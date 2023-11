Proceedings from the Tuesday, November 14, 2023 meeting – Antelope County Board of Commissioners

ANTELOPE COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS

Neligh, Nebraska

November 14th, 2023

Chairman opened the meeting. Notice of meeting published as required by statute.

Approved agenda. Approved minutes of the November 7th, 2023, BOC Meeting and November 7th, 2023 BOE Meeting.

Correspondence was reviewed. Reports were reviewed: Sheriff’s Fee Report and Treasurer’s sweep account report.

Review of Claims. Approved payroll.

Approved vendor claims.

General: AMERICAN LEGION POST 172 ex 256.63; AMERITAS LIFE INS CORP ins 19,718.63; ANTELOPE CO COURT ex 207.00; ANTELOPE CO TREAS ex 126.24; AMH ex 343.00; APEX THERAPY SVC ex 955.00; APPEARA ex 71.12; APPLIED CONN TECH ex 5,010.54; MIKAYLA ARMITAGE ex 104.50; BLACK HILLS ENERGY ut 134.13; BCBS ins 64,948.34; BOB BARKER CO ex 89.98; OLTJENBRUNS INC, DBA BODY WORKS ex 591.49; BOMGAARS ex 23.98; CARNEY LAW ex 7,607.00; CASEYS ex 75.39; CITY OF NELIGH ut 1,629.90; CITY OF NELIGH-RECY ut 1,000.00; CLEARFLY COMMUNICATIONS ut 155.81; CLERK OF THE DIST COURT ex 73.00; COLDTYPE PUBLISHING ex 1,166.66; JUDITH COLE ps 10.00; COLONIAL LIFE/ACCIDENT INS ins 100.88; THE CORNHUSKER HOTEL ex 330.75; CORNHUSKER STATE INDUSTRIES ex 428.00; CREDIT MANAGEMENT SVCS garn 409.86; CUBBYS ex 2,408.43; WENDY CUTTING ex 38.75; DAS STATE ACCTG ex 1,095.35; DETECTACHEM ex 492.50; DUSTYS ex 697.19; EGLEY, FULLNER, MONTAG, MORLAND & E ex 303.66; ELGIN ONE STOP ex 123.03; ELGIN REVIEW ex 335.37; ELITE OFFICE PRODS ex 409.99; FED W/H tax 12,092.77; FIRST CONCORD BENEFITS ins 6,285.90; GOVERNMENT FORMS/SUPPLIES ex 495.00; GREAT PLAINS COMMS ut 667.17; DARRELL HAMILTON ps 11.00; LYLE HART ex 250.00; HOLIDAY INN ex 114.95; INTL ASSOC OF ASSESSING OFFICIALS ex 240.00; JONNY DODGE ex 4,097.54; KOINZAN ENTERPRISES ex 80.20; LAZY T TIRE/IMP ex 1,002.70; LIBERTY NATL ins 87.19; MADISON NATL LIFE ins 155.77; MARVIN PLANNING CONSULTANTS ex 1,405.00; MAXIMUS CONSULTING SVCS ex 637.00; MICROFILM IMAGING SYSTEMS ex 122.00; DUANE MILLER ps 12.00; MIPS ex 3,048.13; MR S’S ex 327.25; N&B GAS CO ex 60.00; NACO ex 2,450.21; NATL INS SVC ins 64.50; NCEA-NEBR COOP EXTENSION ASSOC ex 225.00; NEBR STATE FIRE MARSHALL ELEVATOR ex 120.00; NEBR DEPT OF REV tax 6,125.17; NEBR HEALTH/HUMAN SVCS ex 90.00; NEBR LAW ENFORCEMENT TRAIN CENT ex 25.00; NEBR SHERIFFS ASSOC ex 200.00; NEBR WEED CONTROL ASSN ex 210.00; VSP-NACO VISION ins 574.37; NCPPD ut 53.35; PELLATZ BROS PAINT/REPAIR ex 145.00; PETTY CASH (CO SHERIFF) ex 507.52; PINNACLE BANK ex 374.16; PITNEY BOWES RESERVE-PREPAID POSTAG ex 5,000.00; PITZER DIGITAL ex 989.14; QUICK SERVE OIL ex 33.51; JANICE RIDDER ps 10.00; CAROLINE SIEMS ps 25.00; WEX BANK ex 516.17; SOC SEC 27,252.86; STEALTH BROADBAND ut 1,145.32; CHUCK THIEMANN ex 40.00; UNIV OF NEBR-LINCOLN ut 45.02; US CELL ut 634.55; WASHINGTON NATL INS CO ins 285.92; LISA WELDING ex 11.71; WESTERN OIL II ex 80.84; ANTELOPE CO TREAS ex 300,000.00; PAYROLL 138,780.44;

Road/Bridge: A&R CONSTRUCTION ex 9,255.17; AKRS ex 1,298.16; AMERITAS LIFE INS CORP ins 14,765.61; FIRSTNET ut 140.05; ATCO INTERNATL ex 183.75; BAUER BUILT ex 63.00; BAUER WELDING/REPAIR ex 1,422.42; BLACK HILLS ENERGY ex 245.97; BCBS ins 43,227.59; BOMGAARS ex 1,316.63; CARQUEST ex 1,681.82; CITY OF NELIGH ut 10.00; CITY OF TILDEN ut 69.93; COLONIAL LIFE/ACCIDENT INS ins 18.00; CONSTELLATION ut 9.39; CORNER HARDWARE ex 48.56; CORNER SVC/TIRE ex 210.49; CREDIT MANAGEMENT SVCS garn 548.59; CUBBYS ex 2,133.41; D&M MACHINERY ex 27.54; DUSTYS ex 328.80; ELGIN ONE STOP ex 77.44; ERPPD ut 590.95; EMME SAND/GRAVEL ex 20,797.00; FARMERS PRIDE ex 30,090.09; FED W/H tax 9,479.51; FIRST CONCORD BENEFITS ins 3,199.94; FLENNIKEN PLUMBING/HEATING ex 161.50; FRONTIER COMM ut 349.47; GRAHAM TIRE CO ex 3,097.52; GREAT PLAINS COMMS ut 267.24; GRIMES ASPHALT/PAVING ex 152,224.80; HOMETOWN STATION ex 1,073.25; HURTIG WELL SVC ex 3,436.13; ISLAND SUPPLY WELDING ex 228.16; J J KELLER & ASSOC ex 319.07; JEBRO ex 248,031.18; JEO CONSULTING GROUP ex 8,270.00; JOHN DEERE CREDIT ex 53,151.63; JONNY DODGE ex 4,558.12; KAYTON INTERNATL ex 9,588.65; LAZY T TIRE/IMP ex 122.22; LIBERTY NATL ins 235.77; LICHTENBERG TIRE ex 542.99; MADISON NATL LIFE ins 55.91; MAIN STREET REPAIR ex 29.75; MATTEO SAND/GRAVEL ex 1,073.76; MEDICAL ENTERPRISES ex 245.00; MEISINGER OIL ex 1,703.90; MR S’S ex 592.28; MURPHY TRACTOR-POWER PLAN ex 3,723.61; N&B GAS CO ex 231.15; NATL INS SVC ins 75.25; NEBR CHILD SUPPORT ex 153.00; NEBR DEPT OF REV tax 4,852.99; NPPD ut 249.50; NELIGH AUTO/MACHINE ex 521.63; VSP-NACO VISION ins 436.59; NMC EXCHANGE ex 1,669.40; NCPPD ut 160.79; NTTC ut 74.15; ORCHARD LUMBER ex 65.60; POLLOCK REDI MIX ex 12,090.81; QUALITY IRON/METAL ex 1,402.30; QUICK SERVE OIL ex 241.49; RAZOR TRACKING ex 900.00; RDO TRUCK CENTER ex 3,909.31; ROAD BUILDERS ex 4,206.62; ROYAL ONE STOP ex 705.00; RYANS TRUCK/TRACTOR ex 11,708.83; SANDS TRUCK SVC/REPAIR ex 115.00; SANNE SVC ex 2,490.60; SAPP BROTHER PETRO ex 7,332.48; SCHLECHT TRUCKING ex 4,666.83; SIDUMP’R ex 294.57; WEX BANK ex 370.76; SOC SEC 20,640.86; SPENCER QUARRIES ex 837.47; STA-BILT CONSTRUCTION ex 54,020.00; STEALTH BROADBAND ut 95.44; TRUCK CENTER OF NORFOLK ex 118.60; VILLAGE OF BRUNSWICK ut 109.00; VILLAGE OF CLEARWATER ut 72.75; VILLAGE OF ORCHARD ut 111.28; WASHINGTON NATL INS CO ins 277.90; PAYROLL 103,550.90;

County Visitor Promotion: NELIGH-OAKDALE TEAMMATES ex 188.46;

Register of Deeds: MIPS ex 347.80;

Veterans Aid: ANTELOPE CO VETERANS SVC OFFICE ex 35.00;

Law Enforcement: APPLIED CONNECTIVE TECH ex 973.25; BLACK HILLS ENERGY ut 328.26; BOMGAARS ex 225.18; CASH-WA DISTRIBUTING ex 3,304.36; CHARM-TEX ex 357.00; CITY OF NELIGH ut 1,970.71; CONTROL MASTERS ex 372.18; CULLIGAN ex 178.00; APRIL CURTISS ex 75.00; EAKES OFFICE SOLUTIONS ex 140.32; ECHO ELECTRIC SUPPLY ex 157.80; FAITH REGIONAL HEALTH SVCS ex 1,350.00; HILAND DAIRY ex 686.35; HILLTOP DRUG ex 99.81; MENARDS ex 437.48; NEBR BEAN ex 120.00; O’NEILL PEST CONTROL ex 90.00; PINNACLE BANK ex 581.75; PLATTE COUNTY DETENTION FACILITY ex 1,550.00; THRIFTWAY MARKET ex 714.39; WESTERN ROOFING ex 665.43;

Commissary: CASH-WA DISTRIBUTING ex 393.50; COMBINED PUBLIC COMMS ex 750.00; KEEFE SUPPLY ex 589.44; NEBR POPCORN SALES ex 66.00; PINNACLE BANK ex 1,220.72; PRECISION DYNAMICS CORP ex 243.42; THRIFTWAY MARKET ex 84.64; US ID MANUAL ex 82.50; NORTHEAST NEBR HEATING/COOLING ex 4,739.00;

Inheritance: ANTELOPE CO TREAS ex 400,000.00.

Zoning Administrator-no report.

Road Super Report. Tabled two (2) underground permits. Tabled three (3) underground permits. Approved three (3) underground permits and one (1) oversize permit.

Approved NIRMA recommittal.

Approved foreclosure procedures when County Tax Sales expire.

Meeting Adjourned.

Antelope County Board of Commissioners

CHARLIE HENERY

Chairman of County Board

Attest: LISA PAYNE /s/

Antelope County Clerk

PUBLISH: November 22, 2023

