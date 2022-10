‘C’ team sweeps N-V Cougars

The Wolfpack ‘C’ volleyball team swept Niobrara/Verdigre 25-10 and 25-21 in action on Oct. 14.

Stat leaders were:

Serve receive — Jaydalynn Chessmore 1, Quinn Hoefer 1, Olivia Klein 1, Halle Lueking 1, Haley Parks 4, Reese Stuhr 4

Digs — Tessa Barlow 6, Chessmore 4, Laia Domingo 1, Hoefer 4, Klein 2, Lueking 7, Juliana McNally 3, Parks 5, Stuhr 3, Seli Tadesse 1

Solo blocks — Parks 2

Ace serves — Barlow 3, Chessmore 1, Lueking 4, McNally 3, Parks 2, Stuhr 1

Set assists — Barlow 5, Chessmore 1, Lueking 1

Kills — Barlow 4, Chessmore 1, Lueking 5, Parks 3, Stuhr 2