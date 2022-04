ANTELOPE COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS

Neligh, Nebraska

April 12th, 2022

Chairman opened meeting. Notice of meeting published as required by statute.

Approved agenda. Held minutes from April 5th, 2022 BOC Meeting. Pledge collateral was reviewed. Correspondence was reviewed. Treasurer Fund Balance and Revenue Report; Sheriff Fee Reports were reviewed.

Approved payroll.

Approved vendor claims.

General: AFLAC ins 850.00; AMERITAS LIFE INS CORP ins 16,663.18; ANTELOPE CO COURT ex 169.00; ACN ex 50.00; ANTELOPE CO SHERIFF ex 281.34; APPEARA ex 65.34; APPLIED CONNECTIVE TECH ex 2,762.50; BIG RED MOTORSPORTS ex 46.95; BLACK HILLS ENERGY ut 1,203.47; BCBS ins 55,806.97; BOB BARKER CO ex 79.98; THE BODY WORKS ex 1,870.35; BOMGAARS ex 138.73; BOMGAARS ex 48.18; CASEYS ex 465.07; CITY OF NELIGH ut 4,784.96; CITY OF NELIGH-RECY ex 250.00; CLEARFLY COMMS ut 152.91; CLERK OF THE DIST COURT ex 108.00; CLERK OF THE DIST COURT ASSN ex 75.00; COLDTYPE PUBLISHING ex 1,258.22; JUDITH COLE ps 10.00; COLONIAL LIFE/ACCIDENT INS ins 100.88; CORNHUSKER STATE INDUSTRIES ex 500.00; CUBBYS ex 1,511.90; DAS STATE ACCT ex 562.68; DOERR & KLEIN ex 2,790.85; LIZ DOERR ex 73.84; DUSTYS ex 645.24; EAKES OFFICE SOLUTIONS ex 12.29; ELECTION SYSTEMS/SOFTWARE ex 5,056.75; ELECTRONIC SYSTEMS ex 122.00; ELGIN ONE STOP ex 462.10; ELGIN REVIEW ex 960.14; ELITE OFFICE PRODS ex 1,011.64; FED WH taxes 9,791.06; FIRST CONCORD BENEFITS ins 1,020.82; FITZGERALD, VETTER & TEMPLE ex 795.32; FLOOR MAINTENANCE ex 182.69; GOVERNMENT FORMS/SUPPLIES ex 3,223.46; GREAT PLAINS COMMS ut 400.57; DARRELL HAMILTON ps 11.00; HEARTLAND FIRE PROTECTION ex 304.50; HI-WAY MART ex 214.50; JACK’S UNIFORMS/EQUIP ex 159.89; JONNY DODGE ex 601.24; LOGAN LAWSON ex 53.95; LIBERTY NATIONAL ins 255.11; MADISON NATIONAL LIFE ins 122.49; MICROFILM IMAGING SYSTEMS ex 122.00; MIDWEST AUTOMATED FIRE SPRINKLER ex 285.00; DUANE MILLER ps 12.00; MIPS ex 3,114.07; NACO ex 60.00; NEBR ASSESSOR ASSN ex 60.00; NEBR ASSN OF CO TREAS ex 125.00; NEBR ASSN OF CO OFFICIALS ex 100.00; NEBR DEPT OF REV taxes 4,837.74; NEBR HEALTH/HUMAN SVCS ex 168.00; NIELSEN INS ex 135.00; VSP-NACO VISION ins 541.17; NORFOLK AREA SHOPPER ex 365.61; NORTHEAST COMM COLLEGE ex 217.98; NPZA NORTHEAST DIST ex 20.00; OFFICE DEPOT ex 501.66; LISA PAYNE ex 166.40; PINNACLE BANK ex 219.66; PITNEY BOWES PURCHASE POWER ex 5,000.00; PITNEY BOWES ex 246.49; PITZER DIGITAL ex 220.74; PLATTE VALLEY COMM ex 17.30; QUILL CORP ex 265.56; R R DONNELLEY ex 69.56; REGION IV ex 2,808.00; REGION 4 BEHAVIORAL HEALTH SYSTEM ex 6,338.25; JANICE RIDDER ps 10.00; SANNE REPAIR ex 561.46; SELLMARK CORP ex 600.00; CAROLINE SIEMS ps 25.00; WEX BANK ex 180.32; SOC SEC 22,735.66; BRITTANY SPIEKER ex 23.40; STEALTH BROADBAND ut 1,143.42; STRATTON DELAY DOELE CARLSON & BUET ex 1,878.68; UNIV OF NEBR-LINCOLN ut 45.02; US CELL ut 627.35; WASHINGTON NATIONAL INS CO ins 285.92; MEGAN WINGATE ex 41.70; ZEE MEDICAL SVC ex 39.10; 319 GRAPHICS/T’S ex 227.25; BLACK HILLS ENERGY ut 276.99; NEBR UNEMPLOYMENT INS ex 466.00; DAS STATE ACCT ex 114.68;

Road/Bridge: AKRS ex 597.76; AFLAC ins 235.76; AMERITAS LIFE INS CORP ins 12,793.27; B’S ENTERPRISES ex 10,915.00; BARCO MUNICIPAL PRODS ex 7,561.82; BAZILE AGGREGATE ex 1,604.46; BAZILE CREEK POWER SPORTS ex 138.07; BLACK HILLS ENERGY ut 1,271.87; BCBS ins 34,383.41; BOMGAARS ex 588.23; CARHART LUMBER ex 216.83; CARQUEST ex 482.72; CASEYS ex 60.30; CITY OF ELGIN ex 56.25; CITY OF TILDEN ex 70.22; COLONIAL LIFE/ACCIDENT INS ins 126.16; COLONIAL RESEARCH CHEMICAL COR ex 1,618.40; CONSTELLATION ut 484.17; CORNER HARDWARE ex 24.99; CORNHUSKER INTERNATIONAL TRUCK ex 1,727.60; CREDIT MANAGEMENT SVCS garn 485.04; CUBBYS ex 660.19; D&M MACHINERY ex 54.40; DUSTYS ex 402.43; ELGIN ONE STOP ex 53.31; ERPPD ut 318.84; EMME SAND/GRAVEL ex 31,708.55; FARMER’S PRIDE ex 24,950.82; FED WH taxes 9,454.10; FIRST CONCORD BENEFITS ins 470.83; FRONTIER COMM ut 258.00; G I TRAILER ex 136.04; GREAT PLAINS COMMS ut 266.33; HEATING & AIR ex 361.53; CREDIT MANAGEMENT SVCS garn 422.79; HOMETOWN STATION ex 98.37; ISLAND SUPPLY WELDING CO ex 509.69; JOEL SINCLAIR ex 30,864.02; J J KELLER & ASSOC ex 149.22; JEO CONSULTING GROUP ex 9,016.25; JONNY DODGE ex 453.36; LAWSON PRODS ex 256.43; LAZY T TIRE/IMP ex 803.93; LIBERTY NATIONAL ins 285.67; LICHTENBERG TIRE SVC ex 6,919.43; MADISON NATIONAL LIFE ins 82.10; MAIN STREET REPAIR ex 17.00; MARX REPAIR ex 362.08; MATTEO SAND/GRAVEL ex 3,562.31; DAIMLER TRUCK ex 27,938.04; METAL CULVERTS ex 35,620.00; MR S’S ex 1,225.94; MURPHY TRACTOR/EQUIP ex 2,345.80; NEBR DEPT OF REV taxes 4,281.77; NEBR DEPT OF REV ex 1,081.00; NPPD ut 483.04; NELIGH AUTO/MACHINE ex 185.56; VSP-NACO VISION ins 325.19; NCPPD ut 214.02; NORTHEAST GLASS ex 2,169.00; NNTC ut 74.96; ORCHARD LUMBER ex 34.98; PRAIRIE FABRICATION ex 1,325.17; QUALITY IRON/METAL ex 327.74; QUICK SERVE OIL ex 258.00; RAZOR TRACKING ex 925.00; RDO TRUCK CENTER ex 4,234.51; ROYAL ONE STOP ex 270.95; RUETER’S RED POWER ex 257.79; RYAN’S TRUCK/TRACTOR ex 3,641.18; SANNE REPAIR ex 260.36; SAPP BROTHER PETRO ex 10,891.62; SCHROEDER LAND SURVEYING ex 115.00; SIDUMP’R ex 1,028.14; WEX BANK ex 931.95; SOC SEC 17,992.10; ROBERT STARKEY ex 75.00; STEALTH BROADBAND ut 95.36; SWITZER WELDING ex 616.00; ULINE SHIPPING ex 378.21; VERIZON WIRELESS ut 190.23; VILLAGE OF BRUNSWICK ut 107.00; VILLAGE OF CLEARWATER ut 66.50; WASHINGTON NATIONAL INS CO ins 277.90; MATHESON TRI-GAS ex 320.97; METAL CULVERTS ex 33,810.00; MURPHY TRACTOR/EQUIP ex 374.13; NORTHEAST GLASS ex 200.00; N&B GAS ex 975.20; A&R CONSTRUCTION ex 208,602.77;

New Law Enforcement Center Bond: BOKF ex 41,932.50;

County Visitors Promotion Fund: ROYAL BAR & GRILL ex 100.00; YOUNG N LIVELY ex 225.00;

County Visitors Improvement Fund: NELIGH YOUNG MEN’S CLUB ex 1,750.00;

Register of Deeds: MIPS ex 334.80;

Veterans Aid: ANTELOPE CO VETERANS SVC OFFICE ex 99.00;

Law Enforcement Center: AMH ex 799.00; APPLIED CONNECTIVE TECH ex 2,352.45; CASH-WA DISTRIBUTING ex 4,934.66; CORNHUSKER STATE INDUSTRIES ex 1,488.00; CULLIGAN ex 99.00; APRIL CURTISS ex 120.00; DEAN’S MARKET ex 1,607.34; FAITH REGIONAL HEALTH SVCS ex 945.00; HILAND DAIRY ex 386.64; HUNT INS GROUP ex 4,100.00; KELLY’S ex 336.00; MIDWEST RADAR/EQUIPMENT ex 280.00; MIDWEST SPECIAL SVCS ex 310.50; NORTHLAND BUSINESS SYSTEMS ex 3,299.24; PAGE MY CELL ex 3,000.00; THRIFTWAY MARKET ex 225.87; ULINE SHIPPING ex 1,586.67; WANEK PHARMACY ex 458.62;

Commissary: BOB BARKER CO ex 133.06; CASH-WA DISTRIBUTING ex 757.43; CORNHUSKER STATE INDUSTRIES ex 435.60; KEEFE SUPPLY CO ex 108.48; NEBR POPCORN SALES ex 38.00; NORFOLK DAILY NEWS ex 168.00; PINNACLE BANK ex 1,285.31;

Highway Allocation: BOKF ex 14,387.50;

Building: CARHART LUMBER ex 906.66; FLENNIKEN ELECTRIC ex 3,240.43; HEARTLAND FIRE PROTECTION ex 1,360.44; KINNAN CONSTRUCTION ex 5,429.13.

Zoning Administrators Report. Approved administrative plat.

Approved improvement grant and promotional grant requests.

Road Superintendent Report. Approved four (4) underground permits. Approved one (1) and denied one (1) access permits. Approved four (4) heavy haul permits.

Approved change order and pay application A& R Construction.

Approved furnace replacement for Episcopal Church. Approved Bonds for Elected Officials. Maintenance review and County Tax Sale Certificates were reviewed.

Various entities held informational talks.

Meeting Adjourned.

Antelope County Board of Commissioners

CHARLIE HENERY /s/

Chairman of County Board

Attest: LISA PAYNE /s/

Antelope County Clerk

PUBLISH: April 20, 2022

ZNEZ