Proceedings from the June 9, 2026 Regular Meeting, The Antelope County Board of Commissioners

ANTELOPE COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS
Neligh, Nebraska
June 9th, 2026
Chairman opened the meeting. Notice of meeting published as required by statute.
Approved agenda. Approved minutes of the June 2nd, 2026, meeting. Public comments. Reviewed correspondence. Clerk of the District Court, Treasurer’s Fund Balance, Treasurers Miscellaneous Revenue Report, Treasurer’s Sweep Account Statement, Sheriff’s Fee Report for May were reviewed.
Approved payroll.
Approved vendor claims.
General: AMAZON ex 160.41; AMERITAS ins 22,143.92; ANT CO COURT ex 192.51; APPEARA ex 80.50; APPLIED CONN TECH ex 9,539.86; FIRSTNET ut 651.97; BENCHMARK GOV SOL ex 55.80; BLACK HILLS ENERGY ut 527.57; BCBS ins 73,717.49; BOB BARKER CO ex 214.95; BOMGAARS ex 1,812.39; BULLER FIXTURE ex 8,570.00; C&R SUPPLY ex 165.37; CASEYS ex 173.61; CITY OF NELIGH ut 1,845.85; CITY OF NELIGH-RECY ut 1,000.00; CRIS KURPGEWEIT ex 2,550.00; CLERK OF THE DIST COURT ex 150.00; COBBLESTONE INN ex 110.00; COLDTYPE PUB ex 2,481.85; JUDITH COLE ps 10.00; COLONIAL LIFE ins 108.40; COPPLE ROCKEY & MCKEEVER ex 1,071.26; THE COUNCIL HOLDING CO ex 200.00; CUBBYS ex 1,408.74; CUMING CO ASSESSORS OFC ex 25.00; DUSTYS ex 865.46; EAKES OFC SOL ex 2,255.76; ELECTION PR 2026 ex 12,804.21; ELGIN REVIEW ex 87.48; ELITE OFC PRODS ex 401.37; FED W/H tax 13,447.47; FIRST CONCORD ins 4,530.78; FITZGERALD, VETTER & TEMPLE ex 1,339.70; GREAT PLAINS COMMS ut 320.82; DARRELL HAMILTON os 11.00; MORPHO USA ex 36,816.00; JOE FUNK CONSTRUCTION ex 250.00; JONNY DODGE ex 2,919.61; JENN KESTER ex 60.00; LAWNS R US ex 721.00; LIB NATL ins 133.22; LICHTENBERG TIRE ex 1,843.12; LOFFLER CO ex 730.16; MADISON CO SHRF ex 48.84; MADISON NATL LIFE ins 124.48; MICROFILM IMAGING SYSTEMS ex 122.00; DUANE MILLER ps 12.00; MIPS ex 5,478.55; MUTUAL OF OMAHA ins 900.05; NACO ex 2,879.45; NATL INS SVC ins 58.50; NATL 4-H COUNCIL SUPPLY SVC ex 68.08; NEBR DEPT OF PROP ASSESSMEN ex 320.00; NEBR DEPT OF REV tax 5,661.46; NEBR LAW ENFORC TRAIN ex 525.00; NEBR WEED CONTROL ASSN ex 150.00; NEW IMAGE REMODEL ex 15,600.00; NIRMA ex 132,916.00; VSP NACO VISION ins 534.95; NCPPD ut 68.99; NEN HEATING & AIR ex 1,161.83; O’NEILL PEST CONTROL ex 165.00; PAMELA SLAYMAKER ex 334.80; LISA PAYNE ex 323.98; PETTY CASH (CO CLERK) ex 10.00; PETTY CASH (CO DIST COURT) ex 16.40; PINNACLE BANK ex 2,792.25; PITNEY BOWES LEASE ex 1,063.26; PITZER DIGITAL ex 2,921.94; QUILL CORP ex 114.64; REGION 4 BEHAVIORAL HEALTH ex 6,373.75; JANICE RIDDER ps 10.00; SANNE REPAIR ex 18,277.76; CAROLINE SIEMS ex 25.00; WEX BANK ex 653.78; SOC SEC 28,970.50; STEALTH BROADBAND ut 1,141.06; STRATTON DELAY CARLSON STOVER & STR ex 5,000.00; BENJAMIN AVE CARPET ex 3,865.78; THRIFTWAY ex 62.49; TRUSTMARK ins 243.67; ULINE ex 1,133.17; UNIV OF NEBR-LINCOLN ex 50.02; VFW ex 139.32; WASH NATL INS ins 285.92; LISA WELDING ex 38.43; WESTERN OIL II ex 323.83; 319 GRAPHICS ex 847.50; ANT CO TREAS ex 1,000,000.00; PAYROLL 211,266.09;
Road/Bridge: AKRS ex 4,910.47; AMERITAS ins 11,975.78; AMH ex 234.00; APPEARA ex 76.09; FIRSTNET ex 141.82; B’S ENT ex 46,038.50; BLACK HILLS ENERGY ut 557.43; BLACKSTRAP TRAILER ex 5,626.77; BCBS ins 59,548.07; BOMGAARS ex 982.21; CARHART LUMBER ex 77.33; CITY OF ELGIN ut 71.46; CITY OF TILDEN ut 70.11; COLONIAL LIFE ins 307.96; CONSTELLATION ut 120.62; CORNER SVC ex 763.60; CORNHUSKER INTERNATL TRUCK ex 9,194.68; CREDIT MGMT SVCS garn 533.97; CUBBYS ex 1,151.58; DUSTYS ex 537.01; ELGIN ONE STOP ex 107.82; ERPPD ut 440.92; EMME SAND & GRAVEL ex 22,756.68; FARMERS PRIDE ex 42,961.98; FED W/H tax 5,918.13; FIRST CONCORD ins 4,480.67; FRONTIER COMM ut 969.90; GRAHAM TIRE ex 2,621.52; GREAT PLAINS COMMS ut 341.21; GRUBB GRINDING ex 4,858.75; HOOFIN-IT TRUCKING ex 19,212.50; COLLECTION SVC CENTER ex 611.50; ISLAND SUPPLY WELDING ex 242.42; JEBRO ex 182,482.06; JEO CONSULTING GROUP ex 14,513.75; DUANE JONES ex 10.00; JONNY DODGE ex 23,634.31; KAYTON INTERNATL ex 3,000.00; LAMMERS TRAILER ex 2,962.48; LAWSON PRODS ex 131.00; LIB NATL ins 154.27; LICHTENBERG TIRE ex 18,250.85; MADISON NATL LIFE ins 62.53; GEORGE MAJERUS ex 9,900.00; MATTEO SAND & GRAVEL ex 21,231.84; MBFS USA ex 54,500.14; MEDICAL ENT ex 108.00; JOSHUA MITCHELL ex 3,996.04; MR S’S ex 2,067.18; MURPHY TRACTOR ex 1,467.86; MUTUAL OF OMAHA ins 675.24; NATL INS SVC ins 167.90; NEBR CHILD SUPPORT garn 987.00; NEBR DEPT OF REV tax 2,995.47; NMC ex 4,993.98; NPPD ut 53.88; NELIGH AUTO & MACHINE ex 4,513.82; NELIGH CLINIC ex 178.00; NIRMA ex 119,301.00; VSP NACO VISION ins 406.01; NCPPD ut 200.26; NORTH CONSTRUCTION ex 5,400.00; NNTC ut 74.77; LISA PAYNE ex 8,461.36; PINNACLE BANK ex 63,118.29; QUALITY IRON & METAL ex 485.00; QUICK SERVE ex 287.49; RAZOR TRACKING ex 1,225.00; RDO TRUCK ex 23,264.74; ROAD BUILDERS ex 2,188.54; ROYAL GAS & GOODS ex 430.87; SAPP BRO PETRO ex 8,084.49; WEX BANK ex 987.89; SOC SEC 16,689.66; SPUD CONSTRUCTION ex 72,628.49; SPUD TRUCKING ex 6,597.50; STEALTH BROADBAND ut 95.75; SWITZER WELDING ex 348.00; TEA WORX ex 2,970.00; TINSLEY GRAIN ex 12,779.25; TRUCK CENTER ex 6,920.25; TRUSTMARK ins 411.57; TWO RIVERS AUTO PARTS ex 1,767.16; VILLAGE OF BRUNSWICK ut 119.00; VILLAGE OF CLEARWATER ut 89.50; VILLAGE OF ORCHARD ut 83.79; WASH NATL INS ins 99.60; WELDON PARTS ex 1,653.44; WESLEY AUTO ex 93.60; WESTERN OIL II ex 310.57; PAYROLL 120,845.03;
Register of Deeds: MIPS ex 412.08;
Law Enforcement: BLACK HILLS ENERGY ut 335.38; BOB BARKER CO ex 145.07; BOMGAARS ex 123.96; CASH-WA DISTR ex 8,662.11; CITY OF NELIGH ut 2,008.54; CUBBYS ex 6.00; CULLIGAN ex 86.00; APRIL CURTISS ex 24.00; DEANS MARKET ex 359.40; TONYA HART ex 150.00; HILAND DAIRY ex 536.88; MENARDS ex 246.80; MERIT MECH ex 518.00; MIDWEST RESTAURANT SUPPLY ex 896.25; NELIGH FAMILY DENTISTRY ex 341.00; PINNACLE BANK ex 471.43; SHIRLEY OSBORN ex 75.00; THRIFTWAY ex 1,894.49; DENDINGER DRUG ex 420.77; USAVE PHARMACY ex 115.09;
Commissary: CASH-WA DISTR ex 468.29; CHARM-TEX ex 857.00; COMBINED PUBLIC COMMS ex 1,500.00; KEEFE SUPPLY ex 396.96; PINNACLE BANK ex 1,836.78.
Heard reports from Antelope County Library Association.
Approved initiation of Clock Tower Project.
Zoning Administrator: May zoning permit report. Approved administrative plat.
Road Superintendent Report. Approved purchase of pickup from Jonny Dodge.
Approved interlocal agreement with the Brown County for 9-1-1.
Meeting Adjourned.
Antelope County Board of Commissioners
CHARLIE HENERY
Chairman of County Board
Attest: LISA PAYNE /s/
Antelope County Clerk
PUBLISH: June 17, 2026
ZNEZ