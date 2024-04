Proceedings of the April 12, 2024 Meeting: Antelope County Board of Commissioners

ANTELOPE COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS

Neligh, Nebraska

April 12th, 2024

Chairman opened the meeting. Notice of meeting published as required by statute.

Approved agenda. Tabled minutes of the 4-2-2024 BOC Meeting.

Approved Payroll.

Approved Vendor Claims.

General: AMERITAS LIFE INS CORP ins 19,887.11; ANTELOPE CO COURT ex 50.00; ANTELOPE CO SHERIFF ex 126.33; APPEARA ex 33.28; APPLIED CONN TECH ex 7,620.75; BLACK HILLS ENERGY ut 207.68; BCBS ins 67,690.28; BROCKHAUS-HARLAN FUNERAL HOME ex 2,000.00; CARNEY LAW ex 3,800.00; CASEYS ex 26.26; CITY OF NELIGH ut 2,481.44; CITY OF NELIGH-RECY ut 1,000.00; CLEARFLY ut 155.17; CLERK OF THE DISTRICT COURT ex 72.00; CLERK OF THE DISTRICT COURT ASSN ex 150.00; COLDTYPE PUBLISHING ex 932.30; JUDITH COLE ps 10.00; COLONIAL LIFE/ACC INS ins 100.88; CUBBYS ex 1,123.07; DAS STATE ACCTG ex 1,095.35; MARK DUNCAN ex 42.00; DUSTYS ex 398.34; EAKES OFC SOL ex 793.12; EGLEY, FULLNER, MONTAG, MORLAND & E ex 673.82; ES&S ex 5,290.33; ELGIN ONE STOP ex 167.04; ELGIN REVIEW ex 973.81; ELITE OFC PRODS ex 229.68; FED W/H tax 11,892.91; FIRST CONCORD BENEFITS ins 12,998.22; GREAT PLAINS COMM ut 327.40; DARRELL HAMILTON ps 11.00; HEARTLAND COUNSELING SVCS ex 258.00; HEARTLAND FIRE PROTECTION ex 142.10; JACKS UNIFORMS/EQUIP ex 1,400.05; JONNY DODGE ex 1,526.91; LIBERTY NATL ins 87.19; LICHTENBERG TIRE ex 1,050.16; WILLETTA LINDSAY ex 38.00; MADISON CO SHERIFF ex 40.90; MADISON NATL LIFE ins 118.21; MICROFILM IMAGING SYSTEMS ex 198.00; DUANE MILLER ps 12.00; MIPS ex 3,048.13; NACO ex 95.00; NATL INS SVC ins 53.25; NATL SHERIFFS ASSN ex 125.00; NEBR CHILD SUPPORT ex 643.00; NEBR DEPT OF PROPERTY ASSESSMEN ex 270.00; NEBR DEPT OF REV tax 5,864.54; NEBR EMERGENCY SER COMM ASSN ex 15.00; NEBR HEALTH/HUMAN SVCS ex 87.00; NEBR LAW ENFORCEMENT TRAIN CENT ex 10.00; VSP-NACO VISION ins 596.59; NCPPD ut 62.40; O’NEILL SHOPPER ex 83.88; OLD MILL SALES/REPAIR ex 977.42; PAGE MY CELL ex 3,000.00; LISA PAYNE ex 671.93; PETTY CASH (CO CLERK) ex 22.00; PETTY CASH (CO DIST COURT) ex 9.85; PETTY CASH (CO SHERIFF) ex 10.90; PINNACLE BANK ex 492.32; PITZER DIGITAL ex 1,185.72; JOE SMITH ex 89.54; REGION IV ex 2,808.00; JANICE RIDDER ps 10.00; KEVIN SCHINDLER ex 160.00; CAROLINE SIEMS ps 25.00; WEX BANK ex 762.10; SOC SEC 26,796.52; STEALTH BROADBAND ut 1,145.32; UNIV OF NEBR-LINCOLN ex 2,283.78; UNL EXT HALL COUNTY ex 5.00; US CELL ut 639.73; WASHINGTON NATL INS CO ins 285.92; LISA WELDING ex 72.00; 319 GRAPHICS ex 259.00; Payroll:135,652.49

Road/Bridge: AKRS ex 1,414.97; AMERITAS LIFE INS CORP ins 12,933.46; FIRSTNET ut 140.08; ATCO INTERNTL ex 351.90; BARCO MUNICIPAL PRODS ex 1,348.38; BECKMAN LUMBER ex 447.20; BLACK HILLS ENERGY ut 1,182.59; BLACKSTRAP ex 2,054.00; BCBS ins 45,466.04; BOMGAARS ex 984.46; BUTCHS BODY SHOP ex 2,338.50; CARQUEST ex 1,582.32; CITY OF ELGIN ut 60.00; CITY OF TILDEN ut 70.29; COLONIAL LIFE/ACC INS ins 18.00; CONNOT TIRE PROS ex 165.00; CONSTELLATION ut 959.11; CORNHUSKER INTERNTL TRUCK ex 714.80; CREDIT MANAGEMENT SVCS garn 434.18; CUBBYS ex 275.89; DEANS MARKET ex 10.99; DUSTYS ex 322.59; ELGIN ONE STOP ex 178.96; ERPPD ut 611.08; EMBASSY SUITES ex 26.75; EMME SAND/GRAVEL ex 23,747.73; FARMERS PRIDE ex 20,638.40; FED W/H tax 7,855.55; RANDY FINCH ex 150.00; FIRST CONCORD BENEFITS ins 12,659.04; FRONTIER COMM ut 415.01; GRAHAM TIRE ex 1,607.56; GREAT PLAINS COMM ut 278.30; HEARTLAND FIRE PROTECTION ex 101.35; ISLAND SUPPLY WELDING CO ex 228.16; JEO CONSULTING GROUP ex 2,397.50; JONNY DODGE ex 821.24; KAYTON INTERNTL ex 9,392.00; KAYTON INTERNTL (NELIGH) ex 3,425.63; KNIFE RIVER MIDWEST ex 2,952.00; LAWSON PRODS ex 28.35; LAZY T TIRE ex 2,166.13; LIB NATL ins 235.77; LICHTENBERG TIRE ex 1,157.00; MADISON NATL LIFE ins 54.76; MATTEO SAND/GRAVEL ex 9,292.88; MR S’S ex 683.72; MURPHY TRACTOR-POWER PLAN ex 2,695.77; NATL INS SVC ins 58.75; NEBR ASSOC OF CO ENGINEERS ex 160.00; NEBR CHILD SUPPORT ex 153.00; NEBR DEPT OF REV tax 3,834.32; NEBR DEPT OF REV – MOTOR FUELS ex 1,452.00; NPPD ut 250.30; NELIGH AUTO/MACHINE ex 171.57; VSP-NACO VISION ins 426.90; NMC EXCHANGE ex 1,986.39; NCPPD ut 219.35; NNTC ut 75.16; ORCHARD LUMBER ex 90.65; QUICK SERVE OIL ex 151.40; RAZOR TRACKING ex 1,458.56; RDO TRUCK CNTR ex 3,385.69; ROAD BUILDERS ex 128.87; ROYAL ONE STOP ex 547.58; RYANS TRUCK/TRACTOR ex 4,202.31; SANDS TRUCK SVC/REPAIR ex 5,465.02; SAPP BROTHER PETRO ex 11,188.92; SARGENT IRRIGATION ex 75.00; SCHLECHT TRUCKING ex 683.97; WEX BANK ex 809.59; SOC SEC 18,135.28; SPENCER QUARRIES ex 462.49; SPUD CONSTRUCTION ex 24,769.13; STEALTH BROADBAND ut 95.44; TRUCK CENTER OF NORFOLK ex 20,437.63; VILLAGE OF CLEARWATER ut 75.50; VILLAGE OF ORCHARD ut 26.39; WASHINGTON NATL INS CO ins 277.90; WELDON PARTS ex 1,546.73; WESTERN OIL II ex 145.31; A&R CONSTRUCTION ex 136,107.48; Payroll 91,896.27

New Law Enforcement: BOKF ex 30,682.50;

Register of Deeds: MIPS ex 347.80;

Law Enforcement: AMH FAMILY PRACTICE ex 216.00; BLACK HILLS ENERGY ut 434.34; BOMGAARS ex 99.99; CARHART LUMBER ex 131.97; CASH-WA DISTR ex 2,868.72; CITY OF NELIGH ut 2,305.66; CULLIGAN ex 299.75; DEANS MARKET ex 199.50; EAKES OFC SOL ex 47.29; ELGIN PHARMACY ex 285.09; FAITH REGIONAL HEALTH SVCS ex 675.00; FLOCK GROUP ex 12,600.00; HILAND DAIRY ex 563.08; HILLTOP DRUG ex 91.73; NIELSEN INS ex 60.00; PINNACLE BANK ex 522.68; THRIFTWAY MARKET ex 1,979.65; WARREN GARAGE DOOR ex 228.00; TED WEGENER ex 950.00; ROBBY THOMPSON ex 126.04; ANTELOPE CO TREAS ex 1,203.10;

Commissary: CASH-WA DISTR ex 358.09; CHARM-TEX ex 84.70; COMBINED PUBLIC COMMS ex 500.00; KEEFE SUPPLY ex 461.76; NEBR POPCORN SALES ex 120.00; PINNACLE BANK ex 1,370.11; THRIFTWAY MARKET ex 37.15;

Highway Allocation: BOKF ex 12,266.25;

Building: BOYDS ELECTRICAL SVC ex 3,118.15.

Correspondence was reviewed. Clerk of the District Court Miscellaneous Report, Treasurer’s Fund Balance, Miscellaneous Revenue, and sweep account reports, Sheriff’s Fee Report.

Zoning Administrator Report.

Set Public Hearing Date for Road Closing 510th Avenue.

Met as BOE.

Approved pay application for A&R Construction.

Road Superintendent Report: Approved four (4) underground permits.

Reviewed asphalt road list and reviewed obsolete equipment.

Approved meeting for Monday, April 15th, 2024.

Meeting Adjourned.

Antelope County Board of Commissioners

CHARLIE HENERY

Chairman of County Board

Attest: LISA PAYNE /s/

Antelope County Clerk

PUBLISH: April 17, 2024

ZNEZ