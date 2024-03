Antelope County Commissioners Proceedings, 2/13/2024

ANTELOPE COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS

Neligh, Nebraska

February 13th, 2024

Chairman opened the meeting. Notice of meeting published as required by statute.

Approved agenda. Approved minutes of the 2-6-2024 BOC Meeting.

Approved Payroll.

Approved Vendor Claims.

General: AMERITAS LIFE INS CORP ins 19,689.98; ANTELOPE CO COURT ex 141.00; ANTELOPE CO SHERIFF ex 40.90; APPEARA ex 33.28; APPLIED CONN TECH ex 9,524.08; BLACK HILLS ENERGY ut 1,784.89; BCBS ins 60,532.81; BOMGAARS ex 98.35; BROCKHAUS-HARLAN FUNERAL HOME ex 2,000.00; BROGAN & GRAY, PC ex 3,427.69; CASEYS ex 264.05; CITY OF NELIGH ut 3,698.61; CITY OF NELIGH-RECY ex 1,000.00; CLEARFLY COMM ut 155.74; CLERK OF THE DISTRICT COURT ex 109.00; CLERK OF THE DISTRICT COURT ASSN ex 50.00; COLDTYPE PUBLISHING ex 303.05; JUDITH COLE ps 10.00; COLONIAL LIFE/ACC INS ins 100.88; CUBBYS ex 1,355.38; DAS STATE ACCTG ex 1,095.35; CHRISTIAN DUNN ex 76.28; DUSTYS ex 807.93; EAKES OFFICE SOL ex 519.95; ELGIN ONE STOP ex 127.81; ELGIN REVIEW ex 412.33; ELITE COURT REPORTING SVC ex 251.15; ELITE OFFICE PRODS ex 418.27; FED W/H tax 12,066.62; FIRST CONCORD BENEFITS ins 5,273.32; FLOOR MAINTENANCE ex 551.46; GOVERNMENT FORMS/SUPPLIES ex 108.04; GREAT PLAINS COMMS ut 324.47; DARRELL HAMILTON ps 11.00; HOLT CO SHERIFF ex 26.40; IOWA PRISON IND ex 99.60; JACKS UNIFORMS/EQUIPMENT ex 533.10; JONNY DODGE ex 687.75; KAYTON INTL ex 1,500.00; KIESLER POLICE SUPPLY ex 653.20; KLEIN LAW OFFICE ex 9,202.04; KNOX CO TREAS ex 133.35; LIBERTY NATL ins 87.19; MADISON CO SHERIFF ex 64.35; MADISON NATL LIFE ins 118.21; MICROFILM IMAGING SYSTEMS ex 122.00; MID-STATES ORGANIZED CRIME INFO CTR ex 100.00; DUANE MILLER ps 12.00; MIPS ex 4,360.51; MR S’S ex 540.66; NACEB NEBR ASSN CO EXT BOARD ex 100.00; NATL INS SVC ins 53.25; NEBR ASSESSOR ASSN ex 75.00; NEBR ASSN OF CO TREAS ex 50.00; NEBR DEPT OF REV tax 6,001.23; NEBR HEALTH/HUMAN SVCS ex 93.00; NEBR PLANNING/ZONING ASSN ex 235.00; NELIGH AUTO/ MACHINE ex 140.94; THOMAS NELSON ex 19.85; VSP-NACO VISION ins 541.02; NCPPD ut 71.23; LISA PAYNE ex 198.00; PETTY CASH (CO DIST COURT) ex 41.07; PETTY CASH (CO SHERIFF) ex 17.45; PINNACLE BANK ex 364.00; PITNEY BOWES RESERVE-PREPAID POSTAG ex 5,000.00; PITZER DIGITAL ex 799.12; QUILL CORP ex 41.99; JANICE RIDDER ps 10.00; SECRETARY NEWMA ex 100.00; CAROLINE SIEMS ps 25.00; WEX BANK ex 601.87; SOC SEC ex 27,062.14; STEALTH BROADBAND ut 1,145.32; TOTAL FIRE PROTECTION INC ex 1,198.86; UNIV OF NEBR-LINCOLN ex 45.02; US CELL ut 634.62; WASHINGTON NATL INS CO ins 285.92; WESTERN OIL II ex 52.51; WOODS & AITKEN LLP ex 86.50; 319 GRAPHICS/T’S ex 266.50; PINNACLE BANK ex 436.88; ANTELOPE CO TREAS ex 400,000.00;

Road/Bridge: AMERITAS LIFE INS CORP ins 16,088.75; AMH ex 780.00; FIRSTNET ut 140.08; B’S ENTERPRISES ex 1,690.00; BAR U FARMS ex 1,743.40; BARCO MUNICIPAL PRODS ex 297.54; BECKMAN LUMBER ex 1,145.00; BLACK HILLS ENERGY ut 1,949.76; KIM BLACKMORE ex 54.44; BCBS ins 43,227.59; BOMGAARS ex 1,839.18; CARHART LUMBER ex 45.06; CARQUEST ex 1,138.72; CIRCLE M TRUCKING ex 10,025.00; CITY OF ELGIN ex 60.00; CITY OF NELIGH ex 30.00; CITY OF TILDEN ex 70.58; COLONIAL LIFE/ACC INS ins 18.00; CONSTELLATION ut 652.76; CORNER SVC/TIRE ex 335.00; CUBBYS ex 384.20; KEN DITTRICH ex 17,943.75; DUSTYS ex 59.00; ECHO ELECTRIC SUPPLY ex 151.40; ELGIN ONE STOP ex 1,908.68; ERPPD ut 726.07; EMME SAND/GRAVEL ex 2,685.78; FARMERS PRIDE ex 33,744.80; FED W/H tax 11,718.27; FIRST CONCORD BENEFITS ins 10,494.80; FRONTIER COMM ut 369.01; FUNK CONSTRUCTION ex 18,887.50; GRAHAM TIRE ex 572.00; GREAT PLAINS COMMS ut 277.14; GRUBB GRINDING ex 3,128.45; HEARTLAND HYDRAULICS ex 668.05; HOMETOWN STATION ex 45.40; ISLAND SUPPLY WELDING ex 228.16; JEO CONSULTING GROUP ex 9,460.00; JERRYS FEED SVC ex 23.82; JONNY DODGE ex 490.97; JSMM FARMS ex 753.05; K&S DOOR-OVERHEAD DOOR ex 377.50; KEETLE FARMS ex 2,250.00; LAMMERS TRAILER REPAIR ex 270.21; LAWSON PRODS ex 718.86; LAZY T TIRE ex 733.50; LIBERTY NATL ins 235.77; LICHTENBERG TIRE SVC ex 4,922.09; MADISON NATL LIFE ins 54.76; MARX REPAIR ex 13,850.00; MR S’S ex 844.12; MURPHY TRACTOR-POWER PLAN ex 6,326.38; NATL INS SVC ins 58.75; NEBR CHILD SUPPORT PMT CNTR garn 153.00; NEBR DEPT OF REV tax 5,528.74; NPPD ut 296.82; NELIGH AUTO/ MACHINE ex 265.33; VSP-NACO VISION ins 417.28; NMC EXCHANGE ex 16,578.39; NCPPD ut 338.05; NORTHEAST GLASS ex 430.00; NORTHEAST NEBR HEATING/COOLING ex 643.95; NNTC ut 75.97; OLD MILL SALES/REPAIR ex 19,112.50; QUALITY IRON/METAL ex 292.77; QUICK SERVE OIL CO ex 936.20; RAZOR TRACKING ex 900.00; REINKE’S FARM/CITY SVC ex 37.11; ROAD BUILDERS ex 4,125.00; ROYAL ONE STOP ex 669.76; SAPP BROTHER PETRO ex 6,865.60; GARET SCHINDLER ex 16,225.00; SCHLECHT TRUCKING ex 650.58; SCOTTY’S MANURE ex 32,725.00; WEX BANK ex 746.88; SOC SEC 22,444.26; SPENCER QUARRIES ex 1,115.77; STEALTH BROADBAND ut 95.44; TJ KRAUSE FARMS ex 9,158.28; TRUCK CENTER OF NORFOLK ex 3,435.00; TWO RIVERS IRRIGATION ex 1,350.00; VILLAGE OF BRUNSWICK ut 54.50; VILLAGE OF CLEARWATER ut 84.50; VILLAGE OF ORCHARD ut 56.78; WASHINGTON NATL INS CO ins 277.90;

Register of Deeds: MIPS ex 347.80;

Law Enforcement: BLACK HILLS ENERGY ut 470.04; BOMGAARS ex 221.83; CASH-WA DISTRIBUTING ex 2,337.78; CORNHUSKER STATE INDUSTRIES ex 1,097.00; EAKES OFFICE SOL ex 100.25; FAITH REGIONAL HEALTH SVCS ex 1,350.00; HILAND DAIRY ex 686.35; JONNY DODGE ex 43,610.00; MERIT MECHANICAL ex 430.00; MIDWEST SPECIAL SVCS ex 1,281.65; NELIGH FAMILY DENTISTRY ex 225.00; OLD MILL SALES/REPAIR ex 348.00; PLATTE VALLEY COMMS ex 5,950.50; THRIFTWAY MARKET ex 578.96; PINNACLE BANK ex 1,575.20;

Commissary: BOB BARKER CO ex 20.00; CASH-WA DISTRIBUTING ex 262.24; CHARM-TEX ex 672.04; CUBBYS ex 25.93; THOMSON REUTERS-WEST ex 507.00; THRIFTWAY MARKET ex 131.48; WALKENHORSTS ex 679.89; PINNACLE BANK ex 499.21;

Building: CARHART LUMBER ex 134.46; JAN CLAUSEN ex 170.00; THE GLASS EDGE ex 344.00.

Correspondence was reviewed.

Approved to accept the Chapter 11 Opioid Settlement.

Road Superintendent Report: Approved two (2) Oversize Permits

Approved two (2) Underground Permits.

Approved four (4) Liquor Licenses.

Approved a bid for financing Western Star Semi Truck.

Approved bid for accounting firm for auditing of Antelope County for three (3) years.

Approved rent on four (4) License Plate Readers.

Meeting Adjourned.

Antelope County Board of Commissioners

CHARLIE HENERY

Chairman of County Board

Attest: DENISE KURPGEWEIT /s/

Antelope County Clerk, Deputy

PUBLISH: February 21, 2024

ZNEZ