EPPJ track team begins season at Stanton

The Wolfpack track team will open the season Tuesday, March 28, at Stanton. Members of Wolfpack track team this season are (top row, l-r): Kaeden Schwarting, Karson Kallhoff, Hudson Napier, Kaiden Bode, Myles Kittelson, Dylon Lueking, Blake Henn, Nick Anderson, Jarek Erickson, Camryn Pelster and Landyn Veik. Middle row: Grady Drueke, Jayda Chessmore, Halle Lueking, Kyndal Busteed, Chloe Henn, Brenna Martinsen, Ashlynne Charf, Camry Kittelson and Landon Kallhoff. Front row: Harlie Tyler, Autumn Forbes, Trissa Russell, Baylee Busteed, Kayton Zwingman, Kaitey Schumacher and Stephanie Gutierrez. Not pictured: Corbin Kinney, Reese Stuhr, Jovie Vaisvilas, Callie Heithoff, Taylor Beckman, Tessa Barlow and managers Sharon Bartak and Keyera Eisenhauer. E-R photo/LMorgan