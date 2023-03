Proceedings – Antelope County Board of Commissioners

ANTELOPE COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS

Neligh, Nebraska

March 14th, 2023

Chairman opened the meeting. Notice of meeting published as required by statute.

Approved agenda.

Approved payroll.

Approved vendor claims.

General: AMERITAS LIFE INS CORP ins 17,547.81; ANTELOPE CO COURT ex 384.00; APPEARA ex 34.70; APPLIED CONNECTIVE TECH ex 7,795.69; BLACK HILLS ENERGY ut 2,678.24; BCBS ins 64,742.94; OLTJENBRUNS INC ex 4,610.43; BOMGAARS ex 35.96; BUTCH’S BODY SHOP ex 259.00; CARHART LUMBER ex 45.99; CARNEY LAW ex 6,123.00; CITY OF NELIGH ut 3,190.29; CITY OF NELIGH-RECY ut 250.00; CITY OF NORFOLK ex 23,127.00; CLEARFLY COMMUNICATIONS ut 155.17; CLERK OF THE DISTRICT COURT ex 252.00; COLDTYPE PUBLISHING ex 295.55; JUDITH COLE ps 10.00; COLONIAL LIFE/ACCIDENT INS ins 100.88; CONSOLIDATED MNGMT CO ex 10.05; CORNER SVC/TIRE ex 129.00; CUBBYS ex 596.40; DAS STATE ACCTG ex 723.68; DUSTYS ex 155.60; EAKES OFC SOL ex 20.29; EGLEY, FULLNER, MONTAG, MORLAND & E ex 692.82; ELECTION SYSTEMS/SOFTWARE ex 5,541.27; ELGIN ONE STOP ex 182.41; ELGIN REVIEW ex 299.11; ELITE OFC PRODS ex 1,691.95; FED W/H tax 9,727.27; FIRST CONCORD BENEFITS ins 9,684.32; FOUR POINTS BY SHERATON ex 231.00; GRAHAM TIRE ex 621.76; GREAT PLAINS COMMS ut 369.61; DARRELL HAMILTON ex 11.00; DEREK HENN ex 58.00; HI-WAY MART ex 96.59; JACK’S UNIFORMS/EQUIP ex 135.85; KLEIN LAW OFC ex 571.00; KNOX CO TREAS ex 253.75; LIBERTY NATL ins 87.19; MADISON CO JUDICIAL DIST BAR ASSN ex 85.00; MADISON NATL LIFE ins 139.24; MICROFILM IMAGING SYSTEMS ex 122.00; DUANE MILLER ps 12.00; MIPS ex 2,985.31; NACO ex 185.00; NEBR ASSN OF CO CLERK ex 50.00; NEBR DEPT OF REV tax 5,146.95; NEBR HEALTH/HUMAN SVCS ex 177.00; NEBR WEED CONTROL ASSN ex 150.00; VSP-NACO VISION ins 533.82; NCPPD ut 34.64; NORTHEAST NEBR RC&D ex 1,500.00; LISA PAYNE ex 70.00; PETTY CASH (CO CLERK) ex 1.00; PETTY CASH (CO SHERIFF) ex 10.05; PINNACLE BANK ex 27.00; PITNEY BOWES PURCHASE POWER ex 864.18; PITZER DIGITAL ex 176.91; QUILL CORP ex 331.41; REGION 4 BEHAVIORAL HEALTH SYSTEM ex 6,212.25; JANICE RIDDER ps 10.00; CAROLINE SIEMS ps 25.00; WEX BANK ex 768.00; SIRCHIE AQUISITION CO ex 170.45; SOC SEC 23,908.80; STEALTH BROADBAND ut 1,130.09; UNIV OF NEBR-LINCOLN ex 2,591.00; UNIV OF NEBR-LINCOLN ex 51.00; UNL EXTENSION HALL COUNTY ex 5.50; US CELL ut 679.69; WASHINGTON NATIONAL INS CO ins 285.92; LISA WELDING ex 160.56; Payroll 122,505.17

Road/Bridge: AKRS ex 1,342.21; AMERITAS LIFE INS CORP ins 10,944.24; BAR U FARMS ex 3,646.40; BAUER BUILT ex 1,486.00; BECKMAN LUMBER ex 190.00; BLACK HILLS ENERGY ut 3,352.45; BLACKBURN MFG ex 342.86; BLACKSTRAP ex 390.50; BCBS ins 33,983.90; BOMGAARS ex 3,066.49; DUAINE BRANDT ex 158.00; CARQUEST ex 1,789.80; CITY OF NELIGH ut 10.00; CITY OF TILDEN ut 70.56; COLONIAL LIFE/ACCIDENT INS ins 18.00; COLONIAL RESEARCH CHEMICAL COR ex 591.40; CONSTELLATION ut 1,890.24; CORNER HARDWARE ex 12.76; CORNHUSKER INTERNATL TRUCK ex 458.77; CREDIT MGNT SVCS ex 388.25; CUBBYS ex 660.91; D&M MACHINERY ex 29.35; DUSTYS ex 70.00; ELGIN ONE STOP ex 194.76; ERPPD ut 641.29; EMME SAND/GRAVEL ex 9,359.68; FARMERS PRIDE ex 27,662.10; FED W/H tax 7,207.06; FIRST CONCORD BENEFITS ins 8,800.15; FRONTIER COMM ut 325.20; G I TRAILER ex 92.78; G WORKS ex 450.00; GREAT PLAINS COMMS ut 267.92; TERRY HENENWAY ex 98.75; ISLAND SUPPLY WELDING CO ex 206.08; JEO CONSULTING GROUP ex 11,147.50; JONNY DODGE ex 1,903.63; K&T CENTRAL PLAINS ex 953.74; LEIGH KLUTHE ex 12.50; LAZY T TIRE/IMP ex 529.29; LIBERTY NATIONAL ins 235.77; LICHTENBERG TIRE SVC ex 3,788.09; MADISON NATL LIFE ins 61.81; MATTEO SAND/GRAVEL ex 4,909.35; MBFS USA LLC (DAIMLER TRUCK FIN) ex 27,938.04; MIDWEST SVC/SALES ex 4,800.00; MURPHY TRACTOR-POWER PLAN ex 6,658.27; N&B GAS CO ex 1,370.78; NACO ex 60.00; NEBR CHILD SUPPORT PMT CENTER ex 153.00; NEBR DEPT OF REV tax 3,492.01; NPPD ut 276.97; NELIGH AUTO/MACHINE ex 452.71; VSP-NACO VISION ins 315.45; NMC EXCHANGE ex 1,581.71; NCPPD ut 290.15; NORTHEAST GLASS ex 610.00; NNTC ut 78.12; ORCHARD LUMBER ex 7.75; QUALITY IRON/METAL ex 1,074.15; QUICK SERVE OIL ex 257.00; RAZOR TRACKING ex 950.00; RDO TRUCK CENTER ex 180.85; ROAD BUILDERS MACHINERY/SUPPLY ex 1,689.63; ROY RODGERS ex 64.00; ROSE EQUIPMENT ex 4,744.42; ROYAL ONE STOP ex 387.37; SAPP BROTHER PETRO ex 5,811.92; ROBERT SCHLEUSENER ex 60.00; SHUR-CO ex 167.31; WEX BANK ex 901.34; SOC SEC 15,557.54; SPENCER QUARRIES ex 2,695.67; STEALTH BROADBAND ut 94.79; SWITZER WELDING – BRIAN ex 1,354.00; TITAN MACHINERY ex 414.00; VILLAGE OF BRUNSWICK ut 54.50; VILLAGE OF CLEARWATER ut 75.75; VILLAGE OF ORCHARD ut 55.64; WASHINGTON NATL INS ins 277.90; WELDON PARTS ex 39.37; Payroll 78,156.28

New Law Enforcement Bond: BOKF, NA ex 35,782.50;

County Visitor Promotion: NELIGH CHAMBER OF COMMERCE ex 350.00;

Register of Deeds: MIPS ex 342.80;

Disaster 2019 Flood: JEO CONSULTING GROUP ex 1,446.25; JOHN PROUTY CONSTRUCTION ex 173,533.93;

Law Enforcement: BLOOD PHARMACY ex 151.59; BOMGAARS ex 83.86; CASH-WA DISTRIBUTING ex 4,120.71; CITY OF NELIGH ut 2,464.76; CULLIGAN ex 78.25; APRIL CURTISS ex 48.00; ELGIN APPLIANCE/MORE ex 310.64; HILAND DAIRY ex 502.47; HILLTOP DRUG ex 123.30; MENARDS ex 10.14; MERIT MECHANICAL ex 3,366.50; MPH INDUSTRIES ex 1,394.00; NELIGH FAMILY DENTISTRY ex 902.00; NORTHLAND BUSINESS SYSTEMS ex 3,602.56; ODP BUSINESS SOLUTIONS ex 222.75; PINNACLE BANK ex 62.83; THRIFTWAY MARKET ex 263.23;

Commissary: CASH-WA DISTRIBUTING ex 80.19; PINNACLE BANK ex 387.70;

Highway Allocation: BOKF, NA ex 13,372.50.

Approved minutes of the March 7th, 2023, BOC Meeting.

Approved Region 11 Interlocal agreement. Set public record request work fee at $40.00 an hour.

Correspondence was reviewed. Heard update on Summit Carbon Solutions pipeline.

Zoning Administrators Report. Approved administrative plat.

Road Superintendent Report. Approved temporary weight limits for thaw. Approved John Prouty pay application.

Met in executive session regarding staffing and personnel issues.

Meeting Adjourned.

Antelope County Board of Commissioners

CHARLIE HENERY

Chairman of County Board

Attest: LISA PAYNE /s/

Antelope County Clerk

