Notice of the September 10, 2024 Meeting, The Antelope County Board of Commissioners

General: AMERITAS LIFE INS CORP ins 22,116.80; ANTELOPE CO COURT ex 151.00; ANTELOPE CO SHRF ex 26.96; APPEARA ex 37.12; APPLIED CONN TECH ex 5,080.33; BEAR GRAPHICS ex 312.94; BLACK HILLS ENERGY ut 87.45; BCBS ins 75,975.12; BOMGAARS ex 35.95; CASEYS ex 203.18; CITY OF NELIGH ut 2,437.17; CITY OF NELIGH-RECY ut 1,000.00; CLEARFLY COMMS ut 155.78; COLDTYPE PUBLISHING ex 388.35; JUDITH COLE ps 10.00; COLONIAL LIFE/ACC INS ins 100.88; COPPLE ROCKEY & MCKEEVER PC ex 797.74; CROWNE PLAZA KEARNEY ex 449.85; CUBBYS ex 1,246.11; DAS STATE ACCTG ex 537.60; DUSTYS ex 889.21; EAKES OFC SOL ex 1,092.77; ELGIN ONE STOP ex 116.24; ELGIN REVIEW ex 387.55; ELITE OFC PRODS ex 451.15; ESRI ex 460.00; FED W/H tax 13,400.75; FIRST CONCORD BENEFITS ins 5,670.47; GREAT PLAINS COMMS ut 327.52; DARRELL HAMILTON ps 11.00; JARECKI SHARP & PETERSEN PC ex 940.50; HAROLD KLEIN ex 246.30; LAWNS R US ex 700.00; LIBERTY NATL ins 87.19; MADISON CO SHRF ex 29.90; MADISON NATL LIFE ins 124.68; MARVIN PLANNING CONSULTANTS ex 580.00; MICROFILM IMAGING SYSTEMS ex 122.00; DUANE MILLER ps 12.00; MIPS ex 3,117.82; NACO ex 90.00; NATL INS SVC ins 63.75; NEBR CHILD SUPPORT PMT CNTR ex 643.00; NEBR DEPT OF REV tax 6,534.27; NEBR HEALTH/HUMAN SVCS ex 186.00; NELIGH POSTMASTER ex 188.00; VSP-NACO VISION ins 552.22; NCPPD ut 64.30; OLD MILL SALES/REPAIR ex 316.50; LISA PAYNE ex 53.48; PETTY CASH (CO SHRF) ex 18.45; PINNACLE BANK ex 464.83; PITNEY BOWES LEASE ex 864.18; PITZER DIGITAL ex 630.93; BILL PRICE ex 38.94; JANICE RIDDER ps 10.00; CAROLINE SIEMS ps 25.00; WEX BANK ex 687.50; SOC SEC 29,239.80; STEALTH BROADBAND ut 2,182.51; CHUCK THIEMANN ex 40.00; UNIV OF NEBR-LINCOLN ut 45.02; US CELL ut 639.80; VAN DIEST SUPPLY CO ex 3,264.00; WASHINGTON NATL INS CO ins 285.92; KELLI WILKINSON ex 30.00; ANTELOPE CO TREAS ex 700,000.00; Payroll 147,544.87

Road/Bridge: A&R CONSTRUCTION CO ex 18,162.99; AKRS ex 2,733.17; AMERITAS LIFE INS CORP ins 14,185.67; FIRSTNET ut 140.09; ATLAS TECH CONSULTANTS ex 2,800.00; B’S ENTERPRISES ex 10,059.00; BANK OF ELGIN ex 28,028.59; BAR U FARMS ex 5,509.14; BARCO MUNICIPAL PRODS ex 835.03; BAZILE AGGREGATE ex 11,464.70; BLACK HILLS ENERGY ut 201.68; BCBS ins 45,433.84; BOMGAARS ex 1,887.21; CARQUEST ex 2,247.54; CITY OF NELIGH ut 12.00; CITY OF TILDEN ut 70.13; COLONIAL LIFE/ACC INS ins 18.00; COLONIAL RESEARCH CHEMICAL COR ex 2,322.40; CONSTELLATION ut 9.04; CREDIT MNGMT SRVCS ex 608.66; CUBBYS ex 837.57; DINKEL IMPLEMENT ex 633.30; DUSTYS ex 209.46; ELGIN ONE STOP ex 143.61; ERPPD ut 621.94; EMME SAND/GRAVEL ex 27,327.53; FARMERS PRIDE ex 32,690.68; FED W/H tax 9,297.29; FIRST CONCORD BENEFITS ins 2,157.74; FRONTIER COMM ut 446.38; GRAHAM TIRE ex 741.24; GREAT PLAINS COMMS ut 312.31; GRUBB GRINDING ex 4,138.54; ISLAND SUPPLY WELDING CO ex 228.16; JEBRO ex 118,639.42; JEO CONSULTING GROUP ex 19,573.75; JONNY DODGE ex 2,534.93; KAYTON INTERNATL ex 8,977.59; LAWSON PRODS ex 580.44; LAZY T TIRE ex 107.78; LIBERTY NATL ins 235.77; LICHTENBERG TIRE ex 182.19; MADISON NATL LIFE ins 56.97; MATTEO SAND/GRAVEL ex 3,542.40; MIDWEST COATINGS ex 117,469.12; MR S’S ex 1,124.15; MURPHY TRACTOR-POWER PLAN ex 13,275.55; NACO ex 30.00; NATL INS SVC ins 56.75; NEBR CHILD SUPPORT PMT CNTR ex 153.00; NEBR DEPT OF REV tax 4,454.12; NPPD ut 187.31; NELIGH AUTO/MACHINE ex 447.34; VSP-NACO VISION ins 355.11; NMC EXCHANGE ex 2,985.02; NCPPD ut 180.26; NORTHEAST GLASS ex 400.00; NTTC ut 74.37; POLLOCK REDI MIX ex 45,783.20; RAZOR TRACKING ex 975.00; RDO TRUCK CENTER ex 3,982.07; REINKES FARM/CITY SVC ex 6.39; ROSE EQUIPMNT ex 95.94; ROYAL ONE STOP ex 327.08; SANDS TRUCK SVC ex 4,265.66; SAPP BROTHER PETRO ex 8,131.75; SCHLECHT TRUCKING ex 2,684.85; WEX BANK ex 1,127.66; SOC SEC 19,882.08; SPENCER QUARRIES ex 6,443.63; SPUD CONSTRUCTION ex 77,656.93; STEALTH BROADBAND ut 190.90; VILLAGE OF BRUNSWICK ut 54.50; VILLAGE OF CLEARWATER ut 75.50; VILLAGE OF ORCHARD ut 82.03; WASHINGTON NATL INS CO ins 277.90; WESTERN OIL II ex 156.60; Payroll: 99,682.04

County Visitor Promotion: CLEARWATER CHAMBERS OF COMMERCE ex 350.00; ORCHARD COMMUNITY CLUB ex 350.00;

County Visitor Improvement: AMERICAN LEGION HENINGER POST 170 ex 1,750.00; SONS OF CLEARWATER ex 1,750.00;

Register of Deeds: MIPS ex 349.80;

Veterans Aid: ANTELOPE CO VETS SVC OFC ex 1,000.00;

Law Enforcement: BLACK HILLS ENERGY ut 320.11; BLOOD PHARMACY ex 24.28; CASH-WA DISTR ex 1,133.70; CITY OF NELIGH ut 2,464.83; CULLIGAN ex 75.00; APRIL CURTISS ex 60.00; ELGIN APPLIANCE ex 93.64; FAITH REGIONAL HEALTH SVCS ex 282.00; HILAND DAIRY ex 730.14; JONNY DODGE ex 42,973.00; SPEED SVCS ex 295.00; TRANE U S ex 2,222.91; U-SAVE PHARMACY ex 69.95;

Commissary: CASH-WA DISTR ex 121.53; COMBINED PUBLIC COMMS ex 1,562.50; CUBBYS ex 74.56; KEEFE SUPPLY ex 277.44; OMAHA WORLD HERALD ex 344.99;

Building: CALEB HARRISON ex 40,072.00.

No action following discussion of commodities. Correspondence was reviewed. Treasurer’s Fund Balance, Treasurer Miscellaneous Revenue Report, Treasurer Sweep Account Statement; Clerk of the District Court Miscellaneous Report, Sheriff’s Fee Report for August were reviewed.

Zoning Administrator Report; monthly report, and approved an administrative plat.

Approved GIS sponsorship change.

Held public hearing for the closing of 865th Road. Approved closing 1 mile of 865th Road.

No action on Road Foreman position.

Met with Village of Clearwater Board regarding repairs to river road and Nebraska street.

Approved purchase of two (2) v-plows per bid.

Road Superintendent Report: Approved two (2) underground permits, and one access permit. Discussed various road and bridge issues. Loaner motor grader in place while County’s grader is down.

Meeting Adjourned.

Antelope County Board of Commissioners

CHARLIE HENERY

Chairman of County Board

Attest: LISA PAYNE /s/

Antelope County Clerk

PUBLISH: September 18, 2024

