Proceedings- Antelope County Commissioners

ANTELOPE COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS

Neligh, Nebraska

August 9th, 2022

Vice-chairman opened meeting. Notice of meeting published as required by statute.

Open meeting. Approved agenda and minutes of 08-02-2022 BOC Meeting, Correspondence was reviewed. Treasurers Fund Balance Report, Treasurers Miscellaneous Revenue Report, Zoning Permit Report, Clerk of the District Court Fee Report, and Sheriff Fee Report for July

Approve payroll claims.

Pledge Collateral was reviewed. Approved vendor claims:

General: A-1 FLAGS POLES & REPAIR ex 140.00; AMERITAS LIFE INS CORP ins 16,141.43; ANTELOPE CO COURT ex 34.00; APPEARA ex 33.28; APPLIED CONN TECH ex 5,077.55; BLACK HILLS ENERGY ut 460.65; BCBS ins 64,893.99; BOMGAARS ex 111.65; BOYD’S NETWORK SOLUTIONS ex 300.00; CASEYS ex 489.47; CITY OF ELGIN ut 3,000.00; CITY OF NELIGH ut 4,374.10; CITY OF NELIGH-RECY ut 250.00; CLEARFLY COMMS ut 156.08; CLERK OF THE DIST COURT ex 129.00; COLDTYPE PUBLISHING ex 585.75; JUDITH COLE ps 10.00; COLONIAL LIFE/ACC INS ins 228.19; COUNTY COURT ex 321.23; CUBBYS ex 1,275.30; DAS STATE ACCTNG ex 562.68; DUSTYS ex 266.60; EAKES OFFICE SOL ex 303.38; ELGIN ONE STOP ex 252.70; ELGIN REVIEW ex 398.56; ELITE OFFICE PRODS ex 681.55; FAIRFIELD INN/SUITES ex 124.95; FED W/H tax 9,075.89; FIRST CONCORD BENEFITS ins 1,045.82; GREAT PLAINS COMMS ut 382.17; DARRELL HAMILTON ps 11.00; HI-WAY MART ex 199.87; HOLT CO SHERIFF ex 253.89; JARECKI SHARP & PETERSEN P.C. ex 760.00; K&T CENTRAL PLAINS ex 151.50; DENISE KURPGEWEIT ex 691.68; LIBERTY NATIONAL ins 230.08; MADISON CO TREAS ex 18,597.34; MADISON CO SHERIFF ex 65.13; MADISON NATIONAL LIFE ins 122.19; MICROFILM IMAGING SYSTEMS ex 122.00; DUANE MILLER ps 12.00; MIPS ex 3,135.31; NACO ex 60.00; NEBR DEPT OF REV tax 4,539.56; NEBR HEALTH/HUMAN SVCS ex 90.00; NSA & POAN CONF ex 130.00; NEBR WEED CONTROL ASSN ex 50.00; NEFSMA ex 135.00; NELIGH AUTO/MACHINE ex 84.46; NELIGH-OAKDALE SCHOOLS ex 83.80; NIELSEN INS ex 35.00; VSP-NACO VISION ins 539.83; NCPPD ut 38.31; OLD MILL SALES/REPAIR ex 75.00; PINNACLE BANK ex 547.74; PITZER DIGITAL ex 817.99; QUILL CORP ex 402.23; REINKE’S FARM/CITY SVC ex 62.00; JANICE RIDDER ps 10.00; SECRETARY OF STATE ex 30.00; CAROLINE SIEMS ps 25.00; WEX BANK ex 944.10; SOC SEC 22,362.44; STEALTH BROADBAND ut 1,033.35; SUMMERLAND PUBLIC SCHOOLS ex 78.00; CHUCK THIEMANN ex 40.00; UNIV OF NEBR-LINCOLN ut 45.02; US CELLULAR ut 630.21; WASHINGTON NATIONAL INS ins 285.92; 319 GRAPHICS/T’S ex 432.25; ANTELOPE CO TREAS ex 200,000.00; Payroll 115,141.70

Road/Bridge: AG/INDUSTRIAL EQUIP ex 51.46; AKRS ex 1,142.06; AMERITAS LIFE INS CORP ins 12,245.56; AMH ex 114.00; B’S ENTERPRISES ex 3,307.00; BARCO MUNICIPAL PRODS ex 3,996.53; BLACK HILLS ENERGY ut 240.07; BLACKBURN MFG ex 1,128.40; BCBS ins 41,363.53; BOMGAARS ex 898.78; CARHART LUMBER ex 15.98; CARQUEST ex 3,080.56; CITY OF NELIGH ut 12.00; CITY OF TILDEN ut 70.32; COLONIAL LIFE/ACC INS ins 45.05; CONSTELLATION ut 17.23; CREDIT MANAGEMENT SVCS garn 445.49; CUBBYS ex 1,329.90; D&M MACHINERY ex 76.23; DUSTYS ex 237.09; ELGIN BODY/GLASS ex 70.00; ELGIN ONE STOP ex 34.04; ERPPD ut 517.30; EMME SAND/GRAVEL ex 30,563.51; FARMER’S PRIDE ex 45,643.30; FED W/H tax 8,253.14; FIRST CONCORD BENEFITS ins 233.33; FRONTIER COMM ut 289.64; GRAHAM TIRE CO ex 221.39; GREAT PLAINS COMMUNICATIONS ut 268.25; ISLAND SUPPLY WELDING ex 228.16; J&A TRAFFIC PRODS ex 837.10; JOEL SINCLAIR ex 1,348.65; JEO CONSULTING GROUP ex 1,628.75; JONNY DODGE ex 2,298.38; KAYTON INTERNATIONAL ex 67.50; LEIGH KLUTHE ex 7.50; LAWSON PRODS ex 295.09; LAZY T TIRE/IMP ex 261.00; LIBERTY NATIONAL ins 235.77; LICHTENBERG TIRE SVC ex 42.00; MADISON NATIONAL LIFE ins 98.25; MAIN STREET REPAIR ex 39.25; MATTEO SAND/GRAVEL ex 1,997.25; DUANE MILLER ex 156.00; MITTEIS GRAVEL ex 8,431.41; MR S’S ex 1,175.35; NEBR CHILD SUPPORT ex 153.00; NEBR DEPT OF REV tax 3,852.12; NPPD ut 172.47; NELIGH AUTO/MACHINE ex 595.76; VSP-NACO VISION ins 343.62; NMC EXCHANGE ex 439.96; NCPPD ut 154.27; NNTC ut 75.90; POLLOCK REDI MIX ex 16,726.14; QUALITY IRON/METAL ex 479.20; QUICK SERVE OIL ex 459.00; RAZOR TRACKING ex 925.00; RDO TRUCK CENTER ex 573.56; ROAD BUILDERS MACHINERY /SUPPLY ex 5,098.73; ROSE EQUIPMENT ex 1,125.00; ROYAL ONE STOP ex 588.08; RUTJENS CONSTRUCTION ex 24,607.00; RYAN’S TRUCK/TRACTOR ex 435.05; SAPP BROTHER PETRO ex 10,260.03; SCHLECHT TRUCKING ex 3,683.91; WEX BANK ex 993.95; SIOUX CITY TARP ex 831.16; SOC SEC 17,466.58; SPENCER QUARRIES ex 2,031.73; SPIKE DIAMOND RANCH ex 8,842.50; STEALTH BROADBAND ut 94.79; SWITZER WELDING ex 168.00; VERIZON WIRELESS ut 190.41; VILLAGE OF BRUNSWICK ut 53.50; VILLAGE OF CLEARWATER ut 67.75; VILLAGE OF ORCHARD ut 53.30; WASHINGTON NATIONAL INS CO ins 277.90; Payroll 87,667.29

County Visitors Tourism Promotion: ORCHARD COMMUNITY CLUB ex 242.50;

County Visitors Improvement Promotion: OAKDALE BOOSTER CLUB ex 1,750.00;

Register of Deeds: MIPS ex 342.80;

Veterans Aid: THOMAS NELSON ex 29.00;

Disaster: JEO CONSULTING GROUP ex 12,536.25;

Law Enforcement: BOMGAARS ex 332.24; CASH-WA DISTRIBUTING ex 978.61; CUBBYS ex 11.38; APRIL CURTISS ex 75.00; ECHO ELECTRIC SUPPLY ex 79.00; ELITE OFFICE PRODS ex 104.33; HILAND DAIRY ex 493.08; NELIGH FAMILY DENTISTRY ex 278.00; TRANE U S INC ex 115.00;

Commissary: BOB BARKER CO ex 187.23; BOYD’S ELECTRICAL SVC ex 1,141.82; CASH-WA DISTRIBUTING ex 593.23; KEEFE SUPPLY ex 267.36; PINNACLE BANK ex 60.60;

Building: BOYD’S ELECTRICAL SVC ex 820.15.

Zoning Administrator report. Approved administrative plat.

Road Superintendent Report: Authorized RS to purchase overhead door for Tilden Barn. Approved Annual Certificate of Program Compliance and Resolution approving same and NSBA.

Approved subdivision levies to remain under County levy.

Tabled 2022 Officials Inventories. Met with EM regarding BRIC grant start up and expectations. No action on Opioid Settlement.

Approved IT Contract for 2023.

Sheriff’s return of distress warrant report, Treasure distress warrant report.

Employee reviews and salary recommendations were tabled.

Maintenance and Janitorial update. Presentation about election issues.

Met as BOE.

Meeting Adjourned.

Antelope County Board of Commissioners

REGINA KREBS /s/

Vice-Chairman of County Board

Attest: LISA PAYNE /s/

Antelope County Clerk

