICAL SVC ex 1,121.16; CASH-WA DISTR ex 2,284.31; CITY OF NELIGH ut 2,437.97; CORNHUSKER STATE IND ex 3,916.00; CULLIGAN ex 79.00; HILAND DAIRY ex 451.00; LAZY T ex 2,500.00; MERIT MECHANICAL ex 2,330.00; PINNACLE BANK ex 17.52; THRIFTWAY ex 1,070.60; TRANE U S ex 1,837.25; HILLTOP COMMUNITY PHARMACY ex 39.67;
Commissary: CASH-WA DISTR ex 206.62; CHARM-TEX ex 106.80; COMBINED PUBLIC COMMS ex 500.00; CUBBYS ex 66.64; KEEFE SUPPLY ex 803.16; PINNACLE BANK ex 566.13;
Building: NE NEBR HEATING & AIR ex 7,613.00; PRAIRIE VIEW ROOFING ex 1,659.00.
Reviewed budget. Discussion. Decreased budget asking.
Tabled decision on Platte Valley for more information.
Public comment. Correspondence was reviewed. Sheriffs Fee Report, Clerk of the District Court Report, Treasurer’s Fund Balance Report, Miscellaneous Revenue Report, Treasurer’s Sweep Account Statement.
Discussion with Weed Superintendent regarding budget.
Zoning Administrator report was heard. Permit report, approved two (2) administrative plats.
Delinquent Tax Report. Approved County Attorney to begin foreclosure activity on two parcels.
Approved Assessor’s Contract for County Wide Imaging pending three (3) quotes.
Temporary Road Use agreements and resolution were approved.
Road Superintendent Report. Approved six (6) oversize permits.
Meeting Adjourned.
Antelope County Board of Commissioners
CHARLIE HENERY
Chairman of County Board
Attest: LISA PAYNE /s/
Antelope County Clerk
PUBLISH: September 17, 2025
