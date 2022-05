Proceedings-Antelope County Commissioners

ANTELOPE COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS

Neligh, Nebraska

May 9th, 2022

Chairman opened meeting. Notice of meeting published as required by statute.

Approved agenda. Approved minutes from May 3rd, 2022 BOC Meeting. Pledge collateral was reviewed. Correspondence was reviewed. Treasurer Fund Balance and Revenue Report, Clerk of District Court report and Sheriff Fee Reports were reviewed.

Approved payroll.

Approved vendor claims.

General: AFLAC ins 850.00; AMERITAS LIFE INS CORP ins 15,844.90; ANTELOPE CO COURT ex 409.00; ANTELOPE CO TREAS ex 400,000.00; APPEARA ex 1.50; APPLIED CONN TECH ex 5,032.70; BLACK HILLS ENERGY ut 471.10; BCBS ins 54,188.48; BOMGAARS ex 23.57; BOMGAARS ex 478.32; BROCKHAUS FUNERAL HOMES ex 268.00; C&R SUPPLY ex 167.42; CARHART LUMBER ex 84.32; CASEYS ex 145.70; CITY OF NELIGH ut 4,302.21; CITY OF NELIGH-RECY ex 250.00; CLEARFLY COMM ut 152.91; CLERK OF THE DIST COURT ex 252.00; JUDITH COLE ps 10.00; COLONIAL LIFE/ACCIDENT INS ins 100.88; CUBBYS ex 120.56; DAS STATE ACCOUNTING ex 448.00; DOERR & KLEIN ex 11,269.63; LINDA DOUGLAS ex 20.66; DUSTYS ex 506.24; EAKES OFFICE SOLUTIONS ex 359.15; ELECTION SYSTEMS/SOFTWARE ex 7,085.89; ELGIN ONE STOP ex 333.96; ELGIN REVIEW ex 552.93; ELITE OFFICE PRODS ex 718.06; FED WH tax 9,213.78; FIRST CONCORD BENEFITS ins 1,020.82; GREAT PLAINS COMMS ut 387.98; DARRELL HAMILTON ps 11.00; HELENA AGRI-ENTERPRISES ex 287.50; HI-WAY MART ex 68.50; HOLIDAY INN EXPRESS ex 957.60; HOWARD’S GUNSMITHING ex 1,325.00; IOWA PRISON IND ex 26.70; K&M REPORTING ex 50.00; KOINZAN ENTERPRISES ex 400.00; LIBERTY NATIONAL ins 207.09; LICHTENBERG TIRE SVC ex 53.50; MADISON NATIONAL LIFE ins 79.82; MICROFILM IMAGING SYSTEMS ex 122.00; DUANE MILLER ex 12.00; MIPS ex 3,156.56; NACEB NEBR ASSN CO EXTENSION BOARD ex 100.00; NEBRASKA U C FUND ex 3,274.00; NEBR CO ATTORNEYS ASSN ex 757.00; NEBR DEPT OF REV tax 4,586.84; NEBR HEALTH/HUMAN SVCS ex 186.00; THOMAS NELSON ex 86.06; VSP-NACO VISION ins 532.66; NORFOLK AREA SHOPPER ex 198.13; NORTHEAST NEBR ECONOMIC DEVELOPMENT ex 910.00; NORTHEAST NEBR AREA AGENCY ex 4,755.00; O’NEILL PEST CONTROL ex 95.00; O’NEILL SHOPPER ex 325.80; OLD MILL SALESS/REPAIR ex 263.75; PINNACLE BANK ex 170.88; PITZER DIGITAL ex 975.69; PLATTE VALLEY COMMS ex 240.00; QUALITY IRON/METAL ex 105.00; RAMADA INN ex 549.00; JANICE RIDDER ps 10.00; SANNE REPAIR ex 6,508.54; SCHINDLER ELEVATOR CORP ex 1,074.60; MARLENE SCHINDLER ex 29.82; SECRETARY OF STATE ex 20.00; SHOP 4H ex 48.35; CAROLINE SIEMS ps 25.00; WEX BANK ex 314.33; SNIDER MEMORIAL FUNERAL HOME ex 440.00; SOC SEC 21,591.32; BRITTANY SPIEKER ex 577.94; STEALTH BROADBAND ut 1,130.09; RYAN STOVER ex 75.00; STRATTON DELAY DOELE CARLSON & BUET ex 2,253.35; STURGIS, DANIEL ex 50.00; THOMSON REUTERS-WEST ex 241.00; TYLER TECHNOLOGIES ex 449.00; UNIV OF NEBR-LINCOLN ut 45.02; US CELL ut 631.93; WASHINGTON NATIONAL INS ins 285.92; 319 GRAPHICS/T’S ex 86.50; MADISON NATIONAL LIFE ins 42.67;

Road/Bridge: AKRS ex 542.06; AFLAC ins 235.76; AMERITAS LIFE INS CORP ins 12,148.19; AUTOMATED DAIRY SPECIALIST ex 60.00; BAZILE AGGREGATE ex 1,256.64; BELL BANK EQUIP FINANCE ex 27,424.10; BLACK HILLS ENERGY ut 869.85; BCBS ins 37,280.56; BOMGAARS ex 770.41; CARHART LUMBER ex 170.93; CARQUEST ex 574.01; CITY OF NELIGH ut 10.00; CITY OF TILDEN ut 71.24; COLONIAL LIFE/ACCIDENT INS ins 108.16; CONSTELLATION ut 471.80; CORNHUSKER INTERNATIONAL TRUCK ex 235.38; CREDIT MANAGEMENT SVCS ex 432.45; CUBBYS ex 955.35; D&M MACHINERY ex 88.57; DUSTYS ex 93.44; ELGIN ONE STOP ex 16.99; ERPPD ut 287.35; EMME SAND/GRAVEL ex 31,371.84; FARMER’S PRIDE ex 42,254.35; FED WH tax 8,395.40; FIRST CONCORD BENEFITS ins 470.83; FRONTIER COMM ut 267.88; G I TRAILER ex 5.11; GREAT PLAINS COMMS ut 265.43; LYLE HART ex 200.00; CREDIT MANAGEMENT SVCS garn 384.41; ISLAND SUPPLY WELDING COMPANY ex 220.80; JEO CONSULTING GROUP ex 14,627.50; K&S DOOR-OVERHEAD DOOR ex 394.00; KAUP FORAGE/TURF ex 800.00; KAYTON INTERNATIONAL ex 2.12; KIMBALL-MIDWEST ex 156.18; LEIGH KLUTHE ex 29.97; CALEB KREBS ex 130.26; LAZY T TIRE/IMP ex 618.40; LIBERTY NATIONAL ins 285.67; LICHTENBERG TIRE SVC ex 84.00; MADISON NATIONAL LIFE ins 53.68; MATHESON TRI-GAS ex 275.73; MATTEO SAND/GRAVEL ex 460.88; MEDICAL ENTERPRISES ex 7.50; MR S’S ex 640.22; MURPHY TRACTOR/EQUIP ex 698.29; NEBR DEPT of REV tax 3,864.85; NPPD ut 58.79; NELIGH AUTO/MACHINE ex 244.73; NEWMAN TRAFFIC SIGNS ex 740.05; VSP-NACO VISION ins 337.61; NCPPD ut 190.86; NNTC ut 74.35; ORCHARD LUMBER ex 2.80; ORVAL’S AUTO SVC ex 151.95; QUALITY IRON/METAL ex 1,378.60; QUICK SERVE OIL ex 212.19; RAZOR TRACKING ex 925.00; RDO TRUCK CENTER ex 40.20; ROSE EQUIPMENT ex 1,754.76; ROYAL ONE STOP ex 366.72; SAPP BROTHER PETROLEUM ex 11,558.01; SCHROEDER LAND SURVEYING ex 235.00; WEX BANK ex 921.64; SOC SEC 17,101.60; DENNIS STARMAN ex 110.00; STEALTH BROADBAND ut 94.79; VERIZON ut 190.21; VILLAGE OF BRUNSWICK ut 53.50; VILLAGE OF CLEARWATER ut 66.50; VILLAGE OF ORCHARD ut 106.60; WASHINGTON NATIONAL INS ins 277.90; NPPD ut 196.87; MADISON NATIONAL LIFE ins 28.42;

County Visitors Promotion Fund: BARGAIN BUYWAY ex 350.00;

Register of Deeds: ANTELOPE CO TREAS ex 328.89; MIPS ex 334.80;

Disaster 2019 Flood: ANTELOPE CO TREAS ex 4,250.00;

Law Enforcement Center: ANTELOPE CO TREAS ex 540.00; APPLIED CONN TECH ex 981.00; BLACK HILLS ENERGY ut 285.39; CASH-WA DISTRIBUTING ex 2,942.07; CULLIGAN ex 99.00; APRIL CURTISS ex 75.00; DEAN’S MARKET ex 482.79; DOLLAR GENERAL ex 10.20; HILAND DAIRY ex 365.42; MIDWEST RESTAURANT SUPPLY ex 505.99; PINNACLE BANK ex 5.43; THRIFTWAY MARKET ex 614.35;

Commissary: CASH-WA DISTRIBUTING ex 129.81; KEEFE SUPPLY ex 345.12; NEBRASKA POPCORN SALES ex 38.00; OMAHA WORLD HERALD ex 436.80; PINNACLE BANK ex 646.91; THOMSON REUTERS-WEST ex 419.00; THRIFTWAY MARKET ex 119.53;

Building: K&T CENTRAL PLAINS ex 111.99; KINNAN CONSTRUCTION ex 9,195.41.

Zoning Administrators Report. Zoning Permit Report was presented.

Approved NENEDD yearly membership.

Approved Township claim.

Approved LEPC Response Plan.

Road Superintendent Report. Presented 2022 Asphalt Plan.

Awarded micro-surfacing bid per Highway Superintendent recommendation.

Meeting Adjourned.

Antelope County Board of Commissioners

CHARLIE HENERY /s/

Chairman of County Board

Attest: LISA PAYNE /s/

Antelope County Clerk

PUBLISH: May 18, 2022

