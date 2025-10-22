Proceedings from October 14, 2025 Meeting, The Antelope County Board of Commissioners

ANTELOPE COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS
Neligh, Nebraska
October 14th, 2025
Chairman opened the meeting. Notice of meeting published as required by statute.
Approved agenda. Approved minutes of the October 7th, 2025 BOC meeting.
Approved payroll.
Approved vendor claims.
General: AMAZON ex 56.11; AMERITAS ins 22,292.12; ANTELOPE CO COURT ex 337.00; ANTELOPE CO SHRF ex 810.17; ANTELOPE CO TREAS ex 800,320.00; ANTELOPE CO 4-H COUNCIL ex 200.00; APPEARA ex 71.12; APPLIED CONN TECH ex 5,586.40; FIRSTNET ut 667.85; BLACK HILLS ENERGY ut 160.96; BCBS ins 85,671.61; BOYDS NETWORK SOL ex 878.27; DEB BRANSTITER ex 47.90; CARNEY LAW ex 7,625.00; CASEYS ex 25.85; CITY OF NELIGH ut 2,363.23; CITY OF NELIGH-RECY ut 1,000.00; CLEARFLY ut 159.42; CLEARWATER PUBLIC LIBRARY ex 3,605.00; CLERK OF THE DIST COURT ex 36.00; JUDITH COLE ps 10.00; COLONIAL LIFE ins 108.40; COMFORT INN ex 144.00; CROWNE PLAZA KEARNEY ex 449.85; CUBBYS ex 994.20; DAS STATE ACCTG ex 1,618.35; DUSTYS ex 608.12; EAKES ex 1,081.24; EGLEY, FULLNER, MONTAG, MORLAND & E ex 1,418.98; ELGIN ONE STOP ex 188.76; ELGIN PUBLIC LIBRARY ex 3,605.00; ELGIN REVIEW ex 1,255.84; ELITE COURT REPORTING SVC ex 929.00; ELITE OFC PRODS ex 751.28; FAIRFIELD INN & SUITES ex 404.85; FED W/H tax 13,208.51; FIRST CONCORD ins 5,744.77; GREAT PLAINS COMMS ut 309.23; KRISTY HALLOCK ex 173.40; DARRELL HAMILTON ps 11.00; JONNY DODGE ex 256.24; KLEIN LAW OFC ex 9,303.80; KUSTOM SIGNALS ex 2,839.96; LACY KIMES ex 100.00; LIBERTY NATL ins 87.19; MADISON CO DIST COURT ex 50.00; MADISON CO SHRF ex 30.41; MADISON NATL LIFE ins 134.19; MAXIMUS CONSULTING SVC ex 500.00; MICROFILM IMAGING SYSTEMS ex 168.00; DUANE MILLER ps 12.00; MIPS ex 3,244.04; ROBERT MOORE ex 12.00; MR S’S ex 379.94; MUTUAL OF OMAHA ins 1,192.07; NACO ex 575.00; NATL INS SVC ins 58.50; NEBR STATE FIRE MARSHALL ELEVATOR ex 120.00; NEBR DEPT OF REV tax 6,232.38; NEBR FIRE SPRINKLER CORP ex 4,088.00; NEBR HEALTH & HUMAN SVC ex 3.00; NEBR WEED CONTROL ASSN ex 135.00; NELIGH AUTO & MACHINE ex 76.18; NELIGH PUBLIC LIBRARY ex 4,326.00; NIELSEN INS ex 35.00; VSP – NACO VISION ins 602.43; NCPPD ut 73.82; OAKDALE PUBLIC LIBRARY ex 3,605.00; ORCHARD PUBLIC LIBRARY ex 3,605.00; PETTY CASH (CO CLERK) ex 38.00; PETTY CASH (CO SHRF) ex 30.00; PINNACLE BANK ex 223.43; PITZER DIGITAL ex 1,063.25; QUILL CORP ex 210.70; REGION IV ex 2,808.00; REGION 4 BEHAVIORAL HEALTH SYSTEM ex 6,044.00; JANICE RIDDER ps 10.00; SCHINDLER ELEVATOR CORP ex 1,032.40; SCHROEDER LAND SURVEYING ex 200.00; SEC OF STATE ex 60.00; CAROLINE SIEMS ps 25.00; WEX BANK ex 1,057.28; SOC SEC 29,042.50; STEALTH BROADBAND ut 1,137.38; RYAN STOVER ex 100.00; DANIEL STURGIS ex 100.00; THRIFTWAY ex 34.60; TILDEN PUBLIC LIBRARY ex 3,605.00; TRUSTMARK ins 243.67; UNIV OF NEBR-LINCOLN ut 45.02; US ID MANUAL ex 95.00; WASHINGTON NATL ins 285.92; WESTERN OIL II ex 764.84; PAYROLL 147,062.64;
Road/Bridge: AKRS ex 488.91; AMERITAS ins 14,605.17; ANTELOPE CO TREAS ex 310,000.00; AMH ex 19.00; APPEARA ex 179.32; FIRSTNET ut 138.96; B’S ENT ex 6,280.68; BAR U FARMS ex 627.48; BLACK HILLS ENERGY ut 397.67; BCBS ins 56,955.79; BOMGAARS ex 1,444.76; CITY OF ELGIN ut 200.14; CITY OF TILDEN ut 142.08; COLONIAL LIFE ins 409.83; CONSTELLATION ut 7.03; CORNHUSKER INTERNATL TRUCK ex 824.55; COURTESY FORD ex 623.33; CUBBYS ex 890.96; DINKEL IMP ex 264.75; DUSTYS ex 348.57; ELGIN ONE STOP ex 16.48; ERPPD ut 541.09; EMME SAND & GRAVEL ex 40,270.04; FARMERS PRIDE ex 26,635.23; FED W/H tax 9,263.75; FIRST CONCORD ins 920.13; FRONTIER COMM ut 772.40; GREAT PLAINS COMMS ut 345.61; GRUBB GRINDING ex 1,575.00; HOOFIN-IT TRUCKING ex 3,625.00; ISLAND SUPPLY WELDING CO ex 220.80; JEBRO ex 66,566.50; JEO CONSULTING GROUP ex 26,132.50; JONNY DODGE ex 2,574.46; K&S DOOR ex 80.00; KAYTON INTERNATL ex 33.32; KIMBALL-MIDWEST ex 195.64; LAZY T TIRE ex 2,682.83; LIBERTY NATL ins 154.27; LICHTENBERG TIRE ex 2,635.86; MADISON NATL LIFE ins 64.72; MATTEO SAND & GRAVEL ex 16,278.15; MIDWEST COATINGS CO ex 231,945.98; MR S’S ex 1,456.76; MURPHY TRACTOR ex 4,908.23; MUTUAL OF OMAHA ins 903.98; NACO ex 35.00; NATL INS SVC ins 56.75; NEBR CHILD SUPPORT ex 492.00; NEBR DEPT OF REV tax 4,243.11; NEBR DEPT OF REV-MOTOR FUEL ex 6,409.00; NPPD ut 178.28; NELIGH AUTO & MACHINE ex 90.07; VSP – NACO VISION ins 417.21; NMC EXCHANGE ex 3,947.35; NCPPD ut 193.44; NE NEBR HEATING AND AIR ex 8,730.36; NNTC ut 75.20; PLATTE VALLEY COMMS ex 285.00; QUALITY IRON & METAL ex 478.72; QUICK SERVE OIL ex 87.96; RAZOR TRACKING ex 1,050.00; RDO TRUCK CENTERS ex 832.99; ROAD BUILDERS ex 1,899.94; ROYAL ONE STOP ex 287.86; RYANS TRUCK & TRACTOR REPAIR ex 7,600.05; SAPP BROTHER PETRO ex 5,028.73; SCHLECHT TRUCKING ex 4,047.96; WEX BANK ex 642.31; SOC SEC 20,158.34; SPENCER QUARRIES ex 4,064.06; SPIKE DIAMOND RANCH TRUCKING ex 1,147.50; SPUD CONSTRUCTION ex 60,862.60; STEALTH BROADBAND ut 95.59; TRUCK CENTER OF NORFOLK ex 579.96; TRUSTMARK ins 340.19; TWO RIVERS AUTO PARTS ex 4,269.00; VILLAGE OF BRUNSWICK ut 54.50; VILLAGE OF ORCHARD ut 82.80; WASHINGTON NATL ins 99.60; WESTERN OIL II ex 324.04; 319 GRAPHICS ex 140.00; PAYROLL 101,026.55;
New Law Enforcement: BOKF ex 470,307.50;
County Visitor Promotion: NELIGH CHAMBER OF COMMERCE ex 700.00;
County Visitor Improvement: AMERICAN LEGION POST #136 ex 1,750.00;
Register of Deeds: MIPS ex 361.20;
Law Enforcement Center: AMH ex 186.00; BLACK HILLS ENERGY ut 346.05; BOMGAARS ex 125.98; CASH-WA DISTR ex 2,769.26; CITY OF NELIGH ex 2,386.11; CULLIGAN ex 95.75; APRIL CURTISS ex 99.00; FAITH REGIONAL HEALTH SVCS ex 270.00; HILAND DAIRY ex 624.70; JUSTICE DATA SOLUTIONS ex 8,075.00; MENARDS ex 76.94; MERIT MECHANICAL ex 277.00; MIDWEST ALARM SVCS ex 321.24; OLD MILL SALES AND REPAIRS ex 284.00; PRECISION GLASS ex 382.48; THRIFTWAY ex 199.51; TRANE U S ex 736.00;
Commissary: CASH-WA DISTR ex 415.37; CHARM-TEX ex 458.80; COMBINED PUBLIC COMMS ex 500.00; CUBBYS ex 89.09; NEBR POPCORN SALES ex 99.00; PINNACLE BANK ex 318.08;
Highway Allocation: BOKF ex 311,086.25;
Building: BOYDS ELECTRICAL SVC ex 1,018.12; NE NEBR HEATING AND AIR ex 17,080.00.
Public comments. Correspondence was reviewed. Sheriffs Fee Report. Set vacation/sick hours for Road Superintendent. Authorized audit engagement letter signing.
Discussion with Weed Superintendent regarding pay for spray applicators.
Zoning Administrator report was heard. Approved four (4) administrative plats.
Road Superintendent Report. Approved 14 oversize permits. Authorized the Village of Oakdale purchasing cold mix from County.
Meeting Adjourned.
Antelope County Board of Commissioners
CHARLIE HENERY
Chairman of County Board
Attest: LISA PAYNE /s/
Antelope County Clerk
PUBLISH: October 22, 2025
