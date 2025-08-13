Ordinance #676, The Elgin City Council

ORDINANCE NO. 676
OF THE
CITY OF ELGIN, NEBRASKA
AN ORDINANCE CONFIRMING THE PURCHASE OF CERTAIN REAL ESTATE FROM THE ESTATE OF BETTY MOSER; REPEALING ALL ORDINANCES IN CONFLICT, IF ANY; AND PROVIDING AN EFFECTIVE DATE.
BE IT ORDAINED BY THE MAYOR AND CITY COUNCIL OF THE CITY OF ELGIN, NEBRASKA AS FOLLOWS:
1. The purchase of certain real estate from the Estate of Betty Moser Thirty-Two Thousand Dollars ($32,000.00), approved at a duly advertised regular meeting of the Mayor and City Council of Elgin, Nebraska, held on the 5th day of May, 2025 and pursuant to Resolution 2025-4 is hereby confirmed.
2. Any other ordinances in conflict with the terms hereof are hereby repealed.
3. This ordinance shall take effect immediately upon its passage, approval, recording, and publication as provided by law.
PASSED AND APPROVED this 4th day of August, 2025.
BY MIKE SCHMITT
Mayor
ATTEST:
KRISTIN L. CHILDERS
City Clerk
PUBLISH: August 13, 2025
