Proceedings- Antelope County Board of Commissioners

ANTELOPE COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS

Neligh, Nebraska

December 13th, 2022

Chairman opened meeting. Notice of meeting published as required by statute.

Open meeting. Met in executive session regarding legal issues. Approved agenda and minutes of 11-07-2022 BOC Meeting. Correspondence was reviewed.

Approve payroll claims.

Pledge Collateral was reviewed.

Approved the following vendor claims:

General: MELVIN AHLERS ret 24.00; AMERITAS LIFE INSURANCE CORP ins 17,558.78; ANTELOPE CO COURT ex 157.00; ANTELOPE CO NEWS ex 30.56; APPEARA ex 74.51; APPLIED CONNECTIVE TECH ex 5,093.59; AURORA POLICE DEPT ex 500.00; GORDON BAKER ex 72.00; BLACK HILLS ENERGY ut 1,986.01; BLACKBURN MFG ex 152.60; BCBS ins 73,340.68; BLUE360 MEDIA ex 181.22; BOMGAARS ex 148.65; BOYD’S NETWORK SOLUTIONS ex 150.00; BUTCH’S BODY SHOP ex 122.00; ARDITH CARR ex 108.00; CITY OF NELIGH ut 4,130.41; CITY OF NELIGH-RECY ut 250.00; CITY OF NORFOLK ex 1,500.00; CLEARFLY COMMS ut 154.69; CLERK OF THE DIST COURT ex 72.00; COAST TO COAST COMPUTER ex 49.98; COLDTYPE PUBLISHING ex 231.08; JUDITH COLE ps 10.00; COLONIAL LIFE/ACCIDENT INS ins 100.88; CONSOLIDATED MANAGEMENT CO ex 20.10; THE COUNCIL HOLDING CO ex 210.00; CUBBYS ex 586.16; DAS STATE ACOUNTING ex 677.36; DOERR & KLEIN ex 6,260.30; DUSTYS ex 359.25; EAKES OFFICE SOLUTIONS ex 165.46; EGLEY, FULLNER, MONTAG, MORLAND & E ex 2,549.90; ELECTION GEN22 ex 9,555.82; ELGIN ONE STOP ex 170.96; ELGIN REVIEW ex 182.67; ELITE OFFICE PRODS ex 463.48; FED W/H tax 10,285.27; FIRST CONCORD BENEFITS ins 1,045.82; THE GLASS EDGE ex 1,214.00; GREAT PLAINS COMMS ut 361.92; LINDA GROSSERODE ex 65.34; TESSA HAIN ex 351.38; DARRELL HAMILTON ps 11.00; HI-WAY MART ex 184.15; MAX HIETER ret 36.00; INTL ASSOC OF ASSESSING OFFICIALS ex 240.00; JONNY DODGE ex 650.17; KIMBERLY YOUNG ex 87.12; KNOX CO TREAS ex 565.28; KOINZAN ENTERPRISES ex 135.00; JULIE KRAUSE ex 45.98; LANCASTER CO SHERIFF ex 6.66; ROSEMARY LEGATE ex 14.83; LEVANDER FUNERAL HOME OF ELGIN ex 802.00; LIBERTY NATIONAL ins 87.19; WILLETTA LINDSAY ex 10.00; MADISON NATIONAL LIFE ins 127.19; MARLIN MATSON ret 48.00; MICROFILM IMAGING SYSTEMS ex 122.00; DUANE MILLER ps 12.00; MIPS ex 2,985.31; NACO ex 50.00; NEBR DEPT OF REV tax 5,168.00; NEBR HEALTH/HUMAN SVCS ex 273.00; NEBR STATE FIRE MARSHAL AGENCY ex 120.00; NELIGH AUTO/MACHINE ex 330.99; NIELSEN INS ins 105.00; VSP-NACO VISION ins 579.08; NCDHD ex 1,180.00; NCPPD ut 34.49; NORTHEAST NEBR HEATING/COOLING ex 306.12; ODP BUSINESS SOLUTIONS ex 306.19; BRUCE OFE ret 108.00; CONNIE OFE ret 84.00; PINNACLE BANK ex 176.15; PITNEY BOWES ex 864.18; PITZER DIGITAL ex 1,680.41; PLATTE VALLEY COMMS ex 1,524.85; QUILL CORP ex 37.78; REGION 4 BEHAVIORAL HEALTH SYSTEM ex 6,212.25; JANICE RIDDER ex 10.00; SANNE REPAIR ex 570.48; LARRY SCHROTH ret 60.00; JERALD SCHWAGER ret 36.00; CAROLINE SIEMS ps 25.00; WEX BANK ex 558.67; SOC SEC 23,388.62; BRITTANY SPIEKER ex 157.45; STATE AUDITOR OF NEBR ex 14,510.40; STEALTH BROADBAND ut 1,130.09; THE DEACON’S SHOP ex 138.00; THE TILDEN CITIZEN ex 825.00; DARREL TIMM ex 42.07; UNIV OF NEBR-LINCOLN ut 90.04; US CELL ut 2,532.84; VERIZON ut 83.03; WASHINGTON CO SHERIFF ex 12.55; WASHINGTON NATIONAL INS ins 285.92; LISA WELDING ex 24.00; JAMES WILCOX ret 72.00; WOODS/AITKEN ex 5,645.30; 319 GRAPHICS/T’S ex 30.80; PITNEY BOWES ex 5,000.00; ANTELOPE COUNTY TREAS ex 1,000,000.00; Payroll: 119,943.76

Road/Bridge: ADAMS ELECTRIC ex 83.20; AKRS ex 391.01; AMERITAS LIFE INSURANCE CORP ins 13,522.77; AMH ex 95.00; FIRSTNET ut 139.80; B’S ENTERPRISES ex 1,608.00; BAUER BUILT ex 2,722.00; BAZILE AGGREGATE ex 6,717.72; BLACK HILLS ENERGY ut 769.67; BCBS ins 36,538.10; BOMGAARS ex 2,014.39; CARHART LUMBER ex 621.79; CARQUEST ex 3,473.15; CITY OF NELIGH ex 10.00; CITY OF TILDEN ut 75.76; COLONIAL LIFE/ACCIDENT INS ins 18.00; CORNER HARDWARE ex 30.16; CREDIT MANAGEMENT SVCS ex 487.78; CUBBYS ex 679.92; DIXON CONSTRUCTION ex 76,589.00; ERPPD ut 263.53; ELGIN ONE STOP ex 64.82; ERPPD ut 590.29; EMME SAND/GRAVEL ex 13,954.10; FARMER’S PRIDE ex 30,581.21; FED W/H tax 9,987.85; FIRST CONCORD BENEFITS ins 233.33; FRONTIER COMM ut 308.96; GRAHAM TIRE ex 722.64; GREAT PLAINS COMMS ut 268.66; ISLAND SUPPLY WELDING ex 249.60; JOEL SINCLAIR ex 10,135.53; JEO CONSULTING ex 2,655.00; JONNY DODGE ex 600.35; KAYTON INTERNATIONAL ex 2,954.50; KIMBALL-MIDWEST ex 86.98; LAWSON PRODS ex 1,298.39; LIBERTY NATIONAL ins 235.77; LICHTENBERG TIRE ex 11,135.90; MADISON NATIONAL LIFE ins 70.22; MAIN STREET REPAIR ex 20.00; MATTEO SAND/GRAVEL ex 5,679.45; MEDICAL ENTERPRISES ex 175.00; MITCHELL MACHINE WORKS/CUSTOM ex 369.96; MITTEIS GRAVEL ex 7,653.49; MR S’S ex 465.98; MURPHY TRACTOR-POWER PLAN ex 1,005.60; N&B GAS ex 425.44; NACO ex 300.00; NEBR CHILD SUPPORT PMT CENTER ex 153.00; NEBR DEPT OF REV tax 4,679.63; NPPD ut 480.89; NELIGH AUTO/MACHINE ex 415.72; NETCOM ex 1,618.00; VSP-NACO VISION ins 298.36; NCPPD ut 199.49; NTTC ut 76.74; ORVAL’S AUTO SVC ex 424.75; POLLOCK REDI MIX ex 8,830.03; QUALITY IRON/METAL ex 13.88; QUICK SERVE OIL ex 2,393.15; RAZOR TRACKING ex 950.00; RDO TRUCK CENTER ex 3,177.31; RK FARM SVC ex 356.00; ROAD BUILDERS MACHINERY/SUPPLY ex 19,526.63; ROSE EQUIPMENT ex 1,125.00; ROYAL ONE STOP ex 240.69; RYAN’S TRUCK/TRACTOR ex 2,374.19; SAPP BROTHER PETRO ex 7,451.70; KEN SCHINDLER ex 110.00; SCHLECHT TRUCKING ex 3,665.97; SINCLAIR ex 653.46; SOC SEC 19,179.56; SPENCER QUARRIES ex 4,665.86; SPIKE DIAMOND RANCH TRUCKING ex 1,822.50; STEALTH BROADBAND ut 94.79; VILLAGE OF BRUNSWICK ut 107.00; VILLAGE OF CLEARWATER ut 65.75; VILLAGE OF ORCHARD ut 106.60; WASHINGTON NATIONAL INS ins 277.90; WILLOW CREEK SAND/GRAVEL ex 2,717.71; SPUD CONSTRUCTION ex 277,029.64; SPUD TRUCKING ex 356,020.00; Payroll: 94,899.47

County Visitors Promotion Fund: ST BONIFACE CHURCH ex 350.00;

County Visitors Improvement Fund: NELIGH COMMUNITY FUND ex 1,750.00; NEW MOON COMMUNITY THEATER ex 1,750.00; PIERSON WILDLIFE MUSEUM ex 750.00;

Register of Deeds: MIPS ex 342.80;

Veterans Aid: ANTELOPE CO VETERANS SVC OFFICE ex 1,000.00;

Disaster 2019 Fund: JEO CONSULTING GROUP ex 2,197.50;

Law Enforcement Center: BIG RED MOTORSPORTS ex 54.95; BOB BARKER CO ex 212.16; BOMGAARS ex 151.65; CASH-WA DISTRIBUTING ex 4,576.83; CHARM-TEX ex 442.50; CULLIGAN ex 94.75; FAITH REGIONAL HEALTH SVCS ex 1,350.00; HILAND DAIRY ex 521.08; JONNY DODGE ex 39,995.00; NEBRASKA BEAN ex 72.00; NEBR SVC PLUS ex 994.71; SPEED SVCS ex 440.00; THRIFTWAY MARKET ex 3,329.96; WANEK PHARMACY ex 674.49;

Commissary: CASH-WA DISTRIBUTING ex 714.21; COMBINED PUBLIC COMMS ex 1,250.00; KEEFE SUPPLY ex 306.24; NEBR POPCORN SALES ex 66.00; PINNACLE BANK ex 636.32; THRIFTWAY MARKET ex 55.95;

Building: KINNAN CONSTRUCTION ex 10,408.20.

Zoning Administrator Report and discussion of CO2 Pipelines

Road Superintendent Report: Semi-Tractor Bid comparison. Discussed current fleet.

Designated Newspapers for 2023.

Approved change order and pay application.

Approved Applied Connective Technologies cyber upgrade.

Meeting Adjourned. Antelope County Board of Commissioners

CHARLIE HENERY /s/

Chairman of County Board

Attest: LISA PAYNE /s/

Antelope County Clerk

PUBLISH: December 21, 2022

