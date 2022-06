Proceedings-Antelope County Commissioners

ANTELOPE COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS

Neligh, Nebraska

June 14th, 2022

Chairman opened meeting. Notice of meeting published as required by statute.

Open meeting. Approved agenda and minutes of 6-7-2022 BOC meeting. Correspondence and pledge collateral was reviewed. Sheriff’s Fee report.

Heard report from Antelope County Library Association.

Approve payroll claims.

Approved vendor claims:

General: JOSEPH E.W. ABLER ex 61.11; AKRS ex 52.26; AFLAC ins 850.00; AMERITAS LIFE INS CORP ins 16,287.10; AMH FAMILY PRACTICE ex 138.00; ANTELOPE CO COURT ex 20.00; ANTELOPE CO SHERIFF ex 79.74; APPEARA ex 33.28; APPLIED CONN TECH ex 2,581.20; PAMELA BERGSTROM ex 48.81; BLACK HILLS ENERGY ut 698.68; BLACKBURN MFG ex 6.60; BCBS ins 53,226.94; BOMGAARS ex 116.06; DEBORAH BRANSTITER ex 26.75; BUTCH’S BODY SHOP ex 125.95; CASEYS ex 459.39; CITY OF NELIGH ut 3,330.42; CITY OF NELIGH-RECY ex 250.00; CITY OF NORFOLK ex 134.98; CLEARFLY COMMS ut 152.91; COLDTYPE PUBLISHING ex 1,670.24; JUDITH COLE ps 10.00; COLONIAL LIFE/ACCIDENT INS ins 100.88; CREDIT BUREAU SVCS garn 421.28; CUBBYS ex 2,088.74; CULLIGAN ex 82.50; DAS STATE ACCTNG ex 677.36; DOLLAR GENERAL ex 115.05; DUSTYS ex 222.42; EAKES OFFICE SOL ex 4,154.64; ECHO ELECTRIC SUPPLY ex 171.60; ED SVC UNIT #8 ex 3.50; ELECTION PR22 ex 9,071.28; ELGIN ONE STOP ex 453.35; ELGIN REVIEW ex 1,284.13; ELITE OFFICE PRODS ex 1,106.37; FARM/HOME PUBLISHERS ex 500.00; FED WH tax 9,684.91; FIRST CONCORD BENEFITS ins 1,020.82; FLENNIKEN PLUMBING/HEATING ex 3,850.00; FLOOR MAINTENANCE ex 366.26; G WORKS ex 15,358.00; GOVERNMENT FORMS/SUPPLIES ex 4,750.00; GREAT PLAINS COMMS ut 391.28; DARRELL HAMILTON ps 11.00; HELENA AGRI-ENTERPRISES ex 3,537.80; HI-WAY MART ex 146.99; K&S DOOR ex 1,512.00; KAYTON INTL ex 23.75; LIBERTY NATL ins 182.06; LICHTENBERG TIRE ex 53.75; LOFFLER CO ex 578.40; MADISON CO DIST COURT ex 50.00; MADISON CO SHERIFF ex 28.46; MADISON NATL LIFE ins 122.49; MAXIMUS CONSULTING SVC ex 1,247.49; MENARDS ex 53.68; MERIT MECHANICAL ex 527.50; MICROFILM IMAGING SYSTEMS ex 122.00; DUANE MILLER ps 12.00; MIPS ex 3,183.04; ANGELA MORTENSEN ex 361.53; NACO ex 2,362.71; NEBR ASSN OF CO CLERK ex 125.00; NEBR DEPT OF REV tax 4,786.15; NEBR EMERGENCY SVC COMM ASSN ex 200.00; NEBR HEALTH/HUMAN SVCS ex 641.25; NELIGH AUTO/MACHINE ex 55.70; NIELSEN INS ex 30.00; NIRMA ex 92,182.00; VSP-NACO VISION ins 532.66; NORFOLK LODGE/SUITES ex 312.00; NORTHEAST NEBR RC&D ex 1,500.00; O’NEILL PEST CONTROL ex 160.00; ODP BUSINESS SOL ex 277.94; PHYSICIANS LAB ex 2,080.00; PINNACLE BANK ex 298.60; PITNEY BOWES ex 864.18; PITZER DIGITAL ex 1,144.41; PLATTE CO DETENTION FACILITY ex 350.00; PLATTE VALLEY COMMS ex 189.56; PROTEX CENTRAL ex 162.50; QUALITY INN ex 178.00; QUILL CORP ex 272.20; REGION 4 BEHAVIORAL HEALTH SYS ex 6,212.25; REINKE’S FARM/CITY SVC ex 259.84; JANICE RIDDER ps 10.00; SCHINDLER ELEVATOR ex 59.10; SHOP 4H ex 126.79; CAROLINE SIEMS ps 25.00; WEX BANK ex 337.91; SOC SEC 22,596.90; BRITTANY SPIEKER ex 802.65; STEALTH BROADBAND ut 1,130.09; STRATTON DELAY DOELE CARLSON & BUET ex 4,381.98; CHUCK THIEMANN ex 40.00; THRIFTWAY MARKET ex 22.61; SMARTSAFETY SOFTWARE ex 339.00; UNIV OF NEBR-LINCOLN ut 45.02; UNL PRINT/COPY SVCS ex 190.71; US CELL ut 626.93; WARREN GARAGE DOOR ex 69.00; WASHINGTON NATL INS CO ins 285.92; LISA WELDING ex 9.88; 319 GRAPHICS/T’S ex 164.50; ANTELOPE CO TREAS ex 500,000.00;

Road/Bridge: A&R CONSTRUCTION ex 18,503.09; AKRS ex 805.30; AFLAC ins 235.76; AMERITAS LIFE INS ins 13,940.10; AMH ex 114.00; B’S ENTERPRISES ex 2,345.00; BANK OF ELGIN ex 27,915.27; BARCO MUNICIPAL PRODS ex 246.72; BAZILE AGGREGATE ex 1,736.46; BECKMAN LUMBER ex 1,816.00; BLACK HILLS ENERGY ut 670.91; BCBS ins 37,280.56; AARON BOGGS ex 301.00; BOMGAARS ex 1,346.04; CARHART LUMBER ex 19.96; CARQUEST ex 878.54; CITY OF NELIGH ut 10.00; CITY OF TILDEN ut 72.81; COLONIAL LIFE/ACCIDENT INS ins 45.05; COLONIAL RESEARCH CHEMICAL CORP ex 220.30; CONSTELLATION ut 349.15; CORNHUSKER INTL TRUCK ex 157.06; CREDIT MANAGEMENT SVCS ex 554.72; CUBBYS ex 1,551.90; D&M MACHINERY ex 56.84; ELGIN BODY/GLASS ex 65.00; ELGIN ONE STOP ex 67.43; ERPPD ut 441.13; EMME SAND/GRAVEL ex 25,465.25; EYMANN ELECTRIC ex 102.50; FARM/HOME PUBLISHERS ex 327.50; FARMER’S PRIDE ex 35,025.15; FED WH tax 9,714.28; FIRST CONCORD BENEFITS ins 470.83; FRONTIER COMM ut 268.11; G I TRAILER ex 242.88; GREAT PLAINS COMMS ut 266.33; G WORKS ex 460.00; CREDIT MANAGEMENT SVCS ex 230.29; ISLAND SUPPLY WELDING CO ex 564.10; JEBRO ex 13,094.66; JEO CONSULTING GROUP ex 3,607.50; JONNY DODGE ex 2,807.46; KAYTON INTL ex 675.98; CALEB KREBS ex 87.76; SEAN KREBS ex 12.95; LAWSON PRODS ex 80.91; LAZY T TIRE/IMP ex 1,187.71; LIBERTY NATL ins 235.77; LICHTENBERG TIRE ex 2,698.44; MADISON NATL LIFE ins 72.16; MATTEO SAND/GRAVEL ex 5,491.98; MEDICAL ENTERPRISES ex 210.00; MITTEIS GRAVEL ex 8,426.88; MR S’S ex 916.78; MURPHY TRACTOR/EQUIP ex 4,217.55; NEBR CHILD SUPPORT PMT CENTER ex 153.00; NEBR DEPT OF REV tax 4,558.44; NPPD ut 226.62; NELIGH AUTO/MACHINE ex 165.99; NIRMA ex 86,499.00; VSP-NACO VISION ins 337.61; NMC EXCHANGE ex 8,184.45; NCPPD ut 171.54; NORTHEAST GLASS ex 660.00; NNTC ut 73.68; POLLOCK REDI MIX ex 20,193.26; QUALITY IRON/METAL ex 134.45; QUICK SERVE OIL CO ex 169.00; RAZOR TRACKING ex 925.00; RDO TRUCK CENTER ex 4,413.32; REINKE’S FARM/CITY SVC ex 10.00; ROAD BUILDERS MACHINERY/SUPPLY ex 14,074.54; ROSE EQUIP ex 37.60; ROYAL ONE STOP ex 582.62; RUETER’S RED POWER ex 110.54; RYAN’S TRUCK/TRACTOR ex 10,863.09; SAPP BRO PETRO ex 11,070.66; WEX BANK ex 966.44; SOC SEC 19,622.80; SPENCER QUARRIES ex 1,766.82; STEALTH BROADBAND ut 94.79; SWITZER WELDING ex 373.50; VERIZON ut 190.21; VILLAGE OF BRUNSWICK ut 53.50; VILLAGE OF CLEARWATER ut 67.75; VILLAGE OF ORCHARD ut 53.30; WASHINGTON NATL INS ins 277.90;

County Visitors Promotion Fund: NELIGH CHAMBER OF COMMERCE ex 350.00;

County Visitors Improvement Fund: NELIGH BASEBALL BOOSTER ex 1,750.00;

Register of Deeds: MIPS ex 334.80;

Law Enforcement Center: BLACK HILLS ENERGY ut 271.18; BOMGAARS ex 184.11; CASH-WA DISTR ex 2,299.16; APRIL CURTISS ex 105.00; DOLLAR GENERAL ex 32.25; ELITE OFFICE PRODS ex 81.70; FAITH REGIONAL HEALTH SVCS ex 3,043.00; HEARTLAND COUNSELING SVCS ex 694.18; HILAND DAIRY ex 602.35; MENARDS ex 1,548.28; MERIT MECHANICAL ex 7,400.00; NELIGH CLINIC ex 140.00; RAYMOND PAYNE ex 200.00; PINNACLE BANK ex 366.74; THRIFTWAY MARKET ex 260.96; WANEK PHARMACY ex 134.02.

Commissary: BOB BARKER CO ex 105.69; CASH-WA DISTR ex 315.55; COMBINED PUBLIC COMMS ex 1,250.00; KEEFE SUPPLY ex 691.20; MENARDS ex 46.27; PINNACLE BANK ex 435.24;

Building: GUARANTEE ROOFING/SIDING ex 64,719.00; KINNAN CONSTRUCTION ex 328.49.

Zoning administer report. Approved ARPA Funds for update expense. Tabled administrative plat.

Road Superintendent Report: approved one (1) access and one (1) oversize permit. Limited truck traffic on Old Highway 14. Approved purchase storm shelters. Purchased tack trailer, approved propane contract. No action on ROW maintenance or Escrow Fund.

Heard building and grounds report, VSO report.

Reviewed insurance proposals.

Approved NIRMA deductible, and approved storage shed for LEC.

Held NCDHD appointment, Cafeteria/125 Plan

Met in executive session for personnel issue.

Met as BOE.

Meeting Adjourned. Antelope County Board of Commissioners

CHARLIE HENERY /s/

Chairman of County Board

Attest: LISA PAYNE /s/

Antelope County Clerk

PUBLISH: June 22, 2022

ZNEZ