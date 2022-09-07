Notice of Meeting- #45 Board of Education

By
Lynell Morgan
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NOTICE OF REGULAR

MEETING OF WHEELER CENTRAL PUBLIC SCHOOLS    BOARD OF EDUCATION MEETING DISTRICT

#45-WHEELER COUNTY

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT A REGULAR MEETING OF THE BOARD OF EDUCATION OF THE WHEELER CENTRAL PUBLIC SCHOOLS WILL BE HELD AT THE WHEELER CENTRAL OLD MEDIA ROOM IN BARTLETT, NEBRASKA.

ON: MONDAY, SEPTEMBER 12, 2022

TIME: FOLLOWING THE BUDGET HEARING WHICH MEETING WILL BE OPEN TO THE PUBLIC. AN AGENDA FOR SUCH MEETING IS AVAILABLE FOR PUBLIC INSPECTION AT THE OFFICE OF THE SUPERINTENDENT, WHEELER CENTRAL SCHOOLS, BARTLETT, NEBRASKA.

DREW KASSELDER

CHAIRMAN, BOARD OF

EDUCATION WHEELER

CENTRAL SCHOOLS

PUBLISH: September 7, 2022

ZNEZ